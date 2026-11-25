Po příletu k místu prvního experimentu lidstva v oblasti planetární obrany objevila mise Evropské kosmické agentury (ESA) Hera překvapivý miniaturní svět. Dimorphos, malý asteroid, jehož oběžná dráha kolem většího asteroidu jménem Didymos byla změněna nárazem kosmické sondy, má nyní jednu stranu zploštělou kráterem o velikosti stadionu a chaoticky rotuje. Kolem dvojice asteroidů navíc obíhají stovky dosud neznámých balvanů, oznámili astronomové ve středu.
Dne 26. září 2022 se Dimorphos zapsal do historie, když do něj záměrně narazila sonda NASA jménem DART. Její dopad zkrátil oběžnou dobu asteroidu o 33 minut, což bylo výrazně více, než předpokládaly modely. Pozemní teleskopy sice zaznamenaly změnu oběžné dráhy, ale klíčová otázka zůstávala až doposud bez odpovědi: Co se s Dimorphosem skutečně stalo?
„Vědci diskutovali, jestli na Dimorphosu vznikl po nárazu kráter, zda se změnil jeho tvar, nebo jestli zůstal v podstatě stejný,“ vysvětluje hlavní řešitel mise Hera Patrick Michel. „K našemu velkému překvapení je správná odpověď všechno najednou. Místo zásahu je zploštěné do podoby kráteru o velikosti sportovního stadionu, který zabírá téměř celou šířku asteroidu.“
Překvapivé je, že zbytek povrchu Dimorphosu nevykazuje výrazné změny. Pole balvanů na ostatních částech asteroidu vypadají stejně jako na snímcích pořízených sondou DART v roce 2022. „Jak Hera pořizovala další snímky, ukázalo se, že náraz sondy DART uvedl Dimorphos do velmi chaotické rotace,“ doplňuje vědecký pracovník mise Hera Michael Kueppers.
Dalším překvapením bylo zjištění, že asteroidy jsou obklopeny stovkami obíhajících balvanů o velikosti několika metrů. Tým bude muset tyto objekty zohlednit v následujících týdnech, kdy se sonda přiblíží a začne pořizovat snímky s vyšším rozlišením.
Mezinárodní spolupráce s českou stopou
Tento projekt je ukázkou mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je ochránit lidstvo před hrozbou asteroidu, který by mohl zničit lidstvo – podobně jako to jiná planetka před 66 miliony učinila s dinosaury.
„NASA prokázala, že asteroid lze odchýlit, a ESA nyní provádí podrobný vědecký výzkum, který vysvětluje, jak tento proces funguje. Významně přispívají také naši mezinárodní partneři včetně japonské agentury JAXA. Společně přeměňujeme úspěšný experiment na vědecké poznatky potřebné pro vytvoření spolehlivé schopnosti planetární obrany. Hera představuje evropský příspěvek k úsilí, které bude přínosem pro celé lidstvo,“ okomentoval smysl mise generální ředitel ESA Josef Aschbacher.
Přispěli i Češi, a to rovnou více způsoby. Samotný asteroid Didymos totiž objevil ondřejovský astronom Petr Pravec. On i jeho kolegové z Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd podporovali misi Hera analýzou vývoje soustavy Didymos-Dimorphos během čtyř let, které uplynuly mezi nárazem sondy DART na Dimorphos v září 2022 a příletem sondy Hera v říjnu tohoto roku.
Předpověděli například, že soustava bude v chaotickém pohybu, což snímky pořízené Herou potvrzují. Také naznačili další dráhy asteroidu a spočítali, že po nárazu sondy došlo k mírnému zpomalení rotace hlavního tělesa soustavy Didymosu.
Na přípravě Milani, jednoho ze satelitů v rámci mise Hera, se kromě planetárních vědců podíleli také informatici z brněnské Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jejich hlavním úkolem bylo vyřešit velmi omezené komunikační možnosti satelitu Milani.
Hera je první misí ESA zaměřenou na planetární obranu, ale současně je pouze začátkem širších evropských ambicí v této oblasti. ESA současně připravuje misi Ramses ve spolupráci s japonskou JAXA, která bude zkoumat asteroid Apophis během jeho mimořádně blízkého, avšak zcela bezpečného průletu kolem Země dne 13. dubna 2029. Asteroid proletí přibližně 32 tisíc kilometrů nad zemským povrchem. Mise Ramses bude sledovat, jak gravitace Země ovlivní jeho rotaci, povrch i vnitřní strukturu.