Za újmu Instagramu a Facebooku dětem musí Meta zaplatit půl miliardy dolarů

Soud v americkém státě Nové Mexiko nařídil internetové společnosti Meta Platforms zaplatit 567 milionů dolarů (téměř 12 miliard korun) za újmy, které její platformy působí mladým lidem. Dále firmě nařídil, aby změnila způsob, jakým její platformy fungují pro mladé uživatele ve státě, píší agentury. Meta, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační aplikaci WhatsApp, uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá, a dodala, že pracuje na identifikaci a odstranění závadného obsahu na svých platformách.
Verdikt padl ve druhé fázi soudního řízení, jehož první část Meta v březnu prohrála. Porota tehdy firmě vyměřila pokutu 375 milionů dolarů (zhruba osm miliard korun), protože podle ní vědomě poškozovala duševní zdraví dětí a tajila, co věděla o sexuálním vykořisťování dětí na svých platformách. Podle poroty se Meta rozhodla upřednostnit své zisky před bezpečím uživatelů a porušila státní zákony na ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami.
Ve druhé fázi státní žalobci žádali soud, aby firmě nařídil zásadní změny fungování platforem, které omezí funkce vyvolávající závislost, zlepší ověřování věku uživatelů a posílí prevenci sexuálního vykořisťování dětí, mimo jiné prostřednictvím výchozího nastavení ochrany soukromí a důkladnějšího dohledu nad komunikací dospělých s dětmi.
Většina finančních prostředků, konkrétně 420 milionů dolarů (přibližně devět miliard korun), bude určena na léčbu mladých uživatelů. Zbytek peněz bude v následujících pěti letech použit například na osvětu a prevenci, uvedl podle agentury AP soudce Bryan Biedscheid.
Soudní řízení v Novém Mexiku je pozorně sledováno, protože státy, obce a školní okrsky po celé zemi žádají od technologických firem změny, které zajistí větší bezpečí dětí na internetu.