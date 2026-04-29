Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise


29. 4. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že sítě Instagram a Facebook od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám. Firmě hrozí vysoká pokuta.

Přestože Meta ve svých vlastních podmínkách stanoví minimální věk pro bezpečný přístup k sítím Instagram a Facebook na 13 let, opatření zavedená společností k vymáhání těchto omezení se podle unijní exekutivy nezdají být účinná. Tato opatření nedokážou dostatečně zabránit osobám mladším 13 let v přístupu k těmto službám, ani je včas identifikovat a zabránit jim v používání sítě, pokud přístup už získaly, dodává EK.

Například při zakládání účtu mohou nezletilí mladší 13 let zadat falešné datum narození, díky kterému budou vypadat, že jim je alespoň 13 let. Neexistují přitom žádné účinné kontroly, které by ověřovaly, zda uváděné datum narození odpovídá skutečnosti.

Důraz na prevenci i vymáhání

Komise se domnívá, že Instagram a Facebook „musejí změnit svou metodiku posuzování rizik, aby mohly vyhodnotit, jaká rizika na platformách v Evropské unii vznikají a jak se projevují“. Kromě toho musejí posílit opatření zaměřená na prevenci, odhalování a odstraňování přístupu nezletilých osob mladších 13 let ze svých služeb.

„Všeobecné podmínky společnosti Meta naznačují, že její služby nejsou určeny pro nezletilé mladší 13 let. Naše předběžná zjištění však ukazují, že Instagram a Facebook dělají jen velmi málo pro to, aby dětem mladším 13 let zabránily v přístupu ke svým službám,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová.

„Nařízení o digitálních službách vyžaduje, aby platformy vymáhaly svá vlastní pravidla: obchodní podmínky by neměly být pouhými písemnými prohlášeními, ale spíše základem pro konkrétní kroky na ochranu uživatelů, včetně dětí,“ dodala.

Instagram a Facebook mají nyní možnost nahlédnout do dokumentů ve vyšetřovacích spisech Komise a na předběžná zjištění EK písemně odpovědět. Platformy mohou přijmout opatření k nápravě v souladu s pokyny stanovenými v nařízení DSA, které se týkají ochrany nezletilých osob.

Pokud se názor Komise potvrdí, může unijní exekutiva rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celkového světového ročního obratu dané společnosti.

Írán povolil japonskému tankeru proplout Hormuzem

Hormuzským průlivem ve středu proplul japonský tanker plavící se pod panamskou vlajkou. Loď přepravující dva miliony barelů ropy dostala povolení od íránských úřadů. Informovala o tom agentura Kjódó s odvoláním na íránská média.
Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA. Britský panovník v projevu hovořil o přetrvávajícím významu vztahu mezi Londýnem a Washingtonem.
Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, Trump se podle ní stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
Ruský útok zabil ženu v Sumské oblasti, dva lidé jsou zranění

Jedna žena přišla o život v noci na středu při ruském dronovém a raketovém útoku v Sumské oblasti na severu Ukrajiny. Informovaly o tom úřady. Ruské bezpilotní letouny útočily také na Charkov. Moskva naopak bez podrobností ohlásila likvidaci ukrajinských dronů útočících v několika oblastech. Tvrzení stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.
Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
Bývalého šéfa FBI obvinili kvůli fotce vyskládaných mušlí

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
Srbsku hrozí, že přijde o miliardy od EU, jeho vstup do Unie se vzdaluje

Evropská komise (EK) by v reakci na nedávno zavedené reformy soudnictví mohla Srbsku zmrazit asi 1,5 miliardy eur (přibližně 36,5 miliardy korun) z fondů EU. Šance Bělehradu na členství v evropském uskupení tak opět slábnou. Eurokomisařka pro rozšíření EU Marta Kosová varuje, že změny by v balkánské zemi mohly vést k centralizaci justice a oslabily by právní stát. Ten je přitom jednou z hlavních podmínek přístupu. Po celém Srbsku navíc pokračují rozsáhlé protesty vedené studenty po neštěstí na nádraží v Novém Sadu. Právě mladí členství v EU nejvíce podporují. Vstup Srbska do Unie ale komplikuje i jeho zahraniční politika – především vztah k Rusku a neuznání nezávislosti Kosova Bělehradem.
