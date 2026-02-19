Zuckerberg: Meta nemá za cíl maximalizovat čas strávený na Instagramu

Ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg a protistrana se ve středu utkali v soudní síni v Los Angeles, kde Zuckerberg odpovídal na otázky týkající se používání Instagramu mladými lidmi a jeho výpovědi před Kongresem, píše AP. Zuckerberg například uvedl, že dříve měla Meta cíle spojené s maximalizací času stráveného na Instagramu, ale dodal, že on a společnost se vědomě rozhodli od těchto cílů upustit a místo toho se zaměřit na užitečnost. Zuckerbergova výpověď je součástí bezprecedentního soudního procesu, který se zabývá otázkou, zda platformy Meta záměrně způsobují závislost a škodí dětem.
Právníci zastupující žalobkyni, dnes 20letou ženu identifikovanou iniciálami KGM, tvrdí, že její rané používání sociálních médií ji učinilo závislou na této technologii a zhoršilo její depresi a sebevražedné myšlenky. Meta Platforms a YouTube společnosti Google jsou dva zbývající žalovaní v tomto případu, který TikTok a Snap již urovnali.
Mluvčí společnosti Meta uvedl, že společnost s tvrzeními v žalobě zásadně nesouhlasí a je „přesvědčena, že důkazy prokáží její dlouhodobé úsilí o podporu mladých lidí“, uvádí AP.
Maximalizace času stráveného na Instagramu
Advokát žalobce, Mark Lanier, nastínil tři možnosti, jak se lidé mohou chovat k zranitelným osobám: pomáhat jim, ignorovat je nebo „využívat je a zneužívat pro vlastní účely“. Zuckerberg souhlasil, že poslední možnost není to, co by rozumná společnost měla dělat, a řekl: „Myslím, že rozumná společnost by se měla snažit pomáhat lidem, kteří využívají její služby.“
Podle CNN byl také dotazován, zda jeho společnost záměrně navrhla Instagram tak, aby byl návykový. „Nevím, co na to říct,“ odpověděl Zuckerberg. „Nemyslím si, že to v tomto případě platí.“
Lanier se Zuckerberga podrobně vyptával na komentář, který pronesl během minulého slyšení v Kongresu USA v roce 2024, kde uvedl, že zaměstnanci Instagramu nemají stanovené cíle, aby zvyšovali čas, který lidé tráví na platformě.
Pravník také předložil interní dokumenty, které se zdály být v rozporu s tímto tvrzením. Zuckerberg odpověděl, že dříve měli cíle spojené s časem, ale řekl, že on a společnost se vědomě rozhodli od těchto cílů upustit a místo toho se zaměřit na užitečnost.
Podle AP Zuckerberg uvedl, že věří v „základní předpoklad“, že „pokud je něco cenné, lidé to budou používat více, protože je to pro ně užitečné“.
Sociální sítě a duševní zdraví
Lanier uvedl, že KGM někdy používala Instagram „několik hodin denně“ a jednou byla na této platformě více než 16 hodin za jeden den, a to i přes pokusy její matky omezit její používání. KGM tvrdí, že návykové funkce aplikace u ní vyvolaly úzkost, dysmorfii těla a sebevražedné myšlenky a že na Instagramu zažila šikanu a sexuální vydírání, píše CNN.
Jeden z právníků společnosti Meta, Paul Schmidt, ve svém úvodním prohlášení uvedl, že společnost nezpochybňuje, že KGM měla psychické problémy, ale spíše zpochybňuje, že Instagram hrál v těchto problémech podstatnou roli. Poukázal na lékařské záznamy, které dokazují bouřlivý rodinný život, a jak on, tak právník zastupující YouTube tvrdí, že se obrátila na jejich platformy jako na mechanismus zvládání nebo prostředek k úniku ze svých psychických problémů.
V jedné části výpovědi Lanier poukázal na Zuckerbergovo svědectví před Kongresem, že „dosavadní vědecké práce“ neprokázaly souvislost mezi sociálními médii a zhoršením duševního zdraví mladých lidí.
„Získáváme zpětnou vazbu od řady různých zainteresovaných stran, včetně lidí, kteří se zabývají studiem duševního zdraví,“ řekl Zuckerberg. „Vzal jsem v úvahu všechny tyto informace a myslím, že jsem se s tím vypořádal rozumně.“
Šéf Instagramu popírá, že sociální média mohou být „klinicky návyková“
Zuckerbergovo svědectví přichází týden po svědectví Adama Mosseriho, šéfa Instagramu společnosti Meta, který v soudní síni uvedl, že nesouhlasí s myšlenkou, že lidé mohou být klinicky závislí na sociálních médiích. Mosseri tvrdil, že Instagram se snaží chránit mladé lidi, kteří tuto službu používají, a uvedl, že „z dlouhodobého hlediska není pro společnost dobré přijímat rozhodnutí, která jsou pro nás zisková, ale škodí blahu lidí“.
Velká část otázek, které Mosserimu položil právník žalobce, se týkala kosmetických filtrů na Instagramu, které mění vzhled lidí. V tomto tématu Lanier kritizoval i Zuckerberga za rozhodnutí Instagramu povolit „kosmetické“ filtry, které manipulují s obličejem uživatele tak, aby vypadal, jako by měl make-up nebo podstoupil plastickou operaci, píše AP. Meta konzultovala s 18 odborníky, kteří zjistili, že takové filtry mohou způsobit škodu, sdělil Lanier.
Instagram nakonec rozhodl, že takové filtry vytvořené uživateli povolí, ale nebude je v aplikaci propagovat.
„Myslel jsem si, že rovnováha svobodného projevu by měla lidem umožnit vytvářet tyto filtry, ale že bychom je neměli vytvářet sami,“ řekl Zuckerberg. Dodal, že k tomuto rozhodnutí byli konzultováni také „odborníci na svobodný projev“, ale uvedl, že nezná jejich jména a nesetkal se s nimi.
Zuckerberg už dříve nepřijal přímou odpovědnost
Zuckerberg vypovídal v dalších soudních procesech a odpovídal na otázky Kongresu týkající se bezpečnosti mladistvých na platformách Meta. Během svého svědectví před Kongresem v roce 2024 se omluvil rodinám, jejichž životy byly narušeny tragédiemi, o nichž se domnívali, že byly způsobeny sociálními médii. Ale i když rodičům řekl, že je „mu líto všeho, čím si prošli“, nepřijal za to přímou odpovědnost. Tento soudní proces je prvním, ve kterém Zuckerberg stojí před porotou, píše AP.
Tento případ byl spolu s dalšími dvěma vybrán jako precedenční, což znamená, že jeho výsledek může ovlivnit průběh tisíců podobných žalob proti sociálním médiím.