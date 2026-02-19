Zuckerberg: Meta nemá za cíl maximalizovat čas strávený na Instagramu


19. 2. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: AP, CNN, ČT24

Ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg a protistrana se ve středu utkali v soudní síni v Los Angeles, kde Zuckerberg odpovídal na otázky týkající se používání Instagramu mladými lidmi a jeho výpovědi před Kongresem, píše AP. Zuckerberg například uvedl, že dříve měla Meta cíle spojené s maximalizací času stráveného na Instagramu, ale dodal, že on a společnost se vědomě rozhodli od těchto cílů upustit a místo toho se zaměřit na užitečnost. Zuckerbergova výpověď je součástí bezprecedentního soudního procesu, který se zabývá otázkou, zda platformy Meta záměrně způsobují závislost a škodí dětem.

Právníci zastupující žalobkyni, dnes 20letou ženu identifikovanou iniciálami KGM, tvrdí, že její rané používání sociálních médií ji učinilo závislou na této technologii a zhoršilo její depresi a sebevražedné myšlenky. Meta Platforms a YouTube společnosti Google jsou dva zbývající žalovaní v tomto případu, který TikTok a Snap již urovnali.

Mluvčí společnosti Meta uvedl, že společnost s tvrzeními v žalobě zásadně nesouhlasí a je „přesvědčena, že důkazy prokáží její dlouhodobé úsilí o podporu mladých lidí“, uvádí AP.

Nezakazujte mladým sociální sítě, doporučují experti z Masarykovy univerzity
Ilustrační foto

Maximalizace času stráveného na Instagramu

Advokát žalobce, Mark Lanier, nastínil tři možnosti, jak se lidé mohou chovat k zranitelným osobám: pomáhat jim, ignorovat je nebo „využívat je a zneužívat pro vlastní účely“. Zuckerberg souhlasil, že poslední možnost není to, co by rozumná společnost měla dělat, a řekl: „Myslím, že rozumná společnost by se měla snažit pomáhat lidem, kteří využívají její služby.“

Podle CNN byl také dotazován, zda jeho společnost záměrně navrhla Instagram tak, aby byl návykový. „Nevím, co na to říct,“ odpověděl Zuckerberg. „Nemyslím si, že to v tomto případě platí.“

Nahrávám video
Horizont ČT24: Soud kvůli závislosti dětí na sociálních sítích
Zdroj: ČT24

Lanier se Zuckerberga podrobně vyptával na komentář, který pronesl během minulého slyšení v Kongresu USA v roce 2024, kde uvedl, že zaměstnanci Instagramu nemají stanovené cíle, aby zvyšovali čas, který lidé tráví na platformě.

Pravník také předložil interní dokumenty, které se zdály být v rozporu s tímto tvrzením. Zuckerberg odpověděl, že dříve měli cíle spojené s časem, ale řekl, že on a společnost se vědomě rozhodli od těchto cílů upustit a místo toho se zaměřit na užitečnost.

Podle AP Zuckerberg uvedl, že věří v „základní předpoklad“, že „pokud je něco cenné, lidé to budou používat více, protože je to pro ně užitečné“.

Meta a Google úmyslně fungují jako drogy nebo kasina, tvrdí žaloba
Sociální sítě, ilustrační foto

Sociální sítě a duševní zdraví

Lanier uvedl, že KGM někdy používala Instagram „několik hodin denně“ a jednou byla na této platformě více než 16 hodin za jeden den, a to i přes pokusy její matky omezit její používání. KGM tvrdí, že návykové funkce aplikace u ní vyvolaly úzkost, dysmorfii těla a sebevražedné myšlenky a že na Instagramu zažila šikanu a sexuální vydírání, píše CNN.

Jeden z právníků společnosti Meta, Paul Schmidt, ve svém úvodním prohlášení uvedl, že společnost nezpochybňuje, že KGM měla psychické problémy, ale spíše zpochybňuje, že Instagram hrál v těchto problémech podstatnou roli. Poukázal na lékařské záznamy, které dokazují bouřlivý rodinný život, a jak on, tak právník zastupující YouTube tvrdí, že se obrátila na jejich platformy jako na mechanismus zvládání nebo prostředek k úniku ze svých psychických problémů.

Koupit dítěti chytrý telefon, či nikoliv? Klíčová je komunikace, míní experti
Ilustrační foto

V jedné části výpovědi Lanier poukázal na Zuckerbergovo svědectví před Kongresem, že „dosavadní vědecké práce“ neprokázaly souvislost mezi sociálními médii a zhoršením duševního zdraví mladých lidí.

„Získáváme zpětnou vazbu od řady různých zainteresovaných stran, včetně lidí, kteří se zabývají studiem duševního zdraví,“ řekl Zuckerberg. „Vzal jsem v úvahu všechny tyto informace a myslím, že jsem se s tím vypořádal rozumně.“

Britská vláda chce větší pravomoce k regulaci přístupu k internetu
Britský premiér Keir Starmer

Šéf Instagramu popírá, že sociální média mohou být „klinicky návyková“

Zuckerbergovo svědectví přichází týden po svědectví Adama Mosseriho, šéfa Instagramu společnosti Meta, který v soudní síni uvedl, že nesouhlasí s myšlenkou, že lidé mohou být klinicky závislí na sociálních médiích. Mosseri tvrdil, že Instagram se snaží chránit mladé lidi, kteří tuto službu používají, a uvedl, že „z dlouhodobého hlediska není pro společnost dobré přijímat rozhodnutí, která jsou pro nás zisková, ale škodí blahu lidí“.

Velká část otázek, které Mosserimu položil právník žalobce, se týkala kosmetických filtrů na Instagramu, které mění vzhled lidí. V tomto tématu Lanier kritizoval i Zuckerberga za rozhodnutí Instagramu povolit „kosmetické“ filtry, které manipulují s obličejem uživatele tak, aby vypadal, jako by měl make-up nebo podstoupil plastickou operaci, píše AP. Meta konzultovala s 18 odborníky, kteří zjistili, že takové filtry mohou způsobit škodu, sdělil Lanier.

Babiš by byl pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších patnácti let
Ilustrační foto

Instagram nakonec rozhodl, že takové filtry vytvořené uživateli povolí, ale nebude je v aplikaci propagovat.

„Myslel jsem si, že rovnováha svobodného projevu by měla lidem umožnit vytvářet tyto filtry, ale že bychom je neměli vytvářet sami,“ řekl Zuckerberg. Dodal, že k tomuto rozhodnutí byli konzultováni také „odborníci na svobodný projev“, ale uvedl, že nezná jejich jména a nesetkal se s nimi.

Zuckerberg už dříve nepřijal přímou odpovědnost

Zuckerberg vypovídal v dalších soudních procesech a odpovídal na otázky Kongresu týkající se bezpečnosti mladistvých na platformách Meta. Během svého svědectví před Kongresem v roce 2024 se omluvil rodinám, jejichž životy byly narušeny tragédiemi, o nichž se domnívali, že byly způsobeny sociálními médii. Ale i když rodičům řekl, že je „mu líto všeho, čím si prošli“, nepřijal za to přímou odpovědnost. Tento soudní proces je prvním, ve kterém Zuckerberg stojí před porotou, píše AP.

Tento případ byl spolu s dalšími dvěma vybrán jako precedenční, což znamená, že jeho výsledek může ovlivnit průběh tisíců podobných žalob proti sociálním médiím.

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého
Ilustrační snímek

Výběr redakce

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Zalužnyj poprvé veřejně promluvil o rozkolu se Zelenským, píše AP

Zalužnyj poprvé veřejně promluvil o rozkolu se Zelenským, píše AP

před 8 hhodinami
USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

před 14 hhodinami
USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Peruánský parlament zvolil prozatímním prezidentem Josého Balcázara

Peruánský parlament ve čtvrtek zvolil dočasným prezidentem země Josého Balcázara, informuje agentura AP. Děje se tak po sesazení prezidenta Josého Jerího, který čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami.
Právě teď

Zuckerberg: Meta nemá za cíl maximalizovat čas strávený na Instagramu

Ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg a protistrana se ve středu utkali v soudní síni v Los Angeles, kde Zuckerberg odpovídal na otázky týkající se používání Instagramu mladými lidmi a jeho výpovědi před Kongresem, píše AP. Zuckerberg například uvedl, že dříve měla Meta cíle spojené s maximalizací času stráveného na Instagramu, ale dodal, že on a společnost se vědomě rozhodli od těchto cílů upustit a místo toho se zaměřit na užitečnost. Zuckerbergova výpověď je součástí bezprecedentního soudního procesu, který se zabývá otázkou, zda platformy Meta záměrně způsobují závislost a škodí dětem.
05:00Aktualizovánopřed 50 mminutami

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů, napsala ve středu večer agentura AFP. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán. Podle CNN by takový útok mohl nastat během víkendu, ale Trump ještě neučinil konečné rozhodnutí, zda takové akce schválí.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

USA vyvíjí internetový portál, který obejde blokace obsahu v Evropě

Americké ministerstvo zahraničí vyvíjí internetový portál, který umožní lidem v Evropě i jinde ve světě zobrazit obsah zakázaný jejich vládami, napsala agentura Reuters s odkazem na tři informované zdroje. Uživatelé by si tak podle agentury mohli prohlížet zablokovaný obsah, který by mimo jiné mohl zahrnovat projevy nenávisti či teroristickou propagandu. Stránka bude mít podle zdrojů doménu freedom.gov.
před 6 hhodinami

V Kalifornii zemřelo po pádu laviny osm lyžařů

Po úterním pádu laviny v severní Kalifornii nedaleko jezera Tahoe zemřelo osm lyžařů, po jednom se stále pátrá, uvedla ve středu večer SEČ podle agentur AP a Reuters místní šerifka. Šest dalších lidí bylo nalezeno živých, napsala dříve ve středu agentura DPA s odvoláním na tamní úřady. Původní informace hovořily celkem o šestnácti lyžařích, z nichž bylo devět po pádu laviny nezvěstných. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zalužnyj poprvé veřejně promluvil o rozkolu se Zelenským, píše AP

Bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a úřadující velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj poprvé promluvil o roztržce s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Napsala to agentura AP, podle níž generál hovořil o napjatých vztazích s hlavou státu s tím, že napětí gradovalo v roce 2022, kdy prý do jeho kanceláře přišli agenti tajné služby SBU. Kyjev se k interview zatím nevyjádřil.
před 8 hhodinami

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA, Ukrajina a Rusko se v Ženevě dohodly, že monitorování dodržování budoucího příměří bude probíhat za účasti Spojených států, uvedl dle Ukrajinské pravdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednání podle něj byla složitá, postoje stran se nadále odlišují. Poukázal na to, že všechny strany se dohodly na budoucím pokračování rozhovorů. Zelenskyj předtím uvedl, že na něj jeho americký protějšek Donald Trump vyvíjí nepřiměřený tlak.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Část evropských zemí pokutuje za kamery v autě, problémem mohou být i aplikace

Palubní kamery v autech jsou v tuzemsku běžná věc, která může pomoci třeba při vyšetřování nehod a dalších incidentů. V zahraničí však řidičům hrozí za kameru a pořizování záznamu vysoké pokuty. Zejména Německo a Rakousko přistupují k jejich používaní přísně. Motoristé mohou zaplatit v přepočtu několik desítek tisíc korun i za používání některých funkcí navigace.
před 9 hhodinami
Načítání...