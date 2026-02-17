Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého


před 6 mminutami|Zdroj: Business Insider

Společnost Meta získala patent na jazykový model, jenž by v nepřítomnosti uživatele pokračoval v jeho aktivitě na sociálních sítích, napsal server Business Insider. Nástroj vycvičený na datech konkrétního účtu by vytvořil „digitální klon“, který by dle firmy byl vhodný k zastoupení dotyčného třeba v případě dovolené – nebo smrti. Meta tvrdí, že eticky sporného robota nemá v plánu dál rozvíjet.

Sociální sítě a chatovací aplikace v dnešní době sice umožňují například automatické odpovědi na zprávy a komentáře nebo zveřejnění příspěvku v člověkem naplánovaný čas. Meta, provozovatel Facebooku, Instagramu, Threads a dalších, ale podle Business Insideru přišla s patentem na napodobování on-line aktivity uživatele s pomocí AI nástroje vytrénovaného na jeho datech, a to až navěky.

„Jazykový model může simulovat uživatele, když na sociálních sítích není přítomný, třeba když si vezme dlouhou pauzu nebo zemře,“ citoval server z patentu, poprvé podaného v roce 2023, jehož hlavním autorem je technický ředitel Mety Andrew Bosworth.

Nápad firma obhajuje závislostí publika na aktivitě dané osoby – její zmizení ze sociálních sítí totiž na příjemce podle ní může mít „závažné“ a „trvalé“ dopady. Využití nástroje by tak očekávala zejména od tvůrců, kteří se on-line působením živí a třeba jen praktikují digitální detox.

Aktivitu digitálního klonu by podle technologického giganta představovalo právě reagování na obsah jiných uživatelů, tedy na zprávy, příspěvky nebo komentáře. Postupoval by v tom na základě naučených předchozích kroků konkrétního účtu na platformě.

Meta tvrdí, že nástroj rozvíjet nehodlá

Meta podle Business Insideru už roky uvažuje, jak přistoupit ke správě digitálního dědictví. A ač se digitální klon jeví jako jedna z možností, pokračovat v jeho rozvíjení neplánuje. Mluvčí společnosti serveru vysvětlil, že patenty registruje, aby zveřejňovala koncepty. Nutně to prý neznamená, že je chce vždy vyvíjet nebo implementovat.

Web upozorňuje zejména na etické aspekty napodobování aktivity zemřelých. „Ovlivňuje to nejen právní otázky, ale také mnoho velmi důležitých sociálních, etických a hluboce filozofických otázek,“ komentovala specialistka na digitální právo Edina Harbinjaová z univerzity v Birminghamu.

Virtuální avataři spojení s úmrtím nejsou úplnou novinkou. Už dříve je zmiňoval šéf Mety Mark Zuckerberg jako možnost domnělé komunikace mezi zesnulým a jeho blízkým. Taková technologie podle něj dokáže pomoci vyrovnat se truchlícímu se ztrátou připomínkou dotyčného právě přes jeho digitální verzi. V tomto odvětví podle Business Insideru také vzniklo několik start-upů vyvíjejících chatboty – třeba Replika nebo You, Only Virtual. A podobný nástroj si patentoval i Microsoft.

Podle Harbinjaové vývoj v tomto odvětví značí, že technologie stále větší měrou proniká do běžného života. Upozorňuje však na to, že společnosti nemají zájem jen na pomoci blízkým či publiku s vyrovnáváním se se ztrátou, ale mají i obchodní motivaci. „Je to více zapojení, více obsahu, více dat pro současnou a budoucí umělou inteligenci,“ sdělila.

Znepokojení nad dopadem na lidské prožívání pak vyjádřil sociolog Joseph Davis z Virginské univerzity, jenž připomněl, že technologie návrat milované osoby pouze navozují, čímž tedy klamou. „Jedním z účelů smutku je vyrovnat se se skutečnou ztrátou,“ upozornil.

