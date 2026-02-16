Britská vláda chce větší pravomoce k regulaci přístup k internetu


před 53 mminutami

Britská vláda bude usilovat o větší pravomoce regulovat přístup k internetu, považuje to za nezbytné v zájmu ochrany dětí před rychle se měnícími riziky digitálního světa. V neděli to podle agentury Reuters oznámil premiér Keir Starmer. Jeho vláda už v lednu uvedla, že chce uspořádat debatu o zákazu sociálních médií pro děti mladší 16 let po vzoru Austrálie.

„Technologie se vyvíjí opravdu rychle a zákony s tím musí udržet krok,“ sdělil Starmer v prohlášení. Reuters poznamenal, že nové pravomoci pravděpodobně povedou k tomu, že budoucích omezení se bude týkat snížená parlamentní kontrola. Podle úřadu britského premiéra je nutné reagovat rychle v řádu měsíců a nečekat roky na nové zákony.

Nezakazujte mladým sociální sítě, doporučují experti z Masarykovy univerzity
Vláda dále uvedla, že zákaz na vytváření sexualizovaných obrázků se bude týkat více chatbotů a nástrojů umělé inteligence (AI). Britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom mezitím vyšetřuje americkou platformu X miliardáře Elona Muska, a to v souvislosti se skandálem, kdy chatbot Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí.

Reuters informoval, že ač jsou podobné kroky motivovány ochranou dětí, mají často dopad i na soukromí dospělých a na přístup ke službám pro dospělé.

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu
Například některé velké pornografické weby místo ověřování věku zablokovaly přístup britským uživatelům. Zmíněné portály kontrolu věku označily za narušení soukromí a možnou bezpečnostní hrozbu. Takováto geografická omezení je ale možné snadno obejít používáním virtuálních privátních sítí (VPN). Britská vláda chce ale debatovat i o možném věkovém omezení pro VPN.

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let
K regulaci internetových služeb přistoupila Austrálie, která od loňského prosince zakázala dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Podobné omezení zvažují, případně připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie. Český premiér Andrej Babiš (ANO) tento měsíc uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie.

