V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V Austrálii začal platit zákon, který zakazuje dětem mladším šestnácti let přístup na sociální sítě, jako jsou TikTok, Instagram, Facebook, ale i videoplatforma YouTube. Hned první den po zavedení si někteří rodiče stěžují na nová opatření, kvůli nimž se prý jejich děti ocitly v zoufalé situaci, uvedla ve středu agentura AP. Odborníci hovoří o pozitivní změně, kterou by měly zvažovat i státy Evropy.

Deset největších platforem provozujících sociální sítě musí podle nového zákona zablokovat dětem mladším šestnácti let přístup. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta ve výši 49,5 milionu australských dolarů (686 milionů korun). Z desítky firem všechny kromě Elonem Muskem vlastněné platformy X uvedly, že se budou novými pravidly řídit – a to buď pomocí odhadu věku podle online aktivity uživatele, nebo určením věku na základě poskytnuté fotografie. Mohou také ověřovat totožnost prostřednictvím nahraných dokladů nebo propojených údajů z bankovního účtu.

Zákaz sociálních sítí pro děti v Austrálii se blíží. Experti ho vítají, zní i kritika
Ilustrační snímek

Právě sociální síti X, která plánuje zákon ignorovat, bude hrozit stanovená pokuta. Odborník na informační technologie Josef Holý říká, že síť X nicméně „bojkotuje drtivou většinu regulatorních snah všude po světě, včetně Evropské unie“. Právě Unie minulý týden udělila Muskově síti pokutu přes sto milionů dolarů. Přístup X k australskému zákonu tak není s podivem, uvedl Holý.

9 minut
Odborník na informační technologie Josef Holý o sociálních sítích v Austrálii
Zdroj: ČT24

Podle AP se dá očekávat, že někteří rodiče či starší sourozenci mohou mladším dětem pomoci zákon obejít. Čtrnáctiletá Jacinta se podle BBC cítí uražena tím, že jí vláda nedůvěřuje v zodpovědném používání internetu. Ovšem její rodiče prý nový zákon silně podporují. Malé děti budou však i nadále moci používat jiné weby, jako je YouTube Kids, Google Classroom a aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp.

Emma Masonová, jejíž dcera Tilly spáchala sebevraždu v patnácti letech poté, co byla obětí online šikany, nový zákon rovněž podporuje. Krok vnímá spíše jako ochranu než kontrolu, píše BBC.

Řada škol zesiluje tažení proti používání mobilů
Školní třída

„Tato reforma změní životy. Australským dětem umožní prožít dětství. Australským rodičům přinese větší klid. Ale také mezinárodní komunita, která se dívá na Austrálii a říká: když to Austrálie dokáže, proč bychom to nedokázali my“, řekl podle Reuters australský premiér Anthony Albanese. O podobných krocích uvažují vlády od Dánska po Malajsii či některé americké státy, připomínají média.

Zákaz je krok správným směrem, míní Holý

Josef Holý uvedl, že australský zákon představuje velký milník, protože země je první, která se k podobně radikálnímu kroku, po kterém dlouhodobě volají odborníci na dětskou psychiku, odhodlala. Jde podle něj o krok správným směrem, ale v ideálním případě by měly vlády regulovat podobu algoritmu, na kterém sociální sítě stojí, a to tak, aby na děti směřoval jiný typ obsahu než na dospělé.

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika
Sociální sítě, ilustrační foto

Podle Holého je jasné, že systém bude chybový, protože zavést bezchybné technické řešení pro miliony uživatelů, kterých se kontrola věku bude týkat, je velmi obtížné.

Mezi negativní dopady neregulovaných sociálních sítí patří podle autora podcastu Kanárci v Síti Holého například apatie, rezignace dětí na povinnosti, zhoršení obrazu sebe sama nebo zvýšení úzkostných stavů. Vyplývá to jak z vědeckých studií, tak z uniklých interních dokumentů společností, jako je Meta.

5 minut
Sociální psycholožka Iva Poláčková Šolcová o regulaci sociálních sítí
Zdroj: ČT24

S restriktivnějším pohledem souhlasila v Hyde Parku civilizace i sociální psycholožka z Akademie věd ČR Iva Poláčková Šolcová, která by doporučila alespoň do šestnácti let přístup k sociálním sítím „úplně zamezit“, aby děti nežily pouze v „dopaminové smyčce“ sociálních médií. Šolcová volný přístup k sociálním sítím přirovnává k neregulovanému trhu s alkoholem, jehož užívání se také může jevit „soukromou věcí“.

Již dnes doporučuje regulovat užívání mobilních telefonů například ředitelům škol. „Dětem do deseti let opravdu sociální sítě nepatří do ruky,“ zdůrazňuje psycholožka.

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách
Ilustrační foto

Sociální sítě v Austrálii používá drtivá většina dětí

Studie australské společnosti pro online bezpečnost eSafety na začátku tohoto roku zjistila, že sociální média používá 96 procent australských dětí ve věku deset až patnáct let. Sedm z deseti z nich bylo vystaveno škodlivému obsahu, například misogynním či násilným materiálům, stejně jako obsahu propagujícímu poruchy příjmu potravy nebo sebevraždy.

Dvanáctiletá Paloma z Sydney je podle BBC z nového zákona smutná. „Jsem naštvaná, protože jsem součástí několika skupin na Snapchatu a TikToku. V aplikacích jsem si vytvořila dobrá přátelství s lidmi v USA a na Novém Zélandu, kteří mají stejné zájmy, třeba hraní her. Díky tomu si připadám propojenější se světem,“ řekla Paloma. Naopak čtrnáctiletá Emily z australské metropole novinku chválí, podle ní jsou sociální sítě nebezpečné a návykové.

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“
Letiště v San Franciscu

Patnáctiletý Ezra Sholl z Melbourne, který je ochrnutý, říká, že mu média pomohla sblížit se s lidmi s podobnými zájmy. „Zákaz sociálních médií mi zmenší svět,“ upozornil podle BBC.

Vstup zákona v platnost uzavírá rok plný spekulací o tom, zda může nějaký stát skutečně zabránit dětem používat sociální sítě, které jsou v současnosti nedílnou součástí každodenního života. Ačkoliv se zákaz zatím týká deseti platforem, v budoucnu se podle australské vlády může rozšířit na jiné a nové sítě, které si mladiství zvolí jako alternativu.

Je možné, že o podobném přístupu se v budoucnu bude uvažovat i v Evropě. Záleží ovšem na vůli jednotlivých členských zemí EU, přičemž například v Česku v současnosti neexistuje ani oficiální doporučení ministerstva školství ohledně přístupu k mobilním zařízením na školách, dodává Holý.

Meta musí médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, rozhodl soud
Logo společnosti Meta

Výběr redakce

Machadová prý dorazí do Osla, Nobelovu cenu za mír zatím převzala dcera

Machadová prý dorazí do Osla, Nobelovu cenu za mír zatím převzala dcera

08:20Aktualizovánopřed 8 mminutami
V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

před 26 mminutami
Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

10:17Aktualizovánopřed 30 mminutami
Jihočeskou ODS opustila po Kubově odchodu asi třetina členů

Jihočeskou ODS opustila po Kubově odchodu asi třetina členů

před 39 mminutami
Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

03:47Aktualizovánopřed 49 mminutami
EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

08:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

10:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Machadová prý dorazí do Osla, Nobelovu cenu za mír zatím převzala dcera

Nobelovu cenu za mír, kterou letos obdržela venezuelská opoziční představitelka María Corina Machadová, v Oslu převzala v zastoupení její dcera Ana Corina Sosaová, píší tiskové agentury. Machadová předeslala, že přicestuje do Osla, nebude však schopna se zúčastnit ceremonie. Její dcera místo ní pronesla tradiční přednášku laureátů.
08:20Aktualizovánopřed 8 mminutami

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

V Austrálii začal platit zákon, který zakazuje dětem mladším šestnácti let přístup na sociální sítě, jako jsou TikTok, Instagram, Facebook, ale i videoplatforma YouTube. Hned první den po zavedení si někteří rodiče stěžují na nová opatření, kvůli nimž se prý jejich děti ocitly v zoufalé situaci, uvedla ve středu agentura AP. Odborníci hovoří o pozitivní změně, kterou by měly zvažovat i státy Evropy.
před 26 mminutami

I po českých turistech hodlají USA vyžadovat pět let záznamů ze sociálních sítí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Píše o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.
před 30 mminutami

Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu

Francouzští vědci prozkoumali data o dospělých lidech, kteří v této zemi byli očkováni proti covidu. Srovnali jejich zdravotní stav s těmi, kdo vakcínu nedostali. Studie, která z tohoto výzkumu vzešla, ukázala dopady očkování a vyvrátila podezření na vážné vedlejší účinky.
před 52 mminutami

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

Zavedení emisních povolenek ETS 2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.
01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dárce spermatu s genem způsobujícím rakovinu zplodil dvě stě dětí. Většině hrozí nádory

Dánská spermabanka, která dodává spermie pro umělé oplodnění po většině kontinentu, využívala celé roky jako dárce muže se vzácnou genetickou poruchou. Dvěma stovkám dětí, které díky jeho genetickému materiálu přišly na svět, tak hrozí rakovina. Některé už na nemoc zemřely, popsali výsledky rozsáhlé investigace novináři.
před 2 hhodinami

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

Obnovené střety mezi armádami Thajska a Kambodže od neděle vyhnaly z domovů na obou stranách společné hranice přes půl milionu lidí, s odvoláním na úřady to napsala agentura AFP. Nový konflikt zemí, které po pětidenním ozbrojeném konfliktu v červenci uzavřely příměří, si dosud vyžádal nejméně jedenáct mrtvých, čtyři thajské vojáky a sedm kambodžských civilistů.
10:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Brazilští poslanci schválili zákon, který může zkrátit trest pro Bolsonara

Dolní komora brazilského Kongresu schválila návrh zákona, který by mohl výrazně snížit trest bývalému prezidentu Jairu Bolsonarovi. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si od listopadu odpykává trest 27 let vězení za plánování státního převratu. Pokud návrh schválí i Senát, mohl by trest pro 70letého krajně pravicového politika činit zhruba dva roky. Zákon výrazně snižuje tresty i za několik dalších trestných činů.
před 6 hhodinami
Načítání...