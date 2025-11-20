Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách


Dánsko se rozhodlo zakázat používání mobilů dětmi ve školách, od příštího školního roku platí toto omezení na základních a nižších středních státních školách. Dánská vláda už vyjednala tomuto návrhu podporu v parlamentu. Země tak navazuje na předchozí dobrovolná omezení. Učitelé si od tohoto radikálního kroku slibují lepší soustředění žáků.

Například střední škola Trongårdsskolen ve městě Kongens Lyngby, ležící 12 kilometrů severně od Kodaně, nepovoluje mobily ve výuce už dva roky. Učitelé tehdy navrhli tento krok školní radě a rodičům svých sedmi set žáků. Studenti odevzdají svůj telefon nebo chytré hodinky na celou výuku, pokud s nimi učitelé nechtějí pracovat. Výjimku mají jen žáci, kterým aplikace hlídají diabetes nebo kompenzují dyslexii.

Tamější kantoři si zákaz pochvalují. „(Žáci) ztráceli soustředění, nebyli ve škole přítomni duchem. Přestali si hrát, sportovat, dokonce spolu o přestávkách přestali mluvit. Je to obrovsky úspěšné. Ve třídách je lepší soustředění. Jsme zase na správné cestě,“ obhajuje zákaz mobilů učitel Bent Povlsen z Trongårdsskolen.

Tento radikální krok má podporu i mezi některými politiky. „Při digitalizaci škol jsme byli až příliš horliví. Vloni jsme proto také ekonomicky podpořili tisk papírových knih,“ říká poslankyně a členka výboru pro školství Sara Emil Baaringová.

Na Slovensku začal platit zákaz mobilů na školách
Mobilní telefon vlastní čím dál mladší děti

Žáci zákaz mobilů ve škole přijali. „Lidé se víc soustředí, řekl bych. Já se také lépe koncentruji,“ uznává výhody tohoto kroku student Corto Kaal z Trongårdsskolen.

Omezení mobilů však není jediný způsob, jak zlepšit přístup žáků ke studiu. Dánská vláda upřela svou pozornost také na vliv sociálních sítí, její speciální komise doporučila po obsáhlém šetření jejich zákaz pro děti mladší patnácti let.

Přibývá škol, které omezují používání mobilních telefonů
Dánské plány jsou součástí širšího posunu ve vnímání chytré elektroniky v severní Evropě. Švédsko také zavede omezení na podzim, Finsko vyloučilo mobily ze škol už od letoška. V Norsku se doporučením dobrovolně řídí dvě třetiny středních škol a 96 procent základních.

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

