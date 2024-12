Přibývá škol, které omezují používání mobilních telefonů

Používání mobilních telefonů omezila třeba základní škola v Kovářově na Písecku. „Přijít do třídy o přestávce a vidět, jak tam kompletně všichni žáci sedí u svých kouzelných krabiček... Někdy to byl smutný pohled,“ říká ředitel ZŠ Kovářov Libor Mandovec.

„Nejdřív to bylo takové, že to bude blbé, ale teď je to docela v pohodě,“ míní žákyně školy Lucie Riantová.