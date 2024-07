Používáním mobilu děti hloupnou, tvrdí neurolog. Důležitá je rovnováha, míní šéfka tábornické unie

Stránský řekl, že dítě by mobilní telefon nemělo mít vůbec. „To není názor, to je fakt potvrzený řadou nadnárodních studií, které víceméně ukazují, že používání mobilního telefonu – hlavně u dětí kolem osmi let – vede víceméně k rozkladu sociálních dovedností, hloupnutí, k nástupu úzkosti a depresím,“ upozorňuje.

Zákazy by podle Švestkové rodiče měli respektovat, organizátoři tábora jim podle ní umožní komunikaci s dítětem jiným způsobem. „Na táboře je samozřejmě program vždy natolik pestrý, že telefon dítě ani nepotřebuje. Navíc (...) řada tábořišť je takzvaně mimo signál nebo ani nemá elektřinu na to, aby se (děti) potom o zařízení staraly nebo je dobíjely,“ doplnila Švestková.

„Život je o přežití“

Na dotaz, co když chce mít rodič přehled, kdy dítě odchází například do školy, Stránský uvedl, že přehled mít nemá, stejně tak jako dítě nemá mít možnost kontaktovat rodiče. „Život je právě o přežití. (...) Dokonce nejnovější studie ukazují, že dítě, které má mobil, je až sedmsetkrát více náchylné k tomu, že se dostane do nějakého neštěstí,“ prohlásil.

Podle něj je dnes nemyslitelné jít ven a nemít u sebe telefon. „Naši rodiče to neměli, jejich rodiče to neměli, jejich rodiče to neměli a všechny generace před námi byly dle všech průzkumů chytřejší, šťastnější, uměly řešit problémy, měly nižší úzkosti a deprese a nižší sebevražednost. Nemluvě o šikanování a tak dále,“ upozornil neurolog. Podle něj dítě většinu času hraje na mobilu videohry či je na sociálních sítích, což je navíc návykové. „Musí se to brát jako droga, poněvadž to je droga,“ tvrdí.

Konkrétně na táboře je podle Švestkové důležité vyvážit on-line a off-line svět. Klíčová podle ní je zejména komunikace rodiče s dítětem či zda má dítě dostatek volnočasových aktivit. „Je na nás, jestli umíme stisknout červené tlačítko. Na druhou stranu řadu věcí v životě nevyřídíme bez přístupu k mobilu či některé aplikaci,“ poznamenala.