Žáci ZŠ ve Vsetíně u sebe nebudou moci mít mobily. Části rodičů se to nelíbí

Žáci vsetínských základních škol zřizovaných městem u sebe od září nebudou moci mít v době vyučování mobilní telefony. Rozhodli o tom vsetínští radní a uložili ředitelům škol, aby to zabezpečili prostřednictvím školních řádů. Město o prázdninách pořídí do škol speciální boxy, do kterých si žáci budou moci své telefony bezpečně uložit. Některým rodičům se rozhodnutí města nelíbí. Podle České školní inspekce ale školský zákon opatření umožňuje.