V šesti vsetínských základních školách platí zákaz mobilů

Mobilní telefon vlastní čím dál mladší děti

Zákaz používání mobilních telefonů ve vyučování platí s novým školním rokem v šesti základních školách ve Vsetíně, které zřizuje město. Rozhodli o tom radní v polovině července. Mobily mají žáci odkládat do speciálních uzamykatelných boxů – ty školy ale zatím stále nemají. Zákaz telefonů při výuce platí i jinde v Evropě – například v Itálii, Francii nebo Maďarsku, kde opatření vyvolalo protesty poté, co byl odvolán ředitel, který ho odmítl.

„Dodavatel nestihl boxy včas dodat, očekáváme je v polovině září a poté se budou instalovat,“ řekla mluvčí radnice Jana Raszková. Školy zatím kvůli absenci boxů improvizují. „Například na Sychrově si pořídli provizorní krabice, do kterých děti mobily odevzdávají,“ zmínila Raszková. Jinde platí dosavadní režim, kdy mají děti vypnutý telefon v tašce. V některých školách mají žáci z dřívějška k dispozici skříňky. Vsetínská radnice dala peníze na opravu zámků u skříněk v základní škole na Ohradě, stálo to téměř sto sedmdesát tisíc korun. „Nové boxy na telefony do škol budou stát sto padesát pět tisíc,“ doplnila mluvčí radnice. „Žáci, kteří přijdou do třídy, spolu s asistentem pedagoga naskládají telefony, krabice se uzavře a odnese se do skříňky, kde se uloží,“ popsala postup ředitelka ZŠ Sychrov Pavlína Planková. Krabice jsou podle ní ale pouze dočasné. „Museli jsme rychle reagovat a nechtěli jsme zavádět dvojí pravidla,“ vysvětlila. V případě, že se polovina žáků stěhuje za výukou do jiné třídy, tak jsou krabice podle ředitelky dvě – jedna zůstává ve třídě, druhá jde s žáky.

Výjimku mají děti ze zdravotních důvodů Ředitel ZŠ Luh ve Vsetíně Petr Kořenek sdělil, že škola má z dřívějška skříňky pro žáky druhého stupně, na prvním stupni však zatím nic k odkládání telefonů děti nemají. „Jedeme ve starém systému, děti mají vypnuté telefony v tašce, jak to fungovalo předtím. První dny jsou děti venku a máme sportovní den a podobně,“ přiblížil ředitel. Škola probere zákaz telefonů s žáky na třídnických hodinách. Výjimku z nařízení mají děti, které telefon potřebují ze zdravotních důvodů, tedy například ty s cukrovkou. „Všichni víme, že telefony jsou škodlivé. Ale v první řadě by se tím měli zabývat rodiče,“ míní ředitel. Někteří rodiče se zákazem mobilů souhlasili, jiní ne. Negativních reakcí podle něj bylo minimum, často to bylo v případech, kdy rodiče nevěděli o výjimce kvůli zdravotním důvodům.

Vsetínská radnice na konci července informovala o rozhodnutí radních, že žáci základních škol zřizovaných městem u sebe od září nebudou moci mít v době vyučování mobilní telefony. Omezit nebo zakázat jejich používání může školní řád. Zřizovatel ale nemůže přímo určovat či nařizovat jeho obsah, řád totiž vydává ředitel po schválení školskou radou. Zákazy mobilů v zahraničí Zákaz mobilů ve školách zavedla jako první Itálie, a to v roce 2007. Od roku 2018 jsou zakázané také například ve dvou stech školách ve Francii. Od letoška platí zákaz používání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i na středních školách. Také ve Španělsku roste počet regionů, které omezují používání mobilů na základních školách.

Také Maďarsko zavedlo zákaz mobilů na většině škol. Žáci musejí telefony ráno odevzdat a dostanou je až na konci dne. V zemi zákaz vyvolal pozornost po odvolání ředitele známého gymnázia Imrého Madácha, které nařízení odmítlo. Rada školy zdůraznila, že i ona je pro určitá pravidla, plošný zákaz chytrých zařízení má ale za neúčinný. Na podporu stanoviska i ředitele vyšli do ulic tisíce lidí, kteří protestovali před ministerstvem. Upozornili i na další problémy ve školství. „Není to jen o bývalém řediteli a zákoně o mobilních telefonech. Vzdělávání v této zemi je zkostnatělé. Učitelé jsou podhodnoceni, jsme svázání striktním učebním plánem, který musí všichni učitelé dodržovat,“ uvedl organizátor protestu Adam Farkaš. V desetimilionovém Maďarsku vlastní mobil čtyři z pěti žáků. A prakticky všichni starší třinácti let. I po novu mohou telefony sloužit jako učební pomůcky – kdy a jak ale musí škola předem uvést. I podle expertů je ale do školství třeba vnést mnohem víc světla, než jen to, jestli mobil dál držet v rukou, či nikoliv.

