V irském městě zakázali školákům mobily. Nejen při vyučování, ale i ve volném čase

Sestrám Jane a Rachel Capatinovým je jedenáct a devět let. Řada jejich vrstevníků by při cestě do školy držela v ruce chytrý telefon. Ve dvacetitisícovém městě Greystones necelých třicet kilometrů od Dublinu ale toto pravidlo neplatí. „Mohla bych na tom být až příliš závislá. A mohla bych být na telefonu přilepená celý den,“ míní žákyně základní školy Jane Capatinová.

Na radikálním plánu zakázat telefony nejen během vyučování, ale i ve volném čase se dohodli rodiče se všemi osmi základními školami. Za návrhem stojí ředitelka jedné z nich Rachel Harperová. „Snažíme se tím dětem říct: jděte ven a hrajte si. Hrajte si společně, bavte se, dovádějte. A snažíme se je odpoutat od sociálních médií, od telefonů,“ prohlásila ředitelka.

Do střední školy ne

Matka dvou dívek Christina Capatinová přiznává, že školy ulehčily rodičům práci s odpovědí na notoricky známou otázku. „Proč nemůžeme mít telefon? Všichni naši vrstevníci ho mají. Všichni rodiče jsme se dostali na stejnou loď. Teď můžeme říct našem dětem: Promiň, ale minimálně do střední školy ne,“ řekla Capatinová.

Mobilní telefony ve většině škol nesmí používat děti i v sousední Anglii. Ministryně školství Spojeného království Gillian Keeganová chce, aby zůstaly v taškách nejen během výuky, ale i o přestávkách. „Rozptylování, vyrušování, šikana. Víme, že mobilní telefony mají na učitele dopad, s kterým musí bojovat. Víme, že potřebují naši podporu,“ řekla Keeganová.

Podle studií zveřejněných letos v létě UNESCO se děti s telefonem v ruce hůře soustředí. A to se projevuje na zhoršujících se studijních výsledcích. Dosud na školách zavedla omezení každá šestá země na světě. Průkopníkem byla Francie.