Meta musí médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, rozhodl soud


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká technologická společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, musí ve Španělsku zaplatit internetovým médiím 479 milionů eur (11,5 miliardy korun). Podle rozhodnutí obchodního soudu v Madridu se Meta dopustila nekalých obchodních praktik a také porušení evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informuje o tom agentura Reuters.

Odškodnění má společnost zaplatit 87 vydavatelům a zpravodajským agenturám. Meta podle soudu využívala osobní údaje uživatelů sítí Instagram a Facebook pro takzvanou behaviorální reklamu. Ta spočívá ve zobrazování personalizovaných a cílených reklam na základě předchozího chování uživatele, historie prohlížení, vyhledávacích dotazů a podobně.

Nezákonným zpracováváním dat uživatelů Meta podle soudu získala významnou konkurenční výhodu na španělském trhu s on-line reklamou.

Narušování soukromí

Ve středu také španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že výbor dolní komory parlamentu bude vyšetřovat společnost Meta kvůli možnému porušování soukromí uživatelů sítí Facebook a Instagram.

Meta ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 26 procent na 51,2 miliardy dolarů (přes jeden bilion korun). Čistý zisk ale firmě o 83 procent klesl a činil 2,7 miliardy dolarů, zejména kvůli mimořádným nákladům souvisejícím s americkým zákonem o daních a výdajích. Bez zahrnutí těchto nákladů společnost zisk zvýšila, a to na 18,6 miliardy dolarů.

Meta musí médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, rozhodl soud

