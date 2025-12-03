Zákaz sociálních sítí pro děti v Austrálii se blíží. Experti ho vítají, zní i kritika

3 minuty
Už od 10. prosince nebudou mít v Austrálii děti a teenageři mladší šestnácti let přístup na sociální sítě. Většina odborníků rozhodnutí vítá, podle nich totiž algoritmy brzy nedostupných platforem v mladých cíleně vyvolávají závislost. Tamní vláda chce zákazem zlepšit mentální zdraví dětí a bojovat proti šikaně či šíření dezinformací. Ozývají se ale i kritické hlasy. Pro mnohé marginalizované skupiny jsou totiž sociální sítě jedním z mála bezpečných míst, kde mohou komunikovat s blízkými.