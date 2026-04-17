Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
Evropská komise představila prototyp už loni v červenci s cílem zajistit větší ochranu nezletilých a zabránit jim v přístupu k nevhodnému obsahu. Aplikaci už otestovalo šest států – Francie, Španělsko, Itálie, Dánsko, Řecko a Kypr. Podle místopředsedkyně Komise Henny Virkkunenové si platformy často stěžovaly, že nemají potřebné nástroje k tomu, aby mohly věk uživatelů hlídat. Nová aplikace jim tuto možnost poskytne.
Má jít o bezplatné a univerzálně použitelné řešení, které podle plánu EK ochrání děti před škodlivým a nelegálním obsahem. Kritici se obávají, aby příliš nezasahovala do soukromí lidí. Komise tvrdí, že data mají být maximálně chráněna a aplikace je nebude sdílet další straně.
Podle Rozinka z Katedry softwarového inženýrství Fakulty informačních technologií ČVUT je vývoj programu reakcí na to, jak se velcí internetoví hráči snaží udržet uživatele co nejdéle na svých platformách. Čím déle tam stráví, tím více dat od nich totiž společnosti získají.
V Česku by se podle něj mohla aplikace propojit s už existujícím systémem Národní elektronické identity. Nemělo by docházet k větší výměně dat – podle toho, co už Rozinek viděl, by mělo jít jen o prosté ověření věku. A dokonce ani ne konkrétního, ale jen konstatování, jestli dosáhl uživatel hranice 18 let a jestli má tedy oprávnění k přístupu k věkově omezenému obsahu.
„Aplikace se přitom bude v jednotlivých členských státech lišit. Počítá se s autonomií pro každý z nich,“ přiblížil Rozinek pro ČT24. Země podle něj budou mít vlastní pravomoci a možnosti, jak s tímto systémem dál pracovat. Data občanů by tak měla vždy zůstat v daném státě, neposílala by se na nějaké centrální evropské úložiště.
Platforma je podle něj bezpečná, pracuje se zabezpečením podobným tomu, jaké se používá v bankovnictví. Náklady na ověřování ponesou platformy, kterých se pravidla týkají. Aplikace bude také zcela anonymní: ověřovat bude členský stát uživatele, ten pak platformě nebude poskytovat nic jiného než prosté ANO/NE ohledně dosažení věku 18 let.
Pokud se Rozinek něčeho obává, pak je to možnost, že by Evropská unie tento systém považovala jenom za pouhý mezikrok, který by chtěla dál rozvíjet a zaváděla by podobná ověřování i do dalších oblastí životů občanů.
Klady i zápory on-line prostoru
Podle šéfky EK pomáhají nové technologie rozvíjet cenné životní dovednosti, nicméně zároveň přinášejí rizika. „Pokud jde o bezpečnost dětí na internetu, situace je mimořádně znepokojivá. Každé šesté je na internetu šikanováno. Každé osmé pak šikanuje jiné dítě,“ uvedla von der Leyenová. Platformy podle ní nabízejí vysoce návykové designy, nekonečné scrollování, které přiživuje závislost a vysoce personalizovaný, cílený obsah. „Množství času, které naše děti tráví sledováním obrazovek, nikdy nebylo tak vysoké. A jde o dobu, kterou netráví na hřišti ani se svými vrstevníky,“ dodala.
Předsedkyně unijní exekutivy sdělila, že za uplynulé měsíce pozorně naslouchala rodičům a sdílí jejich obavy. „Je na nich, aby vychovávali své děti, ne na platformách,“ zdůraznila. Vyslyšela prý rovněž obavy členských států EU, které zdůrazňovaly povinnost Evropské unie chránit děti i v on-line světě.
Podle von der Leyenové to není poprvé, co EK přichází s inovativním řešením nového problému. V této souvislosti zmínila pandemii covidu-19 a následný vznik aplikace pro správu a kontrolu takzvaných covid certifikátů. „S naskenovaným certifikátem jsme mohli jít na koncert nebo nastoupit do letadla a znovu cestovat. Aplikaci používalo 78 zemí na čtyřech kontinentech,“ podotkla šéfka Komise s tím, že šlo „o obrovský úspěch“.
Aplikace na ověřování věku se přitom řídí stejnými principy a měla by být podle EK uživatelsky přívětivá. „Stáhnete si aplikaci. Nastavíte si ji pomocí pasu nebo občanského průkazu. Poté prokážete svůj věk při přístupu k on-line službám,“ popsala šéfka unijní exekutivy. Aplikace podle ní zároveň respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů na světě. „Uživatelé prokáží svůj věk, aniž by sdělili jakékoli další osobní údaje. Jednoduše řečeno, je zcela anonymní a uživatele nelze sledovat. Navíc funguje na jakémkoli zařízení – telefonu, tabletu, počítači, zkrátka kdekoliv,“ ujistila von der Leyenová.