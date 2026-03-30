Indonésie zakázala mladým sociální sítě. Týká se to 70 milionů lidí


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24, AP, DW, Antara

Indonésie o víkendu zavedla zákaz používání sociálních médií, který platí pro všechny děti mladší šestnácti let. Země, kde žije 285 milionů lidí, tak následovala příklad Austrálie v oblasti ochrany mladých lidí před potenciálními on-line riziky.

Indonéská vláda o svém záměru informovala poprvé přibližně před měsícem, s tím, že che přijmout opatření, která by měla chránit mládež před on-line pornografií, podvody, kyberšikanou a závislostí na internetu.

Čeho konkrétně se zákaz týká? Děti budou mít znemožněn přístup k účtům na platformách jako YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live a Roblox, které země označila za vysoce rizikové.

Nařízení se podle vlády vztahuje na přibližně 70 milionů dětí mladších šestnácti let, které tvoří pětadvacet procent populace této čtvrté nejpočetnější země světa.

Zákaz a jeho vynucování začnou probíhat postupně. Ministryně komunikací Meutya Hafidová na páteční tiskové konferenci uvedla, že platformy X a Bigo Live (videoplatforma podobná YouTube a známá podvodnými reklamami) už její nařízení plně dodržely, a současně vyzvala ostatní digitální platformy, aby „okamžitě přizpůsobily své produkty, funkce a služby“ novým pravidlům ohledně minimálního věku. Hafidová uvedla, že „v otázce dodržování předpisů není prostor pro žádné kompromisy“.

Pokud by společnosti tato pravidla nedodržovaly, měly by nejprve čelit pokutám a následně by mohlo dojít i k jejich úplnému zákazu v zemi.

Aktivisté zákaz přivítali

Podle agentury AP jsou ze zákazu nadšení aktivisté, kteří tento krok dlouhodobě prosazovali. Diena Haryanová, zakladatelka neziskové organizace se sídlem v Jakartě, která se zabývá bezpečností na internetu, toto opatření uvítala a pro agenturu AP uvedla, že studie naznačují, že používání sociálních sítí dětmi může mít dopad na jejich duševní zdraví.

„Děti se musí naučit používat tuto digitální technologii ve správný čas, ve správném věku a pod správným vedením,“ řekla a dodala, že rodiče a školy „musí děti povzbuzovat k tomu, aby se zapojovaly do reálného světa, a udělat to pro ně zábavné“.

Další experti ale v indonéském tisku vyjadřují pochybnosti nad dodržováním pravidel. Varují, že děti budou schopné všechna omezení velmi snadno obejít pomocí takzvaných virtuálních privátních sítí (VPN), které umožňují, aby uživatel předstíral, že ke stránkám přistupuje někdo jiný z odlišné země.

Australská inspirace

První zemí světa, která k takto ráznému omezení sáhla, byla v prosinci loňského roku Austrálie. Tamní zákaz se také týká dětí do šestnácti let. Platformy pak zrušily přístup k přibližně 4,7 milionu účtů, u nichž se zjistilo, že patří dětem. Tento krok inspiroval celou řadu dalších, jež připravují svoje vlastní opatření, která chtějí v blízké budoucnosti spustit. Patří mezi ně například Německo, Španělsko, Velká Británie, Francie nebo Malajsie, o nějaké formě silnější kontroly hovoří také česká vláda.

Jiné země zavedly namísto úplného zákazu opatření, jako je ověřování věku, souhlas rodičů nebo částečná omezení.

On-line obři pod tlakem

Opatření v Indonésii vstupuje v platnost v době, kdy se američtí technologičtí giganti potýkají s rostoucí kontrolou v oblasti bezpečnosti mládeže a kdy byly společnosti Meta (vlastník Facebooku) a YouTube v rámci soudního sporu v USA odsouzeny k zaplacení milionových pokut za vývoj návykových produktů, které způsobily mladým lidem újmu.

Společnosti byly odsouzeny k zaplacení náhrady škody v celkové výši šesti milionů dolarů dnes již dvacetileté ženě, která tvrdí, že její deprese a sebevražedné myšlenky se zhoršily kvůli neustálému procházení obsahu a doporučením algoritmů.

Toto rozhodnutí je tak důležité proto, že se považuje za takzvaný precedent – v americkém právu se tedy podle něj bude rozhodovat ve stovkách dalších podobných soudních sporů.

Indonésie zakázala mladým sociální sítě. Týká se to 70 milionů lidí

Indonésie o víkendu zavedla zákaz používání sociálních médií, který platí pro všechny děti mladší šestnácti let. Země, kde žije 285 milionů lidí, tak následovala příklad Austrálie v oblasti ochrany mladých lidí před potenciálními on-line riziky.
před 56 mminutami

