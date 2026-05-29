AI pomohla rozluštit vatikánskou Borgovu šifru i další staré texty


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, BBC

Umělá inteligence (AI) pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer ukrytých v archivech a knihovnách po celém světě. Díky novým algoritmům se daří rozluštit staré texty, které byly dosud nečitelné, a nahlédnout tak do světa tajných lékařských receptů, milostných dopisů i politických intrik, píše britská stanice BBC.

V archivech Vatikánské knihovny například dlouhé roky ležel rukopis známý jako Borgova šifra, který obsahuje 408 stran záhadných symbolů. Text byl po staletí nečitelný a vznikl kombinací desítek znaků a několika písmen latinky. Některé pasáže byly navíc poškozené stářím.

„Je to jako detektivní práce, kde každý symbol, vzorec a částečné řešení nás může přiblížit k něčím tajemstvím a ke ztracenému historickému světu,“ popsala práci Beáta Megyesiová, profesorka počítačové lingvistiky na Stockholmské univerzitě ve Švédsku, jež byla součástí týmu, který text dešifroval.

Podle výzkumníků se v rukopisu skrývají mimo jiné popisy léčebných postupů, například různé směsi a doporučení včetně pití vína či jiných tehdejších prostředků proti nemocem. Tyto praktiky byly ve své době často považovány za podezřelé a mohly vzbuzovat i obvinění z čarodějnictví.

Pomocí AI se vědcům podařilo část šifry rozluštit. Podle nich jde o takzvanou substituční šifru, tedy systém, kde každý symbol zastupuje konkrétní písmeno nebo znak. Rozluštění ale vyžadovalo dlouhou kombinaci lidské práce a výpočetní analýzy.

Tajná korespondence

AI pomohla také při analýze šifrovaných dopisů ze 17. století, například korespondence mezi šlechtici v době třicetileté války. Badatelé zároveň zkoumají stovky zašifrovaných pohlednic z 19. století. Ukázalo se, že některé z nich byly milostné dopisy psané v němčině. Tyto texty doposud unikaly pozornosti historiků a jejich rozluštění může doplnit obraz každodenního života tehdejší společnosti.

Součástí výzkumu je i využití nástrojů pro automatický přepis rukopisů, například systému Transkribus, který rozpoznává rukopisné texty a převádí je do digitální podoby. Na tento přepis pak navazují algoritmy, které se snaží samotné šifry rozluštit.

Vědci testují také nové systémy, které by dokázaly šifrované texty nejen přepsat, ale i rovnou interpretovat. Experimenty ukázaly, že AI dokáže v některých případech rozluštit i stovky symbolů během několika desítek minut.

Podle výzkumníků zůstává v archivech po celém světě přibližně jedno procento materiálů částečně či zcela zašifrovaných. Patří mezi ně i dosud nerozluštěné starověké systémy písma, například Krétský disk z Faistu nebo některé rané řecké zápisy známé jako lineární písmo B.

Odborníci se shodují, že kombinace umělé inteligence a historické lingvistiky může v příštích letech zásadně rozšířit znalosti o utajovaných či zapomenutých částech lidské historie.

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ukrajinské drony ohrožují hlavní silnici na Krym, Rusové omezují provoz

Poslanci jednají o podpoře bydlení. Odpoledne se vrátí ke stavebnímu zákonu

Velvyslancem v USA se stane Jakub Kulhánek. Nyní vede misi u OSN

Filipínští zdravotníci jsou žádanou posilou v českých nemocnicích

Vance: USA a Írán pokročily k dohodě, ale není jisté, kdy a zda ji Trump schválí

Počet lidí, kteří se potýkají s nějakou formou revmatického onemocnění, roste

Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy, říká Metnar

Evropa se otepluje dvakrát rychleji než průměr světa. Současná vedra jsou dokladem

V Evropě tento týden padly teplotní rekordy mimo jiné ve Velké Británii, Irsku a Francii. Za horkem, které se obvykle vyskytuje až na vrcholu léta, stojí takzvaná „teplotní kopule“ teplého vzduchu ze severní Afriky, která se ocitla uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou. A vliv má i fakt, že Evropa se otepluje výrazně rychleji než zbytek planety – každá další vlna veder je tak vzhledem k tomuto vyššímu základu intenzivnější.
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
Komáři se umí naučit, že repelent znamená večeři, naznačuje studie

Skupina francouzských vědců popsala v odborném časopise Journal of Experimental Biology, že komáři přenášející žlutou zimnici se mohou naučit spojovat vůni nejpoužívanějšího repelentu s potravou. To znamená, že by mohli být ochotnější sát krev lidí, kteří repelent používají.
V Brně ukazují pravěké rytiny a nové nálezy

Moravské zemské muzeum vystavilo v Pavilonu Anthropos nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních deseti let. Dominuje rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až patnáct tisíc let.
V Brazílii padlo loni nejméně stromů od roku 2019

Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019, vyplývá ze zprávy tamní monitorovací sítě MapBiomas zveřejněné tento týden. Podle agentury AFP je to zásluha politiky prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.
Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
Vědci vytvořili AI model obezity. Může odhalit řadu problémů

Obezita zkracuje život, ničí orgány a zhoršuje dopady mnoha dalších nemocí. Jenže vědci stále neznají přesný systémový dopad na konkrétní místa v těle. Nyní by tomu mohly pomoci nové technologie.
