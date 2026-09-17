Zákaz sociálních sítí do 13 let, vlastní účet až od patnácti, navrhuje Komise


17. 9. 2026Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Pro děti mladší třinácti let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU KIDS Act, který představila Evropská komise (EK). Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii, obrysy předpisu přitom nastínila již během svého středečního projevu ve Štrasburku šéfka EK Ursula von der Leyenová.

Děti od tří do třinácti let nebudou moci používat sociální sítě, ale budou moci využívat speciálně navržené platformy pro sdílení videí vhodné pro děti, a to prostřednictvím účtů spravovaných rovněž jejich rodičem či opatrovníkem, stojí v prohlášení Komise.

Norma navrhuje, aby si děti mohly vytvářet samostatné účty na sociálních sítích až od patnácti let. U dětí ve věku třináct až patnáct let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Konkrétně by to znamenalo, že rodiče či opatrovníci by si mohli prostřednictvím svého účtu vytvořit takzvané miniúčty, ke kterým by děti měly přístup. To by jim umožnilo používat sociální sítě a platformy pro sdílení videí odpovídající jejich věku.

„Naše děti dnes přicházejí do styku s nejsofistikovanějšími technologiemi, jaké kdy byly vytvořeny. Technologiemi, které nebyly nikdy vyvinuty s ohledem na jejich blaho,“ uvedla ve čtvrtek von der Leyenová během tiskové konference ve Štrasburku.

„Vracíme rodičům kontrolu nad situací tím, že jim poskytujeme nástroje, které jim pomohou vést jejich děti bezpečnějším on-line světem,“ dodala s tím, že norma „stanoví jasné hranice v digitálním světě, stejně jako to děláme každý den ve skutečném světě“.

EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let
Dítě na sociálních sítích, ilustrační foto

Nová norma rovněž obrací důkazní břemeno. Nově budou muset poskytovatelé služeb prokázat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého počátku.

On-line platformy – jestliže chtějí být přístupné nezletilým – musí také dodržovat princip „safe by design“. To znamená, že je třeba zabudovat bezpečnost a ochranu uživatelů přímo do základů jejich aplikací a algoritmů. Nové povinnosti by se přitom měly týkat všech on-line služeb, které uživatelům mladším osmnácti let poskytují jak sociální sítě, tak i služby pro sdílení videí, on-line videohry, AI společníky (AI companions) a chatboty.

V návrhu se hovoří zejména o zákazu návykových funkcí, zákazu nekonečného scrollování či zákazu push notifikací během hodin určených ke spánku. „Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost,“ říká Evropská komise.

Krok EU navazuje na podobné iniciativy v Austrálii, Británii, Číně, Indii, Turecku a několika zemích EU, které podtrhují rostoucí obavy ohledně dopadu, jaký mají jako facebook a instagram, TikTok, YouTube nebo nástroje typu ChatGPT na duševní zdraví a bezpečnost dětí, poznamenala agentura Reuters.

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Ilustrační foto

Ověřování věku

Podle EU KIDS Act budou muset on-line služby a obchody s aplikacemi používat nástroje, které ověří věk uživatele. Podle unijní exekutivy mohou například využít i nově vznikající evropskou aplikaci pro ověřování věku, která neuchovává doklady totožnosti ani biometrické údaje, a splňuje tak nejvyšší standardy ochrany soukromí.

Legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy. Podle Komise je přitom nezbytné, aby byl tento předpis přijat co nejrychleji.

Nynější návrh vychází z doporučení zvláštního panelu expertů, který svolala von der Leyenová. Panel tvořilo více než šedesát odborníků, včetně zástupců organizací občanské společnosti, mladých lidí, rodičů, pedagogů, dětských psychiatrů, odborníků na veřejné zdraví, neurologů a technologických specialistů.

Norma rovněž podle šéfky EK reaguje na rostoucí požadavky Evropanů na větší ochranu dětí na internetu. V nedávném průzkumu Eurobarometru 92 procent Evropanů uvedlo, že je třeba posílit ochranu dětí a mladých lidí na internetu, ať už před kyberšikanou, vystavením škodlivému obsahu, návykovým designem nebo jinými riziky.

Mladí lidé v Evropě tráví před obrazovkami v průměru čtyři až šest hodin denně, zopakovala von der Leyenová. „Všichni známe důsledky: nedostatek spánku, deprese, úzkost, sebepoškozování, závislé chování a bohužel i sebevraždy. Rodiče nemohou s algoritmy soutěžit ani s nimi držet krok, a ani by to neměli muset dělat,“ dodala. Zdůraznila rovněž důležitost vzdělávání rodičů, učitelů i dětí o rizicích a výhodách digitálního světa.

Omezení sociálních sítí pro děti je podle ředitele České asociace AI Lukáše Benzla především signálem, že společnost začíná brát digitální prostředí stejně vážně jako prostředí fyzické. Samotný zákaz ale podle něj nebude stačit. Stejně důležité bude, jak se podaří ověřovat věk uživatelů, jak budou platformy pravidla vymáhat a zda rodiče dostanou dostatečné nástroje pro kontrolu používání technologií.

„Vedle regulace musíme posilovat také digitální gramotnost dětí i rodičů. Děti se totiž digitálnímu světu nevyhnou a cílem by nemělo být pouze jejich odstřižení od technologií, ale naučit je technologie bezpečně a smysluplně používat,“ dodal Benzl.

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Ilustrační foto

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