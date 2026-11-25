Vřešťani žili miliony let v amazonských džunglích, specializovali se na toto unikátní prostředí. Teď ale trpí kácením lesů, narušováním celistvosti krajiny a také další lidskou aktivitou. Jejich úbytek potvrzuje i nový výzkum, který zároveň našel dva druhy těchto primátů, jež věda doposud neznala.
Uprostřed amazonského pralesa našli vědci dva zatím neznámé druhy primátů. Oba druhy žijí v dříve zcela izolovaných oblastech, ale přesto jsou už nyní ohrožené, jeden dokonce kriticky. Oba druhy podle autorů studie mohou změnit pohled na evoluci těchto inteligentních tvorů.
Nové druhy dostaly jména Alouatta iroi a Alouatta matogrossensis. Vzhledem jsou si docela podobné, spojuje je rezavá srst, husté vousy a stoický výraz tváře. Díky tomuto objevu se počet známých druhů vřešťanů zvýšil na šestnáct.
„Naše studie ukazuje, že Amazonie stále skrývá pozoruhodná biologická tajemství, a to i mezi dobře známými zvířaty, jako jsou vřešťani,“ uvedla první autorka studie Romina Batistová ze Salfordské univerzity ve Velké Británii.
Jeden z nově objevených druhů je pravděpodobně na pokraji vyhynutí, druhý zase čelí podle studie ohrožení kvůli plánované výstavbě přehrady na řece Rio Branco. Biologové nejen oba druhy primátů popsali, ale také analyzovali jejich geny.
Nový evoluční strom vřešťanů
Potvrdili už dříve známé informace, že se vřešťani oddělili od svých blízkých příbuzných před 19 miliony až 13,5 milionu let. Nový výzkum ale změnil pohled na novější evoluci těchto primátů: ukázalo se například, že některé druhy vřešťanů si nejsou tak blízké, jak se doposud předpokládalo. A naopak vřešťan trinidadský je podle něj samostatný druh – což zatím nebylo jasné.
Z analýzy také vyplývá, že se různé druhy vřešťanů vyvíjely do značné míry odděleně. Hlavní roli v tom měly pro ně nepřekonatelné bariéry, jež tvoří mohutné řeky Amazonka, Xingu nebo Branco. Výzkumníci předpokládají, že vřešťani sice dokážou přeplavat malé vodní toky, ale velké řeky brání smíchání jednotlivých skupin, což v průběhu času vedlo k vývoji odlišných znaků a vzniku nových druhů. Přírodní bariéry jsou častým důvodem, proč v Amazonii vznikají nové druhy, poznamenali výzkumníci ve studii.
Autoři pokládají za důležité načasování objevu. Právě nyní totiž příroda v Amazonii podle nich trpí více než kdykoliv předtím v minulosti. „Tento objev přichází v kritickém okamžiku, protože rostoucí odlesňování, změna klimatu a ztráta přirozeného prostředí ohrožují mnoho amazonských druhů ještě předtím, než jsou vědou plně prozkoumány, nebo dokonce objeveny,“ uvedli.