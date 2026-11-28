Zobrazování žen na portrétech se za poslední tři staletí výrazně změnilo. Poměr mezi pasem a boky se začal od 19. století zvětšovat, přičemž ženy byly zobrazovány jako zralejší. Vědci zkoumají, proč k těmto proměnám došlo.
Dnes mají ženy, které chtějí upoutat pozornost partnera, spoustu možností. V minulosti to tak snadné nebylo a bohatější ženy se snažily zaujmout především tím, že si nechaly namalovat portrét.
Databáze těchto obrazů jsou nesmírně cenným důkazem o tom, jak se vyvíjel pohled na ženy – ale také, jak vypadala jejich sebeprezentace. V novém výzkumu skupina vědců prozkoumala, jak se měnila podoba žen na západoevropských portrétech mezi roky 1650 až 1950.
Zjistili, že s vývojem času ženy na obrazech přicházely nejen o své křivky, ale také o rysy spojené s mladistvostí. Z analýzy vyplývá, že ideál krásy definovaný štíhlou siluetou je velmi moderním fenoménem, který se rozšířil vlastně až po příchodu televize a filmu.
Analýza křivek
Vědci do analýzy zahrnuli jen portréty zámožných žen z Francie a Anglie, povedlo se jich shromáždit přes šest stovek. Všem ženám na obrazech změřili poměr pasu k bokům. Tento poměr souvisí se dvěma důležitými faktory: věkem a reprodukčním potenciálem. Velké boky signalizovaly snadnější porod dítěte, takže to byl evolučně signál, že žena přivede na svět živého a zdravého potomka.
Následně vědci nechali patnáct set dobrovolníků, aby zhodnotili, co si o zobrazených tělech myslí, posuzovali jejich atraktivitu nebo odhadovali věk žen na portrétech. Exaktní měření poměru pasu k bokům ukázalo, že se poměr zvětšoval. A také pohled dobrovolníků prokázal, že vnímaný věk se v období od roku 1650 do roku 1950 zvyšoval.
Dohromady to podle autorů naznačuje, že malíři zobrazovali své modelky s méně výraznými křivkami a staršími tvářemi. To odpovídá dalšímu výsledku – dobrovolníky vnímaná atraktivita žen na portrétech se v průběhu času snižovala.
Měnící se společnost
Odborný časopis Science o studii říká, že měnící se proporce portrétů zachycují odklon od trendů, které zdůrazňovaly reprodukční potenciál ženy, jako jsou širší boky a mladistvé rysy obličeje. Naopak se v dějinách začal postupně prosazovat vývoj směrem k zobrazování méně křivek, ale zralejšího vzhledu. Jinými slovy, pro umělce i zadavatele obrazů přestávalo být z nějakého důvodu důležité, aby zvýrazňovali rysy spojené s reprodukcí, naopak se vyplatilo ukazovat jiné ženské vlastnosti.
Vysvětlit tyto změny ale může být složitější a vědci nemají definitivní odpověď. Měnící se vkus může souviset s uměleckými trendy, společenskými změnami, ale také s faktickými proměnami. Například je prokázané, že se ženy od 19. století v Anglii a Francii začaly vdávat o něco později, měly méně dětí, ale také se stále větší pravděpodobností porody přežívaly. Také se začaly více zapojovat do pracovního trhu.
Zajímavé je podle autorů také srovnání se změnami v zobrazování žen v posledním čtvrtstoletí, které stejní autoři zmapovali v menší samostatné studii – v ní posuzovali ženy zobrazené na obálkách módních časopisů. Ukázalo se, že se už poměry boků k pasu vůbec nemění, přestože se stále víc mění role žen, které častěji získávají vysokoškolské vzdělání a dostávají se k silnějším společenským rolím.