Čtyřkilový orel je schopný ulovit šestadvacetikilového paviána, prokázali vědci při výzkumu v Čadu. Pokud dokáže tohle, mohli tito dravci útočit i na pravěké předky lidí – což mohlo změnit vývoj lidského druhu odlišně, než se zatím předpokládalo.
Vědci z Univerzity v St Andrews zjistili, že orli jsou schopní lovit dospělé paviány. Je to zajímavé nejen s ohledem na už tak působivé lovecké schopnosti těchto dravců, ale hlavně to přináší důležitou změnu v pohledu na život prapředků člověka.
Paviáni totiž mají hmotnost a velikost podobnou té, jakou měli předkové lidí žijící v Africe před miliony let. A to mění pohled vědců na interakce mezi dravci a kořistí v průběhu lidské evoluce.
Paviáni, lidé, orli
Paviáni z náhorní plošiny Ennedi v severním Čadu, izolovaná populace primátů uprostřed Sahary, vedou neobyčejný život. Vědci ze St Andrews však společně s kolegy z Dartmouth College, Univerzity v Kostnici, Max-Planckova institutu pro chování zvířat a organizace African Parks ale zjistili, že jejich smrt může být ještě neobvyklejší.
Orli loví primáty už miliony let – ale až doposud se předpokládalo, že asi před 2,5 milionu let už byli tito naši vzdálení prapředkové tak velcí, že je zkrátka létající dravci nebyli schopní ulovit. U žádného primáta o hmotnosti přesahující třináct kilogramů nebylo potvrzeno, že by ho zabili dravci.
V nové studii zveřejněné 18. listopadu v časopise American Journal of Biological Anthropology ale vědci popsali nález lebek a kostí dospělých samců paviánů s charakteristickými stopami po útoku orla – vpichy drápů do lebky a charakteristické škrábance na ramenních kostech. Zásadní je, že se výzkumníkům podařilo vypočítat hmotnost paviánů – jeden jedinec vážil dokonce přes 26 kilogramů.
Předkové lidí byli malí a slabí, takže je ohrožovala celá řada predátorů – od velkých kočkovitých šelem přes krokodýly po medvědy. Jenže obrana proti létajícím predátorům je velmi odlišná od té proti těm na zemi. Primáti ohrožovaní orly totiž nereagují na jejich útoky útěkem, ale „hromadným útokem“, při němž se zejména větší dospělí samci vrhají na útočníka, aby se ho pokusili zahnat. Teze, že naši předkové patřili mezi ohrožené druhy, mění současný pohled na ně – od komunikace až po skupinovou spolupráci.
Velké smíšené skupiny
Současní primáti, kteří žijí v oblastech s dravými orly, se často pohybují ve velkých smíšených skupinách s jinými druhy primátů. Po většinu naší evoluční historie žili naši ranní předkové společně s jinými druhy homininů i s jinými primáty. Často si je představujeme jako konkurenty, ale společné soužití mohlo přinášet i výhody v podobě vzájemné spolupráce. Například právě v obraně proti orlům.
Profesor z Dartmouth College a hlavní autor studie Nathaniel Dominy uvedl: „Zpočátku se nám představa, že orli loví dospělé samce paviánů, zdála být na hranici možného – až do chvíle, kdy jsme našli důkazy. Naše skepse postupně ustoupila přesvědčení. Důkazy byly přesvědčivé.“
Pozoruhodné bylo, jak dobře paviáni rozlišují mezi dravci, kteří je byli schopní ohrozit, a těmi, kteří toho schopní nebyli. Jediným druhem, který na paviány útočí, je orel damaní, který má rozpětí křídel až 2,2 metru. Takže když nad paviány prolétají jiní velcí dravci, jsou tito primáti v klidu, jakmile zahlédnou orla damaního, varují ostatní ostrým výkřikem a útěkem do bezpečí.