Australští vědci dokázali v experimentu využít gravitaci jako komunikační nástroj. Využili pro komunikaci rychlostí světla starý výtah, cihlovou zeď a pánské záchodky. Pokus prokázal, že by se tímto způsobem daly posílat nezablokovatelné vzkazy i skrze pevné překážky.
Popis tohoto pokusu může znít sice velmi bizarně, ale vědci využili špičkové kvantové senzory a znalosti o gravitaci. Současně to byl experiment velmi filmový, připomínal totiž slavnou scénu z filmu Interstellar. V něm hlavní hrdinové komunikují napříč časem a prostorem tím, že pohybují knihami a zaznamenají změny v gravitačním poli, které pohyb knih vyvolá.
V tomto případě to bylo velmi podobné – až na to že knihy nahradil výtah z padesátých let dvacátého století.
Gravitace
Za experimentem stojí australští vědci z Queenslandské univerzity. Ti nechali jezdit výše popsaný výtah mezi třemi patry. Pak měřili na druhé straně zdi pomocí speciálních senzorů změny v gravitačním poli, jež pohyb výtahu způsobil. Senzor, kterému se říká gravimetr, byl umístěný na pánských toaletách za nosnou cihlovou zdí, která byla sedmdesát centimetrů silná.
Přístroj sledoval nikoliv samotný výtah, ale jeho protizávaží. Kvádr o hmotnosti téměř dvou tun se pohyboval nahoru a dolů, vždy o jedno podlaží. To dolní mělo pro vědce hodnotu 0, to horní 1, středová poloha neměla žádnou hodnotu – což se dá využít pro poslání informace v binárním kódu. V tomto případě vědci vyslali jednoduchou jednoslovní zprávu: výraz „gravity“ neboli gravitace neboli 1000111 1110010 1100001 1110110 1101001 1110100 1111001 ve dvojkové soustavě.
Autoři experimentu přiznávají „jisté slabiny“ tohoto způsobu komunikace: poslání tohoto jednoho slova trvalo celou hodinu, takže pro praktické použití je to nejen nepraktické, ale – alespoň prozatím – zcela nepoužitelné.
Nenarušitelná komunikace
Výhodou takové komunikace je fakt, že je to jeden z mála způsobů, který se nedá žádnou známou metodou zablokovat. „Na rozdíl od elektromagnetických signálů používaných v moderní bezdrátové komunikaci nelze gravitační signál jednoduše odfiltrovat umístěním běžného materiálu do jeho dráhy,“ uvedl pro britský deník Guardian spoluautor studie Charles Woffind.
„Gravitaci nelze efektivně odstínit, protože hmota je jen kladná — alespoň ta, kterou známe. Jako jistý druh signálu lze tedy využít měnící se přitažlivost v daném bodě vzhledem k pohybu těžkého tělesa poblíž. Tak můžeme dokonce vytvořit komunikační protokol. Tento signál je ale velmi slabý a potřebuje velmi citlivá měření. Experiment kolegů z Queenslandu je proto také důkazem, jak citlivé moderní gravimetry využívá současná věda,“ komentoval výsledky pro Vědeckou redakci ČT24 odborník na teorii gravitace Vojtěch Witzany z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Teoreticky by se dala metoda vylepšit tak, aby fungovala na vzdálenost až pěti set metrů a s 15krát vyšší rychlostí. Praktická by ale nebyla ani tak.
Přesto se podle autorů experiment vyplatil. Vědci si otestovali, že princip funguje, a mohou dál uvažovat nad aplikacemi pro praxi nebo nad dalšími možnostmi, které jim to otevírá.