Omezení satelitních služeb Ukrajině naznačilo, že ze Starlinku, potažmo Starshieldu (Hvězdného šítu), se stává zbraň americké zahraniční politiky. Odpovědnost za klíčové rozhodnutí zůstává nejasná – věc chtějí prošetřit američtí demokraté. Kyjev reagoval na restrikce úspěšným testem vlastního naváděcího systému a pracuje na vývoji družic. Konkurovat Starlinku se snaží i Moskva. Podle expertů případ odhalil, jak moc jsou moderní armády zranitelné, pokud jde o závislost na satelitních technologiích, které mohou vlády či soukromé firmy lehce vypnout.
Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska provozuje komerční službu Starlink, která nabízí internetové připojení ze satelitů na nízké oběžné dráze Země. Jeho sesterskou vojenskou verzi Starshield Musk vyvinul pro Pentagon. Militární hodnota satelitního internetu se naplno ukázala po plnohodnotné invazi na Ukrajinu v únoru 2022, kdy Rusové sice ve velkém ničili pozemní komunikační sítě, právě Starlink ale pomáhal ukrajinské straně udržet spojení a zajistit chod klíčových služeb.
Ukrajinská armáda služeb využívá ke koordinaci jednotek, výměně informací z bojiště a podpoře dronových operací. Komerční služba se stala součástí vojenské infrastruktury země. Závislost na soukromé americké firmě v otázce klíčového komunikačního spojení však vytvořila strategickou zranitelnost země, jež se už pátým rokem brání bezprecedentní agresi.
K omezení některých satelitních služeb pro Ukrajinu došlo letos poprvé v polovině října, a to v době, kdy se zvýšilo napětí mezi Washingtonem a Kyjevem kvůli pokračujícím ukrajinským úderům na ruské rafinerie. Šéf SpaceX Elon Musk tehdy v prvotní reakci zdůraznil, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda USA a že o omezeních této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump.
Technologické i funkční propojení služeb
Naopak Starlink je podle Muska komerční služba vlastněná společností SpaceX, která je omezena na civilní nebo obranné aktivity a „nelze ji využívat pro ofenzivní vojenské akce“. Podle odborníků však hranice mezi oběma systémy není vždy zcela jasná, zejména vzhledem k tomu, jak úzce jsou propojeny jejich základní technologie a fungování.
„Starlink je základní propojení, je to jako internet. Starshield v podstatě vychází ze zkušeností se Starlinkem,“ uvedl pro časopis Time Mark Hilborne, docent obranných studií z King's College London s tím, že vojenská hodnota této konektivity sahá daleko za hranice přístupu k internetu.
„Samotná satelitní komunikace není vojenskou technologií, ale umožňuje armádě komunikovat a shromažďovat obraz bojiště v reálném čase z více oblastí, což někteří tvrdí, že v této fázi nikdo jiný ve skutečnosti nemá,“ říká. Starlink i Starshield také nabízejí vysokorychlostní připojení.
Oba systémy tvoří hybridní architekturu, kde menší síť vládních družic využívá masivní infrastrukturu komerčního Starlinku. Družice Starshield jsou vybaveny stejnými optickými laserovými terminály jako novější generace Starlinku. Díky tomu si mohou družice Starshield předávat data laserovým paprskem přímo s tisícovkami komerčních družic Starlink na oběžné dráze.
Družic v rámci Hvězdného štítu přitom obíhá Zemi řádově méně. Jedná se o stovky satelitů oproti asi jedenácti tisícům družic Starlink, jež vyslal Musk do vesmíru od roku 2019. Přesný počet satelitů spojených s Hvězdným štítem však zůstává z důvodů národní bezpečnosti utajen.
Pokud družice Starshield zachytí zpravodajská data, ale zrovna neletí nad zabezpečenou vládní pozemní stanicí, pošle je laserem do „pavučiny“ družic Starlink, které je obratem doručí na potřebné místo na Zemi. Vládní uživatelé mohou v některých případech využívat i upravené standardní antény Starlink, přes které běží šifrovaný provoz sítě Hvězdný štít.
„Ačkoli oba systémy spoléhají na úzce propojenou satelitní technologii, liší se poskytovanými službami a zamýšleným účelem použití. Starshield označuje vojenské služby, které ve skutečnosti fungují prostřednictvím sítě Starlink,“ vysvětluje Todd Harrison, vedoucí pracovník American Enterprise Institute.
Harrison přirovnává tyto služby ke dvěma různým značkám mobilního operátora, přestože vaše hovory procházejí přes stejné vysílače. Oproti Starlinku má Starshield řadu funkcí navíc, včetně pokročilejšího šifrování a satelitního snímkování, dodal expert v komentáři pro Time.
Trump odpovědnost popírá
Americké zdroje v říjnu agentuře Reuters řekly, že americké ministerstvo obrany dostalo z úřadu prezidenta Trumpa pokyn, aby zpomalilo fungování Hvězdného štítu Ukrajině, šéf Bílého domu to ale popřel, přičemž prohlásil, že on ani Musk nemohou za výpadek služeb. Trump uvedl, že neví, kdo přístup do systému omezil, ale že on to nebyl. „Vím ale, že když jsem se o tom dozvěděl, obnovilo se to,“ řekl.
List The Wall Street Journal a další média pak s odkazem na americké činitele napsala, že omezení osobně inicioval šéf SpaceX. Ten následně tvrdil, že Kyjev porušil podmínky používání systému Starlink, když ho používal k útočným operacím. Muskovo obvinění vzápětí odmítl poradce ukrajinského prezidenta pro vojenské technologie Serhij Beskrestnov.
Ten v příspěvku na platformě Telegram uvedl, že už platná provozní a rychlostní omezení armádě fyzicky znemožňují využívat systém Starlink k útočným operacím středního či velkého doletu. „Je velmi zvláštní, že Elon Musk o provozních omezeních Starlinku na Ukrajině neví,“ napsal. „Starlink nad územím Ruska nefunguje.“
Nové omezení trvá dosud
Po přechodném obnovení služeb ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině listopadu oznámil, že armáda se již několik dní opět potýká s výraznými výpadky Starshieldu. Podle zjištění Kyjeva jsou uvalena omezení, kdy systém přestává fungovat pro zařízení pohybující se rychlostí vyšší než 161 kilometrů za hodinu, a to jak v blízkosti fronty, tak na Ruskem okupovaných územích.
Kyjev využívá systémy Starlink k navádění dronů na jejich cíle. Ruské šáhedy létají rychlostí blízkou 320 kilometrů za hodinu, takže ukrajinské stíhací bezpilotní letouny nemají šanci je pronásledovat.
Ukrajinská armáda podle Zelenského při vyšetření problému zjistila, že se nejedná o náhodné chyby, ale o systematické omezování. To vede k tomu, že protivzdušné systémy nezvládají včas zachytávat některé ruské drony s proudovým pohonem, protože nemohou dosáhnout dostatečné rychlosti.
Společnost SpaceX přitom sdělila ukrajinskému ministerstvu obrany, že nezavedla žádná omezení a že problém je technické povahy. Trump posléze stejně jako v říjnu uvedl, že o omezeních nic neví.
„Obvykle když (zahraniční subjekt) podepíše smlouvu s americkou společností, je v ní uvedeno, kdo má možnost tyto systémy zapnout a vypnout a za jakých okolností tak může učinit,“ zmínil pro časopis Time externí profesor Alex Crowther z Institutu pro veřejnou politiku Jacka D. Gordona při Floridské mezinárodní univerzitě. Zpochybňuje, kdo tuto pravomoc drží nad službami, na které se Ukrajina spoléhá. „Je to Starlink, který je soukromý, nebo Starshield, což je americká vládní zakázka? Je to Musk? (Americký ministr obrany Pete) Hegseth? Nebo Trump? Pravidla teď nikdo nezná,“ řekl Crowther.
List Financial Times s odvoláním na vysoké ukrajinské představitele napsal, že USA mohly úmyslně omezit rychlost vojenské komunikace Starshield pro Ukrajinu, aby během rozhovorů s Ruskem, které se konaly 10. a 11. listopadu v Abú Dhabí, vyvinuly tlak na Kyjev.
Restrikce nicméně od té doby podle Kyjeva přetrvávají – a počet civilních obětí každým dnem roste. „Z politického hlediska to vypadá, jako by (USA) šly stejnou cestou jako (ruský vládce Vladimir) Putin, který chce donutit Ukrajinu ke kapitulaci,“ podotkl Zelenskyj.
Ukrajinský chargé d’affaires v USA Denys Sienik ve středu upozornil, že situace kolem omezení provozu systému Starshield zůstává nevyřešena. Diplomat poznamenal, že čím déle zůstane problém neobjasněn, tím větší je riziko, že postupně zmizí ze zřetele úředníků, kteří mají pravomoc jej napravit.
Demokraté chystají vyšetřování
Koncem října dozorčí orgán Pentagonu zamítl žádost amerických senátorů o prošetření omezení satelitních služeb pro Ukrajinu. „Omezení systému Starshield na Ukrajině vytvořila začarovaný kruh: ani jedna z klíčových zúčastněných stran nedokázala objasnit, kdo o zavedení těchto limitů rozhodl,“ konstatoval nyní Sienik.
Celkem 105 členů nadstranického výboru pro Ukrajinu (Ukraine Caucus) ve Sněmovně reprezentantů USA už vyzvalo Trumpovu administrativu i SpaceX, aby ukrajinské armádě obnovily plný přístup k Hvězdnému štítu.
Demokraté, kteří v lednu po vítězných průběžných volbách převezmou kontrolu nad Kongresem, plánují vyšetřování kroků Trumpovy administrativy ve vztahu ke Kyjevu. Zákonodárci se chtějí zaměřit hned na několik aspektů Muskových obchodních a vládních vztahů, včetně obvinění, že SpaceX neoprávněně omezila Ukrajině satelitní komunikaci, toho, jestli se Pentagon na společnosti stal příliš závislým, a potenciálních střetů zájmů vyplývajících z Muskova vztahu s Trumpovou administrativou.
Demokratičtí senátoři už vyzvali Muska, aby uchoval veškeré dokumenty týkající se omezení, která jeho společnost uvalila na používání satelitních služeb Starlink a Starshield. Podle televize Fox News šéf SpaceX kvůli tomu najal pět zkušených lobbistů z firmy Mehlman Consulting s úzkými vazbami na Demokratickou stranu. Trump mezitím avizoval, že podnikne kroky na Muskovu ochranu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že příslušné strany pracují na tom, aby byl Hvězdný štít opět plně funkční. Evropa hledala alternativy, jak Kyjevu pomoci, ale nic na trhu se americké technologii nevyrovná. Britsko-francouzská satelitní síť Eutelsat OneWeb má jako jediná evropská konstelace na nízké oběžné dráze Země v komerčním provozu jen 650 družic, navíc není povolena k použití pro vojenské útoky dronů. Unijní projekt IRIS² pak počítá s několika stovkami družic, plně nasazen bude ale až v roce 2030.
Ve fázi vzniku je také Projekt Bromo, tedy evropská iniciativa firem Airbus, Thales a Leonardo, jež cílí na nákladově efektivní družice na nízké oběžné dráze. Rozdíly jsou i v ceně. Lehký a kompaktní terminál Starlink stojí kolem 500 dolarů (přes 11 tisíc korun); mnohem těžší a objemnější terminál OneWeb vyjde na 9000 dolarů (asi 200 tisíc korun). „Starlink je pro Ukrajinu skutečně nezbytný,“ přiznala šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. „Bohužel, v krátkodobém horizontu Evropa tuto kapacitu nemůže nahradit,“ dodala.
Ukrajinský naváděcí systém i vlastní satelity
Kyjev nyní hledá alternativy. Útok na Krymský most, který spojuje okupovaný poloostrov s ruskou pevninou, z noci na 17. listopadu podle zdroje listu The Times ukázal, že Ukrajina se při podobných operacích nemusí spoléhat na Muskovy systémy a může obejít omezení, která Spojené státy pro jejich používání v poslední době zavádějí.
Kyjev při úderu na tento strategický cíl poprvé zřídil vlastní komunikační kanály a použil vlastní naváděcí systém. „Američané se snažili paralyzovat naše spojení při takových akcích, ale tato mise ukázala, že umíme vyvinout vlastní prostředky pro přenos rádiových signálů. Poprvé jsme všechny bezpilotní letouny použili pro předání videosignálů raketám, aby mohly útočit na konkrétní body na mostě,“ uvedl zdroj The Times.
Vybudovat vlastní satelitní síť by Kyjevu trvalo podle expertů roky. Začátkem října dosáhl oběžné dráhy Země satelit Obria Nano, který uvedla na trh ukrajinská společnost Himera známá ergonomickými vojenskými rádii, a dánský výrobce malých satelitů GomSpace. Podle tvůrců by se projekt mohl časem rozrůst v samostatnou ukrajinskou konstelaci vojenských družic.
V polovině října Kyjev také podepsal smlouvu se dvěma finskými společnostmi, telekomunikačním gigantem Nokia a vesmírným startupem ICEYE, který vlastní „samoosvětlující“ radarovou technologii pro získávání satelitních snímků s vysokým rozlišením za každého počasí, na vývoj sítě vojenských satelitů, informovala stanice al-Džazíra.
Podle vesmírného a vojenského analytika Pavla Luzina z washingtonského think tanku Jamestown Foundation má Kyjev několik možností, jak získat vlastní družice. Mohlo by se jednat o těžké a drahé satelity na geostacionární oběžné dráze, jež by mohly sloužit až dvacet let a pokrývat veškeré vojenské potřeby Ukrajiny.
Druhou možností je vypustit stovky levnějších družic na nízkou oběžnou dráhu, které budou potřebovat pohonné motory k udržení pozice, ale ty nakonec kvůli kontaktu s horními vrstvami atmosféry spadnou a budou neustále potřebovat výměnu, řekl Luzin al-Džazíře. Kyjev může také využít mnohem levnější alternativy, jako jsou stratostaty nebo stratosférické drony, které slouží jako „kvazisatelity“, dodal expert.
Ruské úsilí konkurovat Muskovi
Konkurovat Muskovi se mezitím snaží i Rusové. Síly Kremlu v minulých letech použily terminály Starlink z černého trhu k útokům na ukrajinská města. SpaceX po výzvách Kyjeva následně omezil neoprávněný přístup k síti na Ukrajině.
Podle deníku The Moscow Times Kreml v současnosti pracuje na budování komerční alternativy ke Starlinku. Státem financovaná internetová síť Rassvet má za cíl mít do roku 2035 na nízké oběžné dráze Země devět set satelitů. Vypuštění prvních šestnácti satelitů mělo proběhnout ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Dalších padesát má následovat v příštím roce.
Letos v srpnu americký think tank Institut pro studium války uvedl, že více než třetina satelitů Rassvet nedosáhla „udržitelných operačních výšek“. Začátkem listopadu pak Moskva ztratila dvě družice. Podle ukrajinského vojenského deníku The Defence Express se u jednoho ze satelitů nepodařilo spustit pohon pro korekci polohy.
Tento týden německá veřejnoprávní média WDR a NDR s odkazem na západní zpravodajské služby varovala, že Rusko plánuje ještě letos vynést do vesmíru družici Sputnik-S s jadernou zbraní. Američtí činitelé v uplynulých letech opakovaně tvrdili, že Moskva vyvíjí atomové zbraně, jež by mohly zničit celé satelitní sítě, jako například právě Starlink. Použití takové zbraně by zřejmě nebylo možné zabránit. Moskva podobné plány opakovaně popřela.
Zranitelnost moderních armád
Podle expertů nicméně případ satelitních omezení pro Kyjev odhalil rostoucí zranitelnost moderního válčení, kdy je armáda zcela závislá na jediném soukromém dodavateli technologií. Firma, jež danou technologii ovládá, může v konečném důsledku získat značný vliv na vojenské operace, což vlády činí závislými na rozhodnutích vrcholných manažerů a miliardářů mimo tradiční diplomatické kanály, napsal magazín Time.
Podle profesora politologie Lance Huntera z Augusta University závislost na technologických službách vytváří jiný vztah než tradiční nákup zbraní. Poukazuje přitom na klasické zbrojní zakázky, při nichž soukromá společnost prodá vládě určitý počet raket nebo antiraket. „Řekněme, že si koupíte nějakou zbraň, vozidlo nebo jakýkoli jiný předmět, který vám v konfliktu pomůže: v tu chvíli vám patří. Máte nad ním kontrolu,“ uvedl Hunter pro Time.
Vztah mezi Ukrajinou a SpaceX je však jiný, jelikož nákup technologie v tomto případě nezaručuje provozní suverenitu. „Ukrajina má mnoho vysílačů, které se propojují se Starshieldem a Starlinkem, a je velmi závislá na SpaceX, pokud jde o to, zda jim umožňuje tyto vysílače používat, když je potřebují,“ pokračuje Hunter. „Nejde jen o jednorázovou závislost na koupi technologie; je to trvalé,“ poznamenal expert s tím, že americké firmě to poskytuje větší „vliv a páku“ na konflikty než dříve.
Ukrajinský případ může mít paradoxně důsledky i pro fungování samotné armády USA. I když není zcela jasné, kdo nařídil deaktivaci Hvězdného štítu, důsledky tohoto rozhodnutí by měly být varováním pro bezpečnostní politiku, upozornil v analýze nezávislý americký think tank Stimsonovo centrum.
„Příklad systému Starshield na Ukrajině by měl sloužit jako ostré varování pro tvůrce politik ve Washingtonu. Plná digitální integrace armády může vyvolávat zdání pokroku a zvýšené smrtící síly, ale v konečném důsledku by mohla vést k budoucí porážce, pokud lze všechny vyspělé zbraně dané země vyřadit z provozu pomocí několika řádků počítačového kódu,“ podotýká centrum.
Důvěryhodnost USA v ohrožení
Podle dalšího nezávislého amerického think tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) jde o „katastrofu“ nejen pro Kyjev, ale potenciálně i pro Spojené státy a mezinárodní americké společnosti, zejména v oblasti obrany a technologií. Tento krok podle analytiků ohrožuje důvěryhodnost USA jako globálního dodavatele obranných systémů a technologií, přičemž následky mohou být dlouhodobé.
„Je to proto, že satelitní služby na Ukrajině již byly zaplaceny. Ukrajinský kontrakt na systém Starshield je hrazen prostřednictvím standardního programu zahraničních vojenských prodejů (FMS) s americkou vládou, zatímco Starlink je zajištěn na základě komerční smlouvy (kterou financuje Polsko). V tomto smyslu by případné záměrné zpomalování Starlinku ze strany Spojených států nepředstavovalo zadržování pomoci, nýbrž odepření nasmlouvané služby. To by bylo vnímáno jako neplnění smluvních závazků ze strany USA, což by ze Spojených států učinilo nespolehlivého dodavatele vojenských i komerčních obranných a technologických systémů,“ píše CSIS.
Důvěra ve Spojené státy jakožto garanta bezpečnosti se mezi globálními spojenci a partnery budovala téměř celé století a ukázala se jako klíčová pro úspěch amerických podniků, upozornil think tank s tím, že dosud Evropanům, kteří spoléhali na americkou vojenskou ochranu, dávalo smysl nakupovat americké zbraně i technologie. Nyní však – stejně jako spojenci a partneři USA po celém světě – vidí, jak Spojené státy Ukrajině podrážejí nohy, což vede ke smrti a ničení ve prospěch Ruska, což může důvěru podkopat.
Pokud by se přístup USA nezměnil, Evropa se nejspíš bude snažit snížit rizika spojená se Spojenými státy a urychleně vyvíjet alternativní technologie a obranné systémy, jež budou nejspíš méně výkonné a nákladnější, ale budou nezávislé na Washingtonu. Pokud by nedošlo k obnovení služeb Kyjevu, šlo by rovněž o silně negativní signál pro spojence v USA z NATO, že Washington by se v případě útoku nemusel postavit na jejich obranu, a to v době, kdy Trump už dříve pohrozil odchodem USA z Aliance, poznamenal CSIS.
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