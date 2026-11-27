Pro Rusko je důležité, aby modely umělé inteligence (AI) byly v souladu s kulturním kódem země, prohlásil ruský vůdce Vladimir Putin na konferenci o AI, uspořádané největší ruskou spořitelnou Sberbank.
„Pokud je model vycvičen na cizích hodnotách, nenápadně tyto hodnoty podsouvá milionům uživatelů, milionům lidí, a tím formuje jejich vědomí a hodnotový systém,“ prohlásil šéf Kremlu podle státní tiskové agentury TASS.
V této souvislosti Putin navrhl, aby měli ruští uživatelé přístup k zařízením s předem nainstalovanými aplikacemi vyvinutými v Rusku, což představil jako „otázku volby“ mezi ruskou a zahraniční umělou inteligencí.
„Občan by nebyl omezen na jedinou předinstalovanou aplikaci s umělou inteligencí, která je shodou okolností zahraniční, ale mohl by si vybrat, jaký model či agenta AI bude používat, včetně těch vytvořených ruskými společnostmi,“ prohlásil ruský diktátor.
V podstatě navrhl rozšířit stávající praxi předinstalovávání softwaru, jako je sada aplikací MAKS, sociální síť VK, služby společnosti Jandeks (Yandex) a další aplikace ruské výroby, poznamenal server The Moscow Times.
Putin vyzval k vývoji ruských „suverénních“ neuronových sítí a k intenzivnější digitalizaci spolehlivých dat pro jejich trénování. Označil to za záležitost, která se týká nejen technologické nezávislosti země, „ale také suverenity našeho myšlení a našich hodnot“.
V Rusku od letošního 26. července platí zákon O podpoře rozvoje technologií umělé inteligence. Po jeho přijetí začal Putin, který byl dříve vůči AI skeptický, pravidelně vystupovat na podporu neuronových sítí. Zdůrazňoval, že Rusko potřebuje vlastní „suverénní“ technologie a „národní“ modely.
Rusko nemá data a v AI zaostává
Dokonce i významné podniky s úzkými vazbami na Kreml, jako je například společnost Rosněfť, označily za technicky neuskutečnitelný požadavek, aby byly umělé neuronové sítě vyvíjeny a trénovány výhradně ruskými společnostmi.
Už loni na jaře tato korporace upozornila, že v zemi dosud nebyla vybudována nezbytná výpočetní infrastruktura a že je zde nedostatek relevantních dat v ruštině. Z veřejných diskusí i uniklých informací vyplynulo, že i přední ruské modely umělé inteligence, jako je asistentka Alisa od společnosti Jandeks či GigaChat od Sberbank, jsou trénovány s využitím západních a čínských předloh.
Nejvíc ruské AI modely zaostávají ve schopnostech všeobecných znalostí, při práci s extrémně dlouhým kontextem a v těžkých vývojářských otázkách.
Ruské společnosti čelí kritickému nedostatku vlastních výpočetních kapacit, dodává The Moscow Times. Rozvoj ruských modelů probíhá v současné době v rámci státní strategie „suverénní AI“, která klade důraz na lokální ukládání dat a nezávislost na západních technologiích. Kvůli západním sankcím a omezenému přístupu k nejvýkonnějším čipům firmy Nvidia se ale ruský ekosystém potýká s výrazným nedostatkem výpočetního výkonu v datových centrech.
Rusko by se oficiálně k těmto čipům nemělo vůbec dostat. Definitivně sice nelze potvrdit, že je nezískává jinou cestou, ale kvalita ruských AI modelů naznačuje, že Moskva těmito technologiemi skutečně nedisponuje.
Čínské hodnoty v Rusku
Z tohoto důvodu ruské firmy ve velké míře využívají také otevřené čínské modely (především Qwen a DeepSeek), které si nasazují na vlastní servery. Ani to ale nemusí příliš pomoci v obraně vlastních hodnot.
Čína totiž prosazuje, aby její AI modely respektovaly čínské kulturní tradice – ty se mohou od ruských hodnot lišit podobně jako ty západní.
V pravidlech zveřejněných Čínskou správou kyberprostoru se uvádí, že země podporuje inovace a popularizaci AI. Nicméně obsah, který takto vzniká, musí dodržovat „základní socialistické hodnoty“ a také všechny zákony o bezpečnosti dat a ochraně osobních údajů.
Pravidla obsahují kontrolní mechanismy, které by v případě přijetí zavázaly čínské společnosti využívající umělou inteligenci k tomu, aby zajistily, že jejich služby nebudou vytvářet obsah, který by mohl narušit společenský řád nebo podvrátit státní moc.