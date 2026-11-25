Letošní klimatická konference OSN COP31 v turecké Antalyi, dosud nejdelší v historii, skončila krachem. Některé státy v návrhu deklarace odmítly byť obecný závazek k omezování fosilních paliv, jiné odmítly podepsat verzi, která hlavní příčinu klimatické změny vůbec nezmiňuje. Zásadní světoví hráči chyběli. Politici, odborníci i média se po hořkém neúspěchu zamýšlí, zda je lidstvo schopné se ohledně klimatu dohodnout v současném formátu konferencí.
Neúspěch tureckých jednání, který navazuje na slabé výsledky jiných konferencí COP v posledních letech, jasně ukazuje, že je zapotřebí změna, píše agentura Reuters v analýze. V ní také cituje peruánského představitele Andrése Martína Garrida Sáncheze, podle nějž je v sázce „důvěryhodnost celého procesu“. „Tento systém potřebuje zásadní reformy,“ dodal.
Analytička výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Romana Jungwirth Březovská pro ČT24 zhodnotila, že různá jednání v Antalyi, která se týkala asi stovky vyjednávacích bodů, mají svou hodnotu i bez závěrečné deklarace a že snahy o dekarbonizaci budou rovněž pokračovat i bez ní. Absence společného prohlášení však navzdory možným dílčím pokrokům vysílá negativní signál.
Konference COP obvykle nekončívají kolapsem a někdy dokonce přinášejí zajímavé výsledky. Ve stejném formátu došlo v roce 2015 k přijetí Pařížské dohody, která patří k zásadním globálním dokumentům pro zvládání klimatické změny. Na COP28 v Dubaji v roce 2023 zase do závěrečného prohlášení prošel i závazek k omezování fosilních paliv, který je oficiálně stále platný.
Šéf klimatického odboru OSN Simon Stiell věří, že systém založený na konsensu může stále fungovat, je však třeba na něm pracovat. „Podnikl jsem kroky k zapojení externích odborníků, kteří budou radit v oblastech možných reforem. To je něco, za co se budu s velkým úsilím zasazovat, až odtud odejdeme,“ řekl v neděli po skončení jednání.
Odborníci na klimatickou diplomacii a vědci však po neúspěchu COP31 požadují změnu pravidla konsensu, píše The Guardian. Patří mezi ně například bývalý americký viceprezident Al Gore, který se konference také účastnil.
Jednomyslnost a fosilní lobby
Potřeba jednomyslného souhlasu všech zúčastněných na podobě závěrečné deklarace umožňuje i jedinému státu zablokovat v závěrečném prohlášení cokoli, na čem by se dokázalo dohodnout skoro dvě stě jiných zemí. V Antalyi se tak omezování fosilních paliv, které je prokazatelně potřebné ke zpomalení klimatické změny, ale špatné pro hospodářství některých států a zisky některých firem, nedostalo ani do návrhu textu.
Irský ministr životního prostředí Darragh O’Brien, jehož země aktuálně předsedá EU, na závěr COP31 prohlásil, že klimatickou konferenci „ovládly některé ropné státy“. „Toto by měl být okamžik, kdy se vrátíme k realitě, a klimatická politika by měla vycházet z reality,“ dodal. Panamský ministr životního prostředí Juan Carlos Navarro už v průběhu konference řekl, že jednání jsou v zajetí „ropné mafie“ a je třeba je reformovat.
Proti zmínce o fosilních palivech v závěrečném dokumentu se v Antalyi stavěly zejména Rusko a Saúdská Arábie, napsala agentura AP. Saúdy označil list The Guardian už před začátkem COP31 za tahouny mezinárodní lobby bránící fosilní paliva.
„Země má dlouhou historii bránění klimatickým jednáním OSN, i když její chování bylo někdy umírněnější, když zasáhly Spojené státy. S (americkým prezidentem Donaldem) Trumpem v Bílém domě se Saúdská Arábie cítila povzbuzena k dalším zásahům, a to společně se svými spojenci, mezi něž patří Rusko, Venezuela, členové arabské skupiny a seskupení podobně smýšlejících rozvojových zemí,“ napsal Guardian.
List také poznamenal, že na nedávných zasedáních Mezivládního panelu pro změnu klimatu vedla Saúdská Arábie malou skupinu zemí – včetně Číny, Indie, Ruska a Keni –, která usilovala o odložení zveřejnění dalšího komplexního hodnocení klimatické vědy z roku 2028 o rok či více.
Absence USA, slabá Evropa
Jedním z křiklavých aspektů letošní klimatické konference byla neúčast USA. Mnoho významných zemí nevyslalo do Turecka hlavy států a vlád, ale nižší představitele jako ministry životního prostředí nebo jejich podřízené. Spojené státy však nevyslaly oficiální delegaci vůbec. Na COP31 dorazili pouze někteří američtí demokraté, kteří tak učinili navzdory přístupu Trumpovy administrativy.
Šéf Bílého domu naopak stihl během konference summit s vládci Číny a Ruska, kteří se COP31 také nezúčastnili. Naopak všichni tři lídři společně deklarovali, že „trojice států plánuje zvýšit produkci a dodávky rafinovaných ropných produktů“, což mohlo před závěrem konference posílit sebevědomí vyjednavačů „ropných států“ v Turecku.
James Fletcher, který v Antalyi vedl skupinu karibských států Caricom, označil za velký problém absenci velmoci, která by podpořila pozitivní výsledek. „Neexistuje žádná strana, která by měla dostatečnou váhu na to, aby sblížila strany, jejichž postoje se možná značně liší,“ zhodnotil.
Protiváhou fosilní lobby byla na COP31 zejména Evropská unie a státy ohrožené stoupající hladinou moří a oceánů v důsledku oteplení planety. Země EU, Norsko, Panama, Belize, Vanuatu a Marshallovy ostrovy také odmítly konečný návrh dokumentu kvůli vynechání fosilních paliv, píše The Guardian. Jejich hlasy však nebyly na půdě OSN dostatečně silné.
Evropské státy v současnosti nepatří k největším znečišťovatelům, jde však o bohaté země, které by podle dohody z loňské konference v brazilském Belému měly finančně pomáhat chudším státům zvládat důsledky klimatické změny. To podle Guardianu letos EU odmítla. „Námitky evropských vlád proti ústupu od fosilních paliv ze strany saúdsko-ruské koalice byly oprávněné, ale mýlily se, když vyloučily nové unijní financování klimatických opatření v rozvojových zemích,“ napsal list.
Česká pozice
Česko zastupoval na COP31 ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), informoval jeho resort v tiskové zprávě. Podle zprávy ministr za Česko vyjádřil podporu „adaptačním opatřením a ochraně životního prostředí“ a odmítl „opatření s nepřiměřenými dopady na ekonomiku a občany“.
„Politika, která vypadá dobře na papíře, musí fungovat i v praxi. Samotné snížení emisí uhlíku ještě neznamená, že jsou naše ekonomiky produktivnější nebo že je naše životní prostředí zdravější. Každá země musí mít například svobodu zvolit si vlastní energetický mix. Pro Českou republiku hraje klíčovou roli jaderná energie,“ cituje ministerstvo z jeho projevu.
Server iRozhlas s Červeným pořídil rozhovor přímo v Antalyi. V rámci něj ministr na dotaz, proč ve svém projevu ani jednou nezmínil snižování emisí či odklon od fosilních paliv, odpověděl, že „v některých ohledech má Česká republika neutrální postoj“, a později také označil ropu za stabilní zdroj.
„Myslím si, že náš ministr byl mírně odtržen od reality, protože stavěl obnovitelné zdroje jako překážku vůči ekonomickému růstu nebo právě ochraně životního prostředí,“ podotkla k Červeného projevu Jungwirth Březovská. „Česko není klimatickým šampionem a nikdy nebylo,“ dodala s tím, že Praha podle ní moc nevyužívá prostor, který se zemím na těchto konferencích nabízí. „Ještě jsme nikdy neměli na konferenci český pavilon,“ uvedla jako příklad.
Česko však na konferenci nevystupovalo jen samostatně, ale i jako součást EU. Ministerstvo uvedlo, že vedle plenárního zasedání na nejvyšší politické úrovni se ministr zúčastnil také koordinace zemí Evropské unie a vyjednávání společného postupu. „Evropská unie přijela do Antalye s právně závazným cílem snížit do roku 2040 čisté emise o devadesát procent oproti roku 1990. (…) To je cíl závazný i pro Českou republiku,“ připomněla Jungwirth Březovská.
Menší aliance místo konsensu
Vlády se stejným smýšlením se mezitím zaměřily na menší skupiny, aby dosáhly konkrétních výsledků, píše Reuters. Vytvořily aliance, jejichž cílem je společným úsilím prosadit rychlejší snižování emisí a zajistit financování, lesnické iniciativy a programy zaměřené na energetickou účinnost. Mezi taková fóra patří Konference o odklonu od fosilních paliv (TAFF), iniciativa Green Grids či Světový závazek ohledně metanu.
„Roste zájem o to, jak můžeme spolupracovat, abychom dosáhli pokroku – nikoli prostřednictvím konsensu, ale prostřednictvím koalice lidí, kteří jsou ochotni spolupracovat,“ přiblížil Maina Talia, ministr pro klima Tuvalu, které bude příští rok hostit TAFF. Jako jeden z nízko položených tichomořských ostrovních států má Tuvalu obzvláště velký zájem na rychlých opatřeních k řešení klimatických změn. Talia doplnil, že očekává účast zástupců přibližně devadesáti zemí, včetně Velké Británie, Mexika a Nigérie.
Podle Roberta Macfarlanea, autora píšícího o přírodě, „chybně cílíme svou důvěru“, když ji vkládáme v klimatické summity OSN a jejich schopnost přinést zásadní změny, píše The Guardian. Dodal, že vidí mnohem větší naději v nově vznikajících aliancích, jako je proces Santa Marta, což je menší skupina zemí odhodlaných co nejdříve ukončit využívání fosilních paliv.
„Chtěl bych nás všechny vyzvat, abychom podporovali tyto formy kolektivního přetváření budoucnosti a odvrátili se od zkostnatělých institucí, které selhaly,“ apeloval Macfarlane.
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