Volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

Nedělní volby v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 38,2 procenta hlasů. Vyplývá to výsledků hlasování, které v pondělí zveřejnil zemský volební úřad. Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze nepřekonala pětiprocentní hranici a do sněmu ve Schwerinu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Volby v německém hlavním městě Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 25,6 až 25,7 procenta hlasů.
Na druhém místě v zemských volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku skončila s 35,5 procenta sociální demokracie (SPD) vedená zemskou premiérkou Manuelou Schwesigovou.
Kromě AfD a SPD vyšlou své zástupce do zemského sněmu už jen dvě strany: krajně levicová strana Levice s 6,5 procenta hlasů a strana Zelených s 5,7 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí zůstala CDU se 4,9 procenta hlasů a také Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) se 4,8 procenta.
AfD bude nyní nejsilnější stranou už ve třetím zemském sněmu. Od roku 2024 má nejvíce mandátů v Durynsku, na počátku září vyhrála volby také v Sasku-Anhaltsku, kde získala 43,8 procenta hlasů. V Meklenbursku-Předním Pomořansku AfD svůj zisk oproti volbám před pěti lety více než zdvojnásobila. V roce 2021 získala 16,7 procenta, nyní 38,2 procenta hlasů.
Kandidát na premiéra za AfD Leif-Erik Holm se chce pokusit jako vítěz voleb o sestavení vlády. Žádná z dalších tří stran, které se do sněmu dostaly, ale s AfD nechce spolupracovat. Meklenbursko-Přední Pomořansko je spolu s Berlínem jedinou východoněmeckou spolkovou zemí, v níž zemská tajná služba místní organizaci AfD neoznačila za prokazatelně pravicově extremistickou. Vede ji jen jako podezřelou z krajně pravicových aktivit.
Premiérkou zůstane zřejmě sociální demokratka Schwesigová, která může sestavit vládu s Levicí a Zelenými. Společně budou mít 39 ze 71 křesel. AfD získala 32 křesel. „Většina se rozhodla pro demokratické strany. Proto jsem připravena pokračovat v započaté práci,“ uvedla už v neděli premiérka, která stojí v čele země od roku 2017.
Pro CDU je výsledek v Meklenbursku-Předním Pomořansku debaklem. Od založení spolkové republiky se nestalo, že by se v některých zemských volbách do sněmu nedostala. Nejhorší výsledek do neděle zaznamenala v roce 1951 v Brémách, kde dostala devět procent.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku, řídce osídlené spolkové zemi na severovýchodě Německa, žije zhruba 1,6 milionu obyvatel. Volit jich v neděli mohlo 1,3 milionu, poprvé mezi nimi byli také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Sociální demokracie tu je hlavní vládní silou od roku 1998. Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly jasné vítězství AfD. Sociální demokracie zemské premiérky Schwesigové ale v posledních týdnech před volbami mocně dotahovala. Na vítězství to ale nakonec nestačilo.
Volby v Berlíně vyhrála strana Levice, CDU kancléře Merze je s odstupem druhá
Volby v německém hlavním městě Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 25,6 až 25,7 procenta hlasů. Na druhém místě se značným odstupem skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, která podle prognóz dostala 18,8 až 18,9 procenta hlasů. Třetí je strana Alternativa pro Německo (AfD), která získala mezi 16,1 až 16,2 procenta. Primátorkou by se mohla stát Elif Eralpová z Levice, která má turecké kořeny. Chce sestavit koalici se Zelenými a sociálními demokraty.
Podle prognóz se do berlínské Poslanecké sněmovny dostala také strana Zelených se 14,3 procenta hlasů a sociální demokracie (SPD) s 12,1 procenta. Strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) zůstala pod pětiprocentní hranicí.
„Ode dneška budeme společně měnit náš Berlín a uděláme z něj lepší místo,“ uvedla po zveřejnění prognóz lídryně strany Levice Eralpová. „V našem městě vyhrála láska a spravedlnost nad nenávistí a tento signál míří do světa,“ dodala. Jedna z nejznámějších tváří Levice Gregor Gysi označil vítězství své strany za „historický přelom“. Gysi byl posledním předsedou Sjednocené socialistické strany Německa (SED), komunistické státní strany, jež vládla v letech 1949 až 1989 v Německé demokratické republice (NDR). Následně předsedal i Straně demokratického socialismu (PDS), z níž vzešla v roce 2007 Levice.
Strana Zelených už uvedla, že by chtěla příští koalici na berlínské Červené radnici sestavit s Levicí a SPD. Ve 130členné Poslanecké sněmovně by měla podle prognóz trojkoalice většinu. Lídr sociálních demokratů Steffen Krach v první reakci označil výsledek své strany za „katastrofální“. Kandidát CDU na berlínského primátora Stefan Evers uvedl, že vzhledem k okolnostem je výsledek „slušný“. Podobně ho předtím zhodnotil i celostátní předseda jeho strany a kancléř Merz. Deklarovaným cílem CDU přitom bylo zabránit tomu, aby se příští primátorkou stala Eralpová z Levice. Teoreticky je stále možné sestavit také koalici CDU, Zelených a SPD pod Eversovým vedením.
Výsledek AfD v hlavním městě zůstal za očekáváním. Průzkumy jí předpovídaly až 18 procent, podle prognóz získala kolem 16 procent. Oproti posledním volbám v roce 2023 přesto posílila. Tehdy dostala 9,1 procenta.
V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat dnes mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Hlavními tématy kampaně byly nedostupnost bydlení a vysoké nájmy. Eralpová slibovala, že hodlá vyslyšet Berlíňany a realizovat jejich přání, které vyjádřili v roce 2021. V poradním referendu se tehdy obyvatelé metropole vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro tehdy hlasovalo 59,1 procenta a účast dosáhla 73,5 procenta. Vyvlastnění se mělo týkat společností s více než 3000 byty.
Zatímco strana Zelených jako jeden z potenciálních partnerů Levice za určitých podmínek se socializací části bytů vlastněných koncerny souhlasí, lídr sociálních demokratů Krach ji odmítá. Německá ústava takzvané zespolečenštění umožňuje, sama Eralpová ale přiznává, že by šlo o dlouhý proces provázený řadou právních bitev.