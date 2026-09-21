Volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice


21. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nedělní volby v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 38,2 procenta hlasů. Vyplývá to výsledků hlasování, které v pondělí zveřejnil zemský volební úřad. Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze nepřekonala pětiprocentní hranici a do sněmu ve Schwerinu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Volby v německém hlavním městě Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 25,6 až 25,7 procenta hlasů.

Na druhém místě v zemských volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku skončila s 35,5 procenta sociální demokracie (SPD) vedená zemskou premiérkou Manuelou Schwesigovou.

Kromě AfD a SPD vyšlou své zástupce do zemského sněmu už jen dvě strany: krajně levicová strana Levice s 6,5 procenta hlasů a strana Zelených s 5,7 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí zůstala CDU se 4,9 procenta hlasů a také Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) se 4,8 procenta.

AfD bude nyní nejsilnější stranou už ve třetím zemském sněmu. Od roku 2024 má nejvíce mandátů v Durynsku, na počátku září vyhrála volby také v Sasku-Anhaltsku, kde získala 43,8 procenta hlasů. V Meklenbursku-Předním Pomořansku AfD svůj zisk oproti volbám před pěti lety více než zdvojnásobila. V roce 2021 získala 16,7 procenta, nyní 38,2 procenta hlasů.

Kandidát na premiéra za AfD Leif-Erik Holm se chce pokusit jako vítěz voleb o sestavení vlády. Žádná z dalších tří stran, které se do sněmu dostaly, ale s AfD nechce spolupracovat. Meklenbursko-Přední Pomořansko je spolu s Berlínem jedinou východoněmeckou spolkovou zemí, v níž zemská tajná služba místní organizaci AfD neoznačila za prokazatelně pravicově extremistickou. Vede ji jen jako podezřelou z krajně pravicových aktivit.

Premiérkou zůstane zřejmě sociální demokratka Schwesigová, která může sestavit vládu s Levicí a Zelenými. Společně budou mít 39 ze 71 křesel. AfD získala 32 křesel. „Většina se rozhodla pro demokratické strany. Proto jsem připravena pokračovat v započaté práci,“ uvedla už v neděli premiérka, která stojí v čele země od roku 2017.

Pro CDU je výsledek v Meklenbursku-Předním Pomořansku debaklem. Od založení spolkové republiky se nestalo, že by se v některých zemských volbách do sněmu nedostala. Nejhorší výsledek do neděle zaznamenala v roce 1951 v Brémách, kde dostala devět procent.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku, řídce osídlené spolkové zemi na severovýchodě Německa, žije zhruba 1,6 milionu obyvatel. Volit jich v neděli mohlo 1,3 milionu, poprvé mezi nimi byli také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Sociální demokracie tu je hlavní vládní silou od roku 1998. Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly jasné vítězství AfD. Sociální demokracie zemské premiérky Schwesigové ale v posledních týdnech před volbami mocně dotahovala. Na vítězství to ale nakonec nestačilo.

AfD drtivě vyhrála v Sasku-Anhaltsku. Německo se změnilo, nelze pokračovat jako dřív, uznal Merz
Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund a Alice Weidelová

Volby v Berlíně vyhrála strana Levice, CDU kancléře Merze je s odstupem druhá

Volby v německém hlavním městě Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 25,6 až 25,7 procenta hlasů. Na druhém místě se značným odstupem skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, která podle prognóz dostala 18,8 až 18,9 procenta hlasů. Třetí je strana Alternativa pro Německo (AfD), která získala mezi 16,1 až 16,2 procenta. Primátorkou by se mohla stát Elif Eralpová z Levice, která má turecké kořeny. Chce sestavit koalici se Zelenými a sociálními demokraty.

Podle prognóz se do berlínské Poslanecké sněmovny dostala také strana Zelených se 14,3 procenta hlasů a sociální demokracie (SPD) s 12,1 procenta. Strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) zůstala pod pětiprocentní hranicí.

„Ode dneška budeme společně měnit náš Berlín a uděláme z něj lepší místo,“ uvedla po zveřejnění prognóz lídryně strany Levice Eralpová. „V našem městě vyhrála láska a spravedlnost nad nenávistí a tento signál míří do světa,“ dodala. Jedna z nejznámějších tváří Levice Gregor Gysi označil vítězství své strany za „historický přelom“. Gysi byl posledním předsedou Sjednocené socialistické strany Německa (SED), komunistické státní strany, jež vládla v letech 1949 až 1989 v Německé demokratické republice (NDR). Následně předsedal i Straně demokratického socialismu (PDS), z níž vzešla v roce 2007 Levice.

Strana Zelených už uvedla, že by chtěla příští koalici na berlínské Červené radnici sestavit s Levicí a SPD. Ve 130členné Poslanecké sněmovně by měla podle prognóz trojkoalice většinu. Lídr sociálních demokratů Steffen Krach v první reakci označil výsledek své strany za „katastrofální“. Kandidát CDU na berlínského primátora Stefan Evers uvedl, že vzhledem k okolnostem je výsledek „slušný“. Podobně ho předtím zhodnotil i celostátní předseda jeho strany a kancléř Merz. Deklarovaným cílem CDU přitom bylo zabránit tomu, aby se příští primátorkou stala Eralpová z Levice. Teoreticky je stále možné sestavit také koalici CDU, Zelených a SPD pod Eversovým vedením.

Výsledek AfD v hlavním městě zůstal za očekáváním. Průzkumy jí předpovídaly až 18 procent, podle prognóz získala kolem 16 procent. Oproti posledním volbám v roce 2023 přesto posílila. Tehdy dostala 9,1 procenta.

V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat dnes mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí. Hlavními tématy kampaně byly nedostupnost bydlení a vysoké nájmy. Eralpová slibovala, že hodlá vyslyšet Berlíňany a realizovat jejich přání, které vyjádřili v roce 2021. V poradním referendu se tehdy obyvatelé metropole vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro tehdy hlasovalo 59,1 procenta a účast dosáhla 73,5 procenta. Vyvlastnění se mělo týkat společností s více než 3000 byty.

Zatímco strana Zelených jako jeden z potenciálních partnerů Levice za určitých podmínek se socializací části bytů vlastněných koncerny souhlasí, lídr sociálních demokratů Krach ji odmítá. Německá ústava takzvané zespolečenštění umožňuje, sama Eralpová ale přiznává, že by šlo o dlouhý proces provázený řadou právních bitev.

Jak čelit extremismu? Německo řeší ústavní limity radikálních stran
Helena Truchlá

Výběr redakce

V Meklenbursku vítězí AfD, odhady naznačují debakl CDU. V Berlíně vyhrála Levice

V Meklenbursku vítězí AfD, odhady naznačují debakl CDU. V Berlíně vyhrála Levice

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Vláda u stavebního zákona obešla standardní proces, tvrdí Hřib. Pracujeme rychle, říká Nacher

Vláda u stavebního zákona obešla standardní proces, tvrdí Hřib. Pracujeme rychle, říká Nacher

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Policie zabránila některým novinářům vstoupit do areálu Bílého domu

Policie zabránila některým novinářům vstoupit do areálu Bílého domu

19. 9. 2026Aktualizovánovčera v 00:01
K útoku v Rijádu se přihlásili hútíové. Saúdové mluví o balistických střelách

K útoku v Rijádu se přihlásili hútíové. Saúdové mluví o balistických střelách

19. 9. 2026Aktualizováno19. 9. 2026
Superdávku čekají další změny

Superdávku čekají další změny

19. 9. 2026
Armáda na Dnech NATO ukazuje protivzdušnou obranu či nový přepravní letoun

Armáda na Dnech NATO ukazuje protivzdušnou obranu či nový přepravní letoun

19. 9. 2026Aktualizováno19. 9. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku vyhrála AfD, v Berlíně zvítězila Levice

Nedělní volby v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko vyhrála krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 38,2 procenta hlasů. Vyplývá to výsledků hlasování, které v pondělí zveřejnil zemský volební úřad. Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze nepřekonala pětiprocentní hranici a do sněmu ve Schwerinu se nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Volby v německém hlavním městě Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 25,6 až 25,7 procenta hlasů.
00:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Meklenbursku vítězí AfD, odhady naznačují debakl CDU. V Berlíně vyhrála Levice

Volby v německé spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko v neděli vyhrála krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD). Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala kolem 38 procent hlasů. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD) zemské premiérky Manuely Schwesigové. Podle prognóz dostala zhruba 35,5 procenta hlasů. Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze se podle prognóz do sněmu vůbec nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. V Berlíně vyhrála krajně levicová strana Levice. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 25,6 až 25,7 procenta hlasů.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruský útok na NATO může přijít v řádu měsíců, varoval Koudelka

Ruský test soudržnosti NATO může přijít již brzy, varovali v rozhovorech s listem The Guardian představitelé evropských zpravodajských služeb včetně šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Ten v rozhovoru řekl, že možný ruský útok včetně omezené invaze na území některého z členských států Aliance by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.
před 3 hhodinami

Ruské „volby“ dle očekávání ovládla strana podporující Putina

V Rusku skončily „volby“ do Státní dumy, dolní komory parlamentu. Dle očekávání je ovládla strana Jednotné Rusko, která podporuje vůdce Vladimira Putina. Režim jí předběžně přisuzuje sedmapadesát procent hlasů. Ruské „volby“ nejsou svobodné a férové, odehrály se bez reálné opozice. Některé strany připuštěné k volbám jsou sice formálně opoziční, ale loajální Kremlu.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X oznámil, že Ukrajina v moskevském regionu zasáhla rafinerii, která patří ke klíčovým zařízením tamního ropného průmyslu. Předtím starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na metropoli. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC šlo o největší ohlášený ukrajinský útok na Moskvu. Gubernátor Andrej Vorobjov tvrdí, že v Moskevské oblasti si údery vyžádaly tři mrtvé. Rusko naopak udeřilo na Ukrajinu, při útocích zemřelo několik lidí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Pavel chce v OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti

Prezident Petr Pavel chce na Valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Pavel to řekl na brífinku před odletem do USA. Svá bilaterální jednání v New Yorku zaměří právě na země, které mohou s kandidaturou pomoci. Česko bylo naposledy nestálým členem RB OSN v letech 1994 až 1995, v roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují, sdělilo české ministerstvo zahraničí s tím, že místní policie nepředpokládá, že by někdo přežil.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

KLDR vypálila další neznámý projektil, Tokio protestuje

Severní Korea v neděli z východního pobřeží odpálila další neidentifikovaný projektil, napsala agentura Jonhap. Stalo se tak nedlouho poté, co jihokorejská armáda oznámila první výstřel, pravděpodobně balistické střely. Tuto informaci později potvrdila i kancelář japonské premiérky Sanae Takaičiové na síti X. Ve stanovisku rovněž stojí, že šlo o balistickou střelu.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026