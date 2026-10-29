Volkswagen hlásí výrazný propad zisku, Škoda naopak růst


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Naopak Škoda Auto, která je součástí koncernu, zaznamenala meziroční růst provozního zisku o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur (46,8 miliardy korun).

Za poklesem provozního zisku Volkswagenu jsou především mimořádné položky ve výši 8,7 miliardy eur, z nichž 7,8 miliardy eur vzniklo ve třetím čtvrtletí. Na výsledek měly negativní vliv také nepříznivé tržní podmínky v Číně, rostoucí globální cenový a konkurenční tlak a vyšší podíl elektromobilů s nižší marží na celkovém prodeji vozidel.

Ztráta je mnohem vyšší, než se čekalo

V samotném třetím čtvrtletí vykázal Volkswagen provozní ztrátu 5,9 miliardy eur. Analytici společnosti Visible Alpha přitom předpovídali ztrátu 2,6 miliardy eur. O rok dříve činila 1,3 miliardy eur. Tržby se ve třetím čtvrtletí snížily o šest procent na 75,3 miliardy eur. To je také výraznější pokles, než se očekávalo.

„Výsledky za prvních devět měsíců jasně ukazují jedno: nemůžeme ztrácet čas. Musíme jednat rychle a rozhodně,“ uvedl ve videoprohlášení finanční ředitel společnosti Arno Antlitz.

Hospodářské výsledky podtrhují tlak na společnost Volkswagen, aby zásadně upravila svůj obchodní model. Čelí tvrdé konkurenci v Číně, miliardovým nákladům na cla a nákladnému zavádění elektromobilů v Evropě, kde rovněž posilují čínští konkurenti, napsala agentura Reuters.

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Ilustrační foto

Škoda Auto roste

Automobilka Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku oproti tomu zvýšila provozní zisk meziročně o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur (46,8 miliardy korun). Její tržby vzrostly o 3,5 procenta na 23,13 miliardy eur. Ve své výsledkové zprávě to ve čtvrtek oznámil mateřský automobilový koncern Volkswagen.

Škoda Auto v období od ledna do září prodala celkem 899 tisíc vozů, tedy meziročně o 3,4 procenta více. Vyšší prodej zaznamenaly plně elektrické modely Elroq a Enyaq, stejně jako model Kodiaq. Na trh byly navíc uvedeny plně elektrické modely Epiq a Peaq. Mateřský koncern uvedl, že Škoda kromě silného prodeje těží i z pozitivních dopadů programu optimalizace nákladů.

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