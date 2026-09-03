Dozorčí rada Volkswagenu schválila úsporný balíček, zruší se pracovní místa

Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Volkswagen o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě. Plán označuje za nejzásadnější transformační program ve své historii. Zrušit se má několik desítek tisíc pracovních míst.
Schválení plánu přichází v době, kdy Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Podle německých médií se dozorčí rada na úsporném balíčku dohodla nečekaně.
Plán má dvanáct iniciativ, jejichž cílem je posílit odolnost a konkurenceschopnost koncernu a jeho značek v podmínkách silného konkurenčního tlaku. Mimo jiné chce Volkswagen v příštích letech zrušit dalších zhruba padesát tisíc pracovních míst.
Úprava počtu zaměstnanců po celém světě je podle koncernu nezbytná k dosažení cílů transformačního programu. Volkswagen zatím neuvedl, kdy by se případné propouštění mělo uskutečnit, ani jak by se rozdělilo mezi jednotlivé značky a regiony.
V koncernu je nyní ohrožena budoucnost čtyř německých závodů. Pro továrny v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu zatím nelze zaručit konkurenceschopné využití po roce 2030, uvedla automobilka. Nové využití těchto závodů má být řešeno postupně v letech 2031 až 2034. Volkswagen zároveň uvedl, že pro všechny čtyři lokality prověřuje také alternativní možnosti využití.