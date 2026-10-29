O víkendu se v Česku ochladí, na horách může sněžit


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

O víkendu se v Česku mírně ochladí a v nejvyšších polohách na horách může sněžit. Koncem týdne bude nejvýše deset stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Obloha bude převážně zatažená a vyskytne se občasný déšť.

V prvních dnech tohoto týdne se teploty v zemi dostaly i nad 15 stupňů Celsia. Pro čtvrtek už meteorologové předpovídají nejvyšší denní teploty mezi osmi až 13 stupni a stejně vysoká budou maxima zřejmě i v pátek. Ve čtvrtek bude zataženo s deštěm či mrholením. V pátek se sice vyjasní, ale dál se může objevovat mrholení a v polohách nad 1200 metrů nadmořské výšky hlavně na severu a severovýchodě může i sněžit.

O víkendu se opět zatáhne. V sobotu i neděli bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Na horách na severu a severovýchodě budou v sobotu srážky i trvalejší a v polohách nad 1200 metrů nad mořem budou smíšené či sněhové. V neděli se na horách může objevit sníh už v polohách nad 1000 metrů nad mořem.

Nejvyšší denní teploty budou v sobotu většinou mezi osmi až 12 stupni, ale na severovýchodě mohou klesnout až na šest až devět stupňů. V neděli bude v celém Česku maximálně šest až deset stupňů.

Podobné počasí potom bude i na začátku příštího týdne. Sněžení nebo déšť se sněhem se budou vyskytovat od pondělka už v polohách nad 800 metrů nad mořem.

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