Odpoledne a zejména ve středu zasáhne část Česka silný vítr s nárazy 55 až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí poškození stromů, problémy v energetice a dopravní komplikace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí.
Odpoledne a večer by mělo silně foukat hlavně v západních a jihozápadních Čechách. „V noci na středu bude vítr krátkodobě slábnout, během středečního dne ale opět zesílí a zasažené území bude větší než v úterý,“ uvedli meteorologové.
Nárazy jihozápadního až západního větru ve středu zasáhnou velkou část Čech s výjimkou jejich severních a severovýchodních oblastí, Vysočinu a ráno a dopoledne i severovýchod Moravy a Slezsko. Opět dosáhnou rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Později odpoledne a večer bude vítr částečně slábnout.
Lidé by měli zajistit okna a dveře. ČHMÚ doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.