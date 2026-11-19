Do soboty bude v Česku oblačno nebo zataženo s deštěm, na horách může sněžit. Pak se začne vyjasňovat a ochlazovat, od víkendu může v noci mrznout a teploty budou i přes den blízko nule. Srážky budou od neděle jen ojedinělé. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nebe se zatáhne během čtvrtečního dopoledne, po poledni se na většině území Čech vyskytne občasný déšť a přeháňky. Večer začne pršet i na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Déšť nebo přeháňky očekávají meteorologové na většině území také v pátek a v sobotu.
Sněžit může v pátek na severozápadě a severu v polohách nad 1000 metrů nad mořem, v sobotu už od 600 metrů. Ve čtvrtek a v pátek může foukat vítr v nárazech až 55 kilometrů v hodině, v pátek večer zeslábne.
Teploty mohou ve čtvrtek vystoupat k 12 stupňům Celsia, v pátek už jen k deseti stupňům s výjimkou jižní Moravy, kde může teploměr ukázat až 13 stupňů. Pro sobotu meteorologové očekávají teploty maximálně osm stupňů, na jižní Moravě deset stupňů. V neděli by nemělo být přes den víc než šest stupňů Celsia, od pondělí mezi nulou a pěti stupni.
Postupně budou zesilovat noční mrazy, od nedělních minus tří stupňů Celsia po minus pět od úterý. Od začátku příštího týdne může teplota v noci lokálně klesat i k minus osmi stupňům. Přeháňky budou nadále jen ojedinělé, častější na jihozápadě, kde budou od 400 metrů nad mořem sněhové.