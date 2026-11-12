O víkendu bude slunečno, ale chladno

Česko čeká nejteplejší den týdne. Maxima budou ve čtvrtek až 14 stupňů Celsia. Na víkend, který bude slunečný, se ale ochladí. Nejvyšší teploty v sobotu ani v neděli nepřesáhnou deset stupňů a rána budou mrazivá. Zejména na Moravě může v pátek a neděli vát silnější vítr. Vyplývá to z informací a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové upozornili, že ve čtvrtek po delší době ráno nemrzne. Teploty jsou nejčastěji mezi dvěma až sedmi stupni. Přes den vystoupají na sedm až 12 stupňů, v Čechách i na čtrnáct stupňů Celsia. „Slunce se sice příliš často objevovat nebude, někde dokonce zůstane i dnes mlhavo, ale přece jen částečné protrhaná oblačnost se vyskytne,“ uvedl ČHMÚ. Srážky budou ojedinělé, přibývat jich může k večeru.
Pátek bude také oblačný, na horách na severu a severozápadě země se lokálně vyskytnou sněhové přeháňky, napadne ale maximálně do jednoho centimetru sněhu. Nejvyšší teploty budou mezi třemi až osmi stupni, v nejvyšších horských polohách zůstanou u nuly. Na Moravě bude foukat vítr s nárazy až 55 kilometrů za hodinu, k večeru zeslábne.
Ranní mrazy
Sobota i neděle budou převážně slunečné s nejvyššími teplotami kolem osmi stupňů. Zejména v neděli ale meteorologové čekají mrazivé ráno, při vyjasnění a uklidnění větru může být až minus sedm stupňů.
V neděli se také objeví mrznoucí mlhy, které se hlavně na severozápadě a Českomoravské vrchovině mohou udržet většinu dne. Vítr může mít na Českomoravské vrchovině, Moravě a ve Slezsku v nárazech opět až 55 kilometrů za hodinu.