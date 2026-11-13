Tisícileté deště, povodně, stavy nouze. El Niño ukazuje v Americe svou extrémní podobu

Amerika v těchto týdnech zažívá projevy extrémní podoby klimatického jevu El Niño. Patrné to je především v případě prudkých dešťů, které tamní lidé nikdy nezažili.
Letošní El Niño vykazuje mimořádnou intenzitu. Už během léta dosáhla odchylka teploty povrchového Pacifiku v rozhodující oblasti Niño 3.4 hodnoty dva stupně Celsia, což znamená, že lze mluvit o super El Niñu. V posledních týdnech pak týdenní teplotní odchylka přesáhla tři stupně Celsia, což představuje mimořádně vysokou hodnotu. Očekává se, že jev dosáhne svého maxima během prosince, kdy by odchylka teploty mořské vody ve sledované oblasti měla přesáhnout čtyři stupně.
El Niño patří k nejvýznamnějším přirozeným projevům meziroční proměnlivosti globálního klimatu. Vzniká v souvislosti s oslabením pasátového proudění nad rovníkovým Pacifikem, které za normálních okolností přesouvá teplou povrchovou vodu směrem k Indonésii. Při El Niñu se teplá voda rozšiřuje do centrálního a východního Pacifiku, kde se zvyšuje teplota mořské hladiny a následně se významně mění i rozložení konvekce a atmosférické cirkulace nejen v bezprostředním sousedství Tichého oceánu.
Zdroj: ČT24
Mimořádně teplý Pacifik přispívá k nárůstu globální teploty už několik měsíců – kvůli tomu se letošní říjen stal celosvětově nejteplejším v historii měření. Průměrná teplota byla o 1,75 stupně Celsia nad průměrem druhé poloviny devatenáctého století. A právě i kvůli El Niñu dosáhly denní průměry globální teploty na začátku listopadu dokonce odchylky 2,04 stupně Celsia nad preindustriální úrovní. Podobná hodnota byla dosud naměřena pouze jednou, v listopadu 2023.
Je tedy téměř jisté, že průměrná teplota letošního roku překročí hranici oteplení 1,5 stupně a pravděpodobně se stane druhým nejteplejším rokem v historii pozorování – nicméně úplně vyloučit nelze ani to, že nakonec skončí na prvním místě. A protože vliv El Niña na atmosféru přetrvává i určitou dobu po jeho vrcholu, měl by příští rok být ještě teplejší než ten letošní. Jeho globální teplotní odchylka by se podle skupiny CarbonBrief mohla pohybovat kolem 1,74 stupně.
Dopady na Jižní Ameriku
Jednou z oblastí, kde se El Niño projevuje nejvýrazněji, je západní pobřeží Jižní Ameriky. Za běžných podmínek zde studený Humboldtův proud a výstup chladnější vody z hloubky oceánu omezují vývoj srážkové oblačnosti. Proto patří zejména jižní pobřeží Peru k nejsušším oblastem světa. Při silném El Niñu se však situace zásadně mění. Teplota oceánu výrazně roste – aktuálně se odchylky v pobřežních oblastech pohybují mezi šesti a jedenácti stupni.
A nejen v Peru, ale i v širokém okolí padají historické teplotní rekordy. Z teplé vody se navíc zvyšuje výpar a současně se vytvářejí příznivější podmínky pro hlubokou, tedy vertikálně mohutnou konvekci a intenzivní srážky. Zvláště severní Peru a sousední Ekvádor pak mohou během několika dnů zaznamenat úhrny, které v běžných letech spadnou za mnoho měsíců. Jedna vlna mimořádně intenzivních srážek zasáhne oblast už během nadcházejícího víkendu – spadnout může až 300 milimetrů a hrozí povodně.
I proto ostatně peruánská vláda začátkem listopadu vyhlásila na dva měsíce stav nouze v části země. Je pravděpodobné, že během následujících měsíců budou překonány historické srážkové rekordy, které byly často dosaženy během některé z mimořádných epizod El Niña v minulosti, tedy v letech 1982/83, 1997/98 nebo 2015/016.
Vydatné srážky v USA
Výrazné projevy El Niña jsou patrné také v Severní Americe. Silný subtropický jet stream živený právě vysokou vlhkostí z teplého Pacifiku koncem října a začátkem listopadu přinesl na jihozápad Spojených států sérii mimořádně vydatných srážek, a to hlavně v oblasti na pomezí Arizony, Colorada, Nového Mexika a Utahu.
V některých regionech tam spadlo během několika dnů více než 150 milimetrů srážek. V Las Vegas naměřili 81 milimetrů během tří hodin, což pro tuto suchou oblast představuje intenzitu srážek, která se tam na základě dostupných klimatologických dat objevuje jednou za tisíc let.
V reakci na vydatné srážky vystoupaly některé řeky na jedny z nejvyšších zaznamenaných úrovní hladin. Přestože povodně způsobily značné škody, přinesly také určitou úlevu regionu dlouhodobě postiženému suchem. Hladina přehradní nádrže Lake Powell se oproti zářijovému minimu zvýšila o více než šest metrů. Zásoby vody však nadále zůstávají výrazně pod normální úrovní – kumulované ztráty za roky sucha a vedra se jen tak doplnit nedají.
Mimořádně intenzivní srážky se ve stejné době vyskytly taky na jihovýchodě USA. Na jihozápadě Mississippi u hranic s Louisianou spadlo 483 milimetrů za pouhých šest hodin, čímž byla dosavadní úroveň tisíciletého deště překročena o více než 170 milimetrů. V tomto případě ale El Niño přímo za extrémní srážky nemohlo, ty byly způsobeny vlhkým prouděním od východu. Tato situace vedla ke vzniku pomalu se pohybujících bouřek, které opakovaně přecházely přes stejné oblasti, což vyústilo v přívalové deště a extrémní záplavy. K rekordním srážkám přispěly i teploty oceánu u východního pobřeží Floridy, které dosahovaly rekordních či téměř rekordních hodnot.
S ohledem na probíhající super El Niňo se přitom očekává, že extrémní srážkové epizody budou pokračovat i během nadcházející zimy. Ta by se v jižních a jihozápadních státech USA mohla stát dokonce srážkově nejbohatší v historii měření.
Vlny veder v moři
El Niňo přispívá i k tomu, že Kalifornie prožívá jednu z nejvýjimečnějších mořských vln veder v historii. Teploty vody u pobřeží Santa Barbary dosáhly téměř 24 stupňů Celsia, což je skoro o sedm stupňů víc než obvykle. Podmínky extrémní mořské vlny veder (kategorie 5) se vyskytují podél téměř celého pobřeží jižní Kalifornie, což může mít vážné důsledky pro mořský život.
A vzhledem k roztažnosti vody to znamená i vyšší hladinu moře než obvykle, což v kombinaci s přílivem vyvolaným astronomickými faktory a případnou bouří, která kvůli El Niñu bude silnější než obvykle, může vést k extrémně vysoké hladině moře a zaplavení pobřežních oblastí. Ostatně už koncem října tam dosáhla hladina moře nejvyšší úrovně od začátku měření.
Závěrem zdůrazněme, že je nutné rozlišovat mezi působením El Niña a dlouhodobou změnou klimatu. El Niño představuje přirozené kolísání klimatického systému, které dočasně zvyšuje globální teplotu (a naopak La Niña, chladná fáze kolísání teploty vody v Pacifiku, ji snižuje). Dlouhodobý trend oteplování je naproti tomu způsoben především rostoucí koncentrací skleníkových plynů. El Niño tak dnes působí na planetě, která je již podstatně teplejší než před několika desetiletími.