Týden bude v Česku oblačný s deštěm, v úterý a ve středu zesílí vítr


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Týden bude v Česku oblačný až zatažený s přeháňkami nebo deštěm a teplotami přes den kolem deseti stupňů Celsia, v pátek teploměr ukáže až čtrnáct stupňů. V noci už by mrznout nemělo. V úterý a ve středu vítr zesílí až na sedmdesát kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Sluneční paprsky lidé v tomto týdnu podle meteorologů uvidí jen výjimečně. „Deštivý a větrný týden. Během následujícího pracovního týdne zaprší na celém našem území. Nejvíce srážek spadne na horách, a to až padesát milimetrů,“ napsal ČHMÚ na facebooku. Na horách na severu a severozápadě přechodně může i sněžit, nad 800 metrů nad mořem v noci na úterý a pak v pátek večer.

Odpolední teploty budou nejčastěji mezi sedmi a dvanácti stupni Celsia, ke čtrnácti stupňům se mohou vyšplhat v pátek na jižní Moravě. Chladněji bude v pondělí na Moravě a ve Slezsku, v úterý také na severovýchodě Čech.

Už během pondělka se podle meteorologů rozfouká čerstvý nárazovitý jihozápadní vítr, který bude snižovat pocitovou teplotu. „Největrněji bude v Čechách a ve Slezsku zejména v úterý a ve středu, kdy nárazy mohou dosahovat 55 až 70 km/h,“ napsal ČHMÚ. Od čtvrtka se vítr zmírní.

Zatažená zůstane obloha také o víkendu, na většině území meteorologové nadále očekávají přeháňky nebo déšť. Na horách může sněžit. Přechodně se může vyjasnit na polojasno a srážek ubude. V noci se o víkendu podle předpovědi vrátí mráz, přes den se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi třemi a osmi stupni Celsia.

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