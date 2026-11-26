Veřejného slyšení v Senátu na téma připravenosti Česka na obranu státu a zajištění podpory spojeneckým jednotkám na českém území se zúčastnili mimo jiné prezident Petr Pavel, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a náčelník Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč. Pavel upozornil na chybějící revizi krizové legislativy a varoval před hrozbou ze strany Ruska, Hlaváč označil pokračování podpory napadené Ukrajině za strategickou nezbytnost a Zůna představil projekty za 148 miliard korun, které jeho resort připravil a pro něž chce zajistit evropské financování.
„Všude hovoříme o tom, že naše krizová legislativa už neodpovídá stávajícím hrozbám a že nejsme připraveni reagovat dostatečně rychle a pružně,“ zhodnotil Pavel. Zmínil také například legislativu, která stanovuje proces nákupů vojenské techniky. „Složitější techniku nakupujeme dekádu, ale i u menších projektů to trvá jednotky let – v tomto mechanismu prostě fungovat nemůžeme,“ prohlásil. Systém se podle něj musí výrazně zlepšit.
Vláda v červenci uložila ministerstvům vnitra a obrany, aby do dvanácti měsíců připravila návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Zůna tehdy po zasedání kabinetu řekl, že nynější předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. První náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka již avizoval, že připravované úpravy krizové legislativy by měly zahrnovat i zavedení stavu obnovy, který by navazoval po konci krizového stavu.
Pavel: Rusko respektuje pouze sílu
Velkou část projevu Pavel věnoval Rusku. „Ve vztahu k zajišťování obrany stále ještě mentálně žijeme v situaci, kdy rozlišujeme mezi mírem, krizí a válkou. Tak je nastavena i naše obranná legislativa, tak to také většina lidí vnímá a tak bohužel stále ještě do značné míry je nastaveno i budování naší obrany a budování armády a jejích schopností,“ popsal. Rusko ale podle něj tento koncept dávno opustilo a vnímá historii jako jeden kontinuální konflikt, kde se pouze mění druh a intenzita použitých nástrojů.
Hybridní válčení podle Pavla Rusko používá s cílem destabilizace EU a NATO a odrazování členských států od podpory Ukrajiny. Zmínil incident na letišti v Lipsku nebo dopad ruských střel na polské území.
Rusko respektuje pouze sílu, a tu bude Evropa představovat jenom tehdy, když bude vystupovat jednotně, řekl prezident. Evropské země podle něj musí s Ruskem jednat z pozice sebevědomí, síly a tlaku na respektování pravidel oběma stranami. Za příklad považuje Finsko, které podle něj ukazuje reálnou sílu a odhodlání se bránit.
NATO by se mělo při narušování vzdušného prostoru chovat tak, jak by se chovalo ve stejné situaci Rusko, komentoval Pavel v diskusi nedávné zřícení trojice ruských střel v Polsku či narušení tamního vzdušného prostoru dronem. „Rusko by neváhalo jakékoliv narušení trestat razantní silou. Pokud jsme svědky opakovaného narušování suverénního území Aliance, pak na ně musíme reagovat tak, aby tomu Rusko rozumělo,“ zdůraznil. Znamená to podle něj začít drony sestřelovat.
Prezident také zmínil, že Česko by nemělo být v malé skupince zemí, která bude blokovat pomoc Ukrajině prostřednictvím rozpočtu Evropské unie. „Bezpečnost Ukrajiny bude do značné míry předznamenávat bezpečnost celé Evropy,“ podotkl. Český premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na summit EU v Bruselu zopakoval názor, že nelze spojovat financování Ukrajiny s dlouhodobým rozpočtem Unie, jak o to usiluje německý kancléř Friedrich Merz.
Hlaváč: Podpora Ukrajiny je strategickou nezbytností
„Míra naší podpory Ukrajině přímo ovlivňuje, jakou silou a v jakém tempu proti nám může Rusko působit. To je vojenská realita, která vstupuje do našich plánů. Zkušenosti z ukrajinských ozbrojených sil, z reálného boje vysoké intenzity jsou zároveň důležitým zdrojem poznání pro naši vlastní přípravu,“ řekl v Senátu šéf armády Hlaváč.
Za důležitou označil i přípravu funkční infrastruktury státu, která je potřeba i kvůli podpoře, kterou by mělo Česko jako součást Severoatlantické aliance poskytnout při přejezdech spojenců. Hostitelská podpora podle něj není pouze úkolem armády, ale celého státu. „Znamená to mít připravenou dopravní infrastrukturu, logistické uzly, energetiku, telekomunikace, zdravotní zabezpečení, ubytovací kapacity,“ přiblížil.
Hybridní kampaň, do které zahrnul kybernetické útoky, sabotáže či nátlak na kritickou infrastrukturu, podle Hlaváče míří na schopnost státu rychle reagovat a rozhodovat.
Zůna: Připravili jsme projekty za 148 miliard
Ministerstvo obrany letos připravilo projekty za 148 miliard korun, s nimiž se chce ucházet o peníze z Evropské unie, oznámil v Senátu jeho šéf Zůna. Podklady pro získání evropských peněz podle něj resort vypracoval v letošním prvním čtvrtletí. „Vypracovali jsme podklad, abychom se mohli ucházet o finanční zdroje z Evropské unie, a nejenom ze SAFE, ale i v rámci výsledného finančního rámce 2028 až 2034. Připravili jsme projekty v hodnotě 118 miliard v prvním pilíři a 30 miliard v druhém pilíři,“ upřesnil ministr.
V pondělí vláda rovněž schválila záměr zapojit se do druhého kola unijního programu SAFE. Mezi priority české strany patří podle dřívějšího vyjádření Zůny bojová vozidla pěchoty, budování těžké brigády, protivzdušná obrana či radary. Česko má zájem také o společné nákupy munice, dronů a protidronových technologií. V prvním kole si Česko si půjčilo v přepočtu přibližně 50 miliard korun na dostavbu dálnice D11 s vojenským využitím, tanky Leopard 2A8 a nákup vozidel Tatra T-815.
Nástroj SAFE schválila Rada EU loni v květnu v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě. Členským zemím umožňuje čerpat zvýhodněné dlouhodobé úvěry v celkovém objemu až 150 miliard eur. Do prvního kola se zapojilo devatenáct členských zemí.
Ve druhém kole je k dispozici 21,3 miliardy eur (zhruba 519 miliard korun). O peníze z druhého kola programu SAFE budou státy podle Zůny soutěžit. Česko proto chce u některých projektů navázat spolupráci s dalšími zeměmi, aby zvýšilo šanci na jejich úspěch.
Ministr v Senátu hovořil také o personálním rozvoji armády, modernizaci infrastruktury či hospodaření státních podniků ministerstva obrany. Kvůli naplnění personálních cílů armády pracuje resort na posilování výcvikových kapacit. Rovněž chce zvýšit investice do nemovité infrastruktury, na kterou letos vynaložilo přibližně devět miliard korun.
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