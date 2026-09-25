Levice v Berlíně povede rozhovory o vládě se Zelenými a SPD


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Levicově radikální strana Levice po vítězných volbách v německé metropoli oficiálně pozvala k sondážním rozhovorům o sestavení regionální vlády sociální demokracii (SPD) a Zelené. V pátek večer se na tom podle agentury DPA shodli na mimořádném sjezdu delegáti berlínské organizace Levice.

Volby do berlínské Poslanecké sněmovny, regionálního zákonodárného sboru, minulou neděli vyhrála Levice s 25,7 procenta hlasů. Na druhém místě skončila konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) s 18,8 procenta následovaná Alternativou pro Německo (AfD) s 16,3 procenta. Křesla získali i Zelení se 14,3 procenta a sociální demokraté, které podpořilo 12,1 procenta hlasujících.

S AfD, kterou německá tajná služba BfV označila za prokazatelně pravicově extremistickou, žádná strana spolupracovat nechce. CDU, která na berlínské radnici dosud vládne spolu s SPD, většinu se stávajícím koaličním partnerem nemá a spolupráce s Levicí je nepravděpodobná, neboť konzervativci tuto stranu považují za krajně levicovou.

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Lídryně berlínské Levice Elif Eralpová už krátce po nedělním hlasování řekla, že se chce pokusit sestavit koalici se Zelenými a SPD. Také Zelení se pro tuto variantu vyslovili.

Pravděpodobnou primátorkou je Eralpová

Pokud se tato trojice stran dohodne na regionální vládě v Berlíně, stane se primátorkou pravděpodobně Eralpová. Byla by tak první ženou s migračním původem v čele radnice. Eralpová se narodila v Mnichově tureckým rodičům.

Hlavními tématy volební kampaně v Berlíně byly nedostupnost bydlení a vysoké nájmy. Eralpová slibovala, že hodlá vyslyšet Berlíňany a realizovat jejich přání, které vyjádřili v roce 2021. V poradním referendu se tehdy obyvatelé metropole vyslovili pro vyvlastnění bytů velkých pronajímatelů. Pro tehdy hlasovalo 59,1 procenta a účast dosáhla 73,5 procenta. Vyvlastnění se mělo týkat společností s více než třemi tisíci bytů. Zatímco Zelení jako jeden z potenciálních partnerů Levice za určitých podmínek s takovým krokem u části bytů vlastněných koncerny souhlasí, lídr sociálních demokratů Steffen Krach to odmítá.

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