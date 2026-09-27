Izraelská opozice slibuje „vládu nápravy“ a posílení demokracie

Pětice lídrů izraelské opozice si slíbila, že strany budou spolupracovat a nebudou se v kampani před říjnovými volbami do parlamentu napadat. Ve společném prohlášení se zavázali k vytvoření „sionistické, státnické“ vlády a posílení Izraele jako demokratického státu. Jednání se neúčastnili zástupci arabské menšiny.
Jednání se uskutečnilo v domě expremiéra Jaira Lapida zhruba měsíc před parlamentními volbami. Straničtí lídři se shodli na tom, že budou usilovat „o rozšíření voličstva, dosažení většiny ve volbách a sestavení vlády, která by udržela a posílila Izrael jako židovský a demokratický stát“. Přislíbili si také, že na sebe nebudou až do ustanovení nového kabinetu slovně útočit.
„Uvědomujeme si, že tyto volby jsou klíčové pro budoucnost státu,“ napsali v prohlášení. „Navzdory ideologickým rozdílům mezi námi je naším společným hlavním cílem vytvoření sionistické, státnické vlády, která se zaměří na nápravu a rekonstrukci, a je naší povinností společně pracovat na jejím dosažení,“ zdůraznili politici podle serveru Times of Israel (ToI).
Vyšetřování událostí ze 7. října
V deklaraci se dále uvádí, že do 48 hodin od jejího podpisu zúčastněné strany zřídí pracovní skupiny pro zvýšení účasti a zajištění svobodných a spravedlivých voleb, které se uskuteční 27. října.
Pracovní skupiny se budou rovněž snažit formulovat postoje příští vlády, včetně politiky týkající se náboru ultraortodoxních židů či zřízení státní vyšetřovací komise, která se zaměří na masakr ze 7. října 2023, což premiér Benjamin Netanjahu odmítl učinit.
Jednání se podle médií zúčastnili bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot, jehož strana by podle sondáží mohla získat ve volbách nejvíce hlasů, bývalí premiéři a centrističtí politici Lapid a Naftali Bennett, exministr a pravicový představitel Avigdor Liberman a bývalý generál a šéf středolevicových Demokratů Jair Golan.
V poslední době došlo k značnému vnitřnímu sporu mezi šéfy stran bloku. Eisenkot kritizoval Bennetta a Libermana za to, že ho odmítli podpořit jako kandidáta na premiéra. Občas došlo k vzájemné kritice také mezi levicově smýšlejícím Golanem a „jestřábem“ Libermanem, poznamenal ToI.
Klíčové arabské hlasy
Podle sondáží by pětice opozičních stran zastoupených na jednání mohla porazit současný vládní blok vedený stranou Likud premiéra Netanjahua. Neměla by však ve 120členném parlamentu většinu bez hlasů stran arabské menšiny. Na vztahu k těmto uskupením se přitom opoziční sionistické strany zatím neshodnou.
Izraelská ústřední volební komise tento týden hlasovala pro přijetí návrhů na úplné vyloučení kandidátní listiny izraelské politické aliance tří stran izraelských Arabů, upozornil dříve ToI s tím, že se jedná konkrétně o strany Balad, Chadaš a Ta'al.
Další arabské straně Ra'am, známé v češtině jako Sjednocená arabská kandidátka, byla rovněž účast zakázána. Očekává se ale, že rozhodnutí zvrátí nejvyšší soud, protože znemožnit účast politické strany ve volbách vyžaduje podle platné legislativy významné právní důvody. Rozhodovat v této věci by měl již příští týden.
Podle průzkumu, který v úterý zveřejnila stanice Channel 12, by čtyři arabské strany mohly celkem obsadit 12 křesel.