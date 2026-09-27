Papež v Lurdách vyzval k pokračování boje proti zneužívání nezletilých v církvi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Papež Lev XIV. v Lurdách při setkání s francouzskými biskupy vyzval církevní činitele, aby pokračovali v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých v církvi. Informovala o tom agentura AFP. Večer by se měl papež v tomto poutním místě soukromě setkat s několika lidmi, kteří se v minulosti stali oběťmi tohoto zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví.

Papež v neděli také v Lurdách sloužil mši, které se zúčastnilo na 150 tisíc věřících. Na louce před svatyní se shromáždili rodiny i s dětmi v kočárcích, duchovní či lidé na invalidních vozících, zatímco z reproduktorů zněly duchovní písně.

Lurdy, které mají necelých 14 tisíc obyvatel a do nichž každoročně zavítají na tři miliony poutníků, se kvůli papežově návštěvě zahalily do bílé a žluté – barev Vatikánu. V obchodech i restauracích se objevily portréty první americké hlavy katolické církve.

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Lidé v centru Paříže vítají papeže Lva XIV.

Papež do Lurd přiletěl v sobotu večer, kdy se spolu s asi 50 tisíci lidmi večer zúčastnil modlitby u jeskyně Massabielle, místa údajného mariánského zjevení. V neděli ráno se papež pomodlil před fotografií sochy plakajícího dítěte, která symbolizuje utrpení obětí zneužívání v církvi, uvedla AFP. Při soukromém setkání pak naléhal na francouzské biskupy, aby pokračovali v boji proti „bolestivé metle“ sexuálního zneužívání mimo jiné tím, že budou zachovávat maximální ostražitost.

Papež se setká s obětmi sexuálního zneužívání

V neděli večer se v Lurdách uskuteční velmi očekávané soukromé setkání papeže se sedmi oběťmi sexuálního zneužívání v institucích katolické církve ve Francii.

Před pěti lety francouzská vyšetřovací komise, složená z dvacítky odborníků na civilní i církevní právo, historiků, psychologů a lékařů, uvedla, že představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili na 216 tisíc dětí, většinou chlapců. Pokud se započtou i takové činy laiků, kteří pracovali pro církev, například jako učitelé v náboženských školách, má dosahovat tento počet asi 330 tisíc.

Papež Lev XIV. ve Francii
Zdroj: Reuters/Remo Casilli

Papež Lev XIV. se už v červnu soukromě setkal také se šesti oběťmi sexuálního zneužívání v církevních institucích ve Španělsku. V Madridu tehdy hovořil i s biskupy, jimž řekl, že církev by měla naslouchat obětem zneužívání a měla by jim nabídnout odškodnění. Deník El País od roku 2018 objevil přes tři tisíce obětí takového zneužívání ve Španělsku; podle průzkumu úřadu španělského ombudsmana z roku 2023 by lidí zneužitých v církvi od druhé světové války mohlo být až kolem 400 tisíc.

V Lurdách zůstane papež do pondělního rána, kdy odletí do Met, kde čtyřdenní návštěvu Francie zakončí. V Metách se zúčastní mezináboženského setkání a přednese projev na akci nazvané Ke kořenům Evropy pro mír a jednotu.

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