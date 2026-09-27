Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev

Rusko provedlo třetí noc po sobě dronový útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok způsobil několik požárů, nejméně jeden člověk byl zraněn, informoval server The Kyiv Independent. Nad městem operovaly jednotky protivzdušné obrany, oznámil starosta metropole Vitalij Klyčko.
Podle ukrajinského serveru, který se odvolává na úřady, byl dronový útok z noci na neděli třetím dnem útoků na ukrajinskou metropoli po sobě. Místní zpravodajové serveru ve městě slyšeli zasahovat protivzdušnou obranu. Při útoku byla zraněna žena, které se ujali zdravotníci, informovala ukrajinská služba pro mimořádné situace.
V Ševčenkivské čtvrti podle Klyčka dron zasáhl obytnou budovu, která však byla neobydlená. Její požár dostali hasiči pod kontrolu.
V Solomjanské čtvrti dopadl dron na volné prostranství. Tlaková vlna však poškodila pětipodlažní obytný dům – rozbila okna a poničila fasádu, uvedl Klyčko. Ve stejné čtvrti vypukl po zásahu ruským dronem také požár ve skladě, dodal starosta.
Ruské útoky na civilní cíle
Agentura AFP s odvoláním na data nevládní organizace Acled v neděli uvedla, že Rusko od poloviny června zintenzivnilo své údery na sklady v Kyjevské oblasti, tedy v ukrajinském hlavním městě a jeho okolí. Počet těchto úderů je nejvyšší od začátku války. Cílem se staly supermarkety, hypermarkety či sklady pohonných hmot.
Podle propočtů AFP ruské údery zasáhly od poloviny června do poloviny září stovku skladů či supermarketů v Kyjevské oblasti. To je dvakrát více než od začátku války v roce 2022. Podle AFP v období od února 2022 do letošního června ruská armáda podnikla údery na 50 skladů a dalších podobných logistických cílů. Seznam organizace Acled ale není úplný, uvádí agentura.
Ruské údery podle agentury AFP způsobily v Kyjevě krátkodobé problémy se zásobováním. Distribuční sítě se však snaží přizpůsobit nové situaci. Ještě intenzivnější jsou ruské údery na logistická centra a sklady v ukrajinských regionech, které jsou blíže frontě.
V pondělí experti OSN poukázali, že pokračující ruské údery na energetickou infrastrukturu zvyšují nebezpečí pro ukrajinské civilisty s blížící se zimou. V uplynulých týdnech Ukrajina vedla své údery i na sklady ruských internetových prodejců.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.