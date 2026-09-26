Ukrajinské drony zaútočily na ilskou rafinerii

Ukrajinské síly zaútočily v noci z pátku na sobotu a ropnou rafinerii v Ilsku v ruském Krasnodarském kraji. Podle generálního štábu ukrajinských sil na místě vypukl požár. Tamní úřady tvrdí, že tři lidé v kraji zahynuli a další dva utrpěli zranění. Rafinerie byla cílem útoků Ukrajinců již dříve. Ruské údery hlásí i Ukrajina.
Generální štáb podle serveru Ukrajinska pravda uvedl, že ropná rafinerie v Ilsku má zpracovatelskou kapacitu přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně. Ruské úřady zásah rafinerie nepotvrdily. Podle ukrajinských a ruských telegramových kanálů byla zasažena také Afipská rafinerie. Útok podle ruských úřadů narušil i železniční provoz, který se následně podařilo obnovit.
Závod přijímá, skladuje a zpracovává uhlovodíkové suroviny a vyrábí ropné produkty. Generální štáb uvedl, že produkty této rafinerie se mimo jiné používají k zásobování ruských ozbrojených sil.
Ruská agentura TASS s odvoláním na informace ruského ministerstva obrany tvrdí, že ruská protivzdušná obrana v noci na sobotu zachytila nebo zničila 645 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a nad Černým a Azovským mořem. Podle moskevských úřadů bylo devět dronů zničeno také při letu směrem k ruskému hlavnímu městu.
Ruské útoky na Ukrajinu
V noci na sobotu ruské síly zaútočily na Ukrajinu 173 drony, uvedlo ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana podle něj zneškodnila 134 dronů. V Kyjevě požár po ruském útoku zasáhl pětipodlažní obytný dům, kde byli čtyři lidé zraněni a dalších 20 bylo evakuováno. Hořelo také v budově mateřské školy, nebytovém objektu a na střeše obchodu, uvedla BBC.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské síly zasáhly několik objektů na Ukrajině, které podle něj sloužily k přepravě nebo skladování vojenského materiálu. Šlo například o přístavní zařízení a silniční most v Oděské oblasti, logistické centrum společnosti Nova Pošta, nákladní loď v Černém moři nebo datové centrum v Kyjevě, které podle ministerstva zajišťovalo provoz mobilního internetu a podporovalo satelitní komunikační systém Starlink využívaný ukrajinskou armádou. Tvrzení ministerstva nebylo možné nezávisle ověřit.
Rusko proti Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem pátým rokem vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi se západní pomocí brání a podniká odvetné útoky na ruském území. Zaměřuje se často na rafinerie a další součásti ruské petrochemické infrastruktury. Snahou Kyjeva je snížit Rusku příjmy z vývozu ropy a ropných výrobků, které slouží k financování války proti Ukrajině.