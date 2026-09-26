Netanjahu tajil varování před 7. říjnem kvůli smíru se Saúdy, píše NYT


26. 9. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: The New York Times, The Times of Israel, The Atlantic

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl před útokem ze 7. října 2023 udeřit na vůdce Hamásu, přestože ho o hrozbě informovaly Spojené arabské emiráty (SAE). Netanjahu sice svolal schůzku se šéfy bezpečnostních složek, vzkaz ale nezmínil, a naopak zdůraznil nutnost zachování klidu v Gaze kvůli rozhovorům o normalizaci vztahů s Rijádem, píše list The New York Times (NYT). Netanjahu telefonát s Abú Dhabí popírá.

Izraelci míří koncem října k parlamentním volbám, přičemž otázka, kdo nese odpovědnost za to, že se nepodařilo zabránit masakrům ze 7. října, se stala dominantním tématem v jedné z nejdůležitějších izraelských kampaní v historii, píše NYT.

Netanjahu, který usiluje o bezprecedentní sedmé funkční období, svaluje vinu na úředníky národní bezpečnosti, zatímco jeho kritici tvrdí, že se musí osobně zodpovídat za selhání.

Desetitisíce Izraelců míří do vlasti volit. Netanjahu chce projekt zastavit
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Izraelský deník Ha'arec nedávno jako první informoval o telefonátu, jenž Netanjahu obdržel od prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Nahajána několik dní před invazí palestinských teroristů a následným masakrem na jihu židovského státu, jenž si vyžádal přes 1200 životů.

Izraelský premiér uskutečnění takového hovoru popřel, ale několik médií, včetně deníku ToI, potvrdilo, že proběhl. Netanjahu následně 1. října 2023 uspořádal schůzku se šéfy bezpečnostních složek o situaci v Gaze, na které ovšem ostatní neinformoval o varování bin Zájida, zjistil NYT.

Slibné rozhovory s Rijádem

Premiér místo toho zdůraznil, že cílem Izraele by mělo být zachování klidu v Gaze, a dokonce odmítl návrhy některých bezpečnostních činitelů na provedení vojenských úderů na vůdce Hamásu v Pásmu, kteří dohlíželi na útoky proti Izraelcům na Západním břehu Jordánu, jak ukázaly zápisy ze schůzky.

Netanjahu podle zdrojů NYT vyjádřil obavy, že vojenská akce v palestinské enklávě by mohla poškodit probíhající nepřímá jednání o dohodě o normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií, která zprostředkovávaly USA. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán necelý měsíc před úderem Hamásu prohlásil, že se strany sbližují.

Interní dokumenty Hamásu, jež Izrael získal během války v Gaze, později ukázaly, že útok teroristické skupiny byl částečně motivován snahou zmařit sblížení Rijádu s židovským státem.

Rijád přerušil rozhovory o normalizaci vztahů s Izraelem, píše AFP. Podle Blinkena toho chtěl Hamás dosáhnout
Americký ministr zahraničí Antony Blinken

Varování před „zemětřesením“

Informace, které vedly lídra SAE k tomu, aby osobně nastolil tuto otázku s Netanjahuem, pocházely od bývalého ministra palestinské samosprávy Sufjána Abú Zajdy, který sloužil jako prostředník mezi Izraelem a Hamásem v neúspěšných rozhovorech o prodlouženém příměří v měsících předcházejících 7. říjnu.

Abú Zajda začátkem tohoto měsíce řekl egyptské panarabské televizní síti Alghad, že po zastavení rozhovorů s Izraelem obdržel varování od tehdejšího vůdce Hamásu Jahji Sinvára, že se blíží „zemětřesení“. Zprávu poté předal bývalému šéfovi bezpečnosti v Gaze z palestinské samosprávy Muhammadu Dahlánovi, který je blízkým poradcem bin Zájida.

Ten požádal mediátora, aby se znovu setkal se Sinvárem a ověřil závažnost jeho hrozby. Takové setkání se konalo v polovině září 2023, přičemž Sinvár hrozbu zopakoval a požádal Abú Zajdu, aby ji slovo od slova předal dál.

Dahlán poté o varování informoval bin Zájida a 15. září 2023 Abú Zajda předal zprávu rovněž svému kontaktu v izraelské kontrarozvědce Šin Bet. Tehdejší šéf Šin Betu Ronen Bar požádal o okamžitý telefonát s Netanjahuem a informoval ho o hrozbě. Následovala zmíněná schůzka s vedoucími příslušných izraelských bezpečnostních složek, na které ale nebyly schváleny žádné kroky.

Izraelská armáda zabila šéfa teroristického hnutí Hamás Sinvára, řekl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Egyptská výstraha

Magazín The Atlantic v pátek napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Varování před plánem Hamásu měl předat izraelským představitelům osobně tehdejší šéf egyptské rozvědky Abbás Kamel na letišti Ben Guriona.

Egyptský úředník agentuře AP už dříve sdělil, že Izrael ignoroval opakovaná varování, že Hamás plánuje „něco velkého“, a zpravodajský web Ynet informoval, že Kamel osobně varoval Netanjahua deset dnů před zvěrstvy.

Podle listu The Atlantic Kamel 26. září, když přistál na letišti Ben Guriona, neposkytl izraelským představitelům žádné přesné informace o tom, kdy k útoku dojde nebo jak se bude vyvíjet. Jeho letadlo zůstalo v zemi něco málo přes hodinu, během níž se setkal s blíže neurčenými činiteli.

Naprosté selhání, hodnotí zpráva izraelské armády 7. říjen 2023
Místo v Izraeli, kde Hamás vraždil návštěvníky festivalu Nova

Americký časopis napsal, že Kamel řekl Izraelcům, že musí rychle změnit kurz, jinak riskují „požár v Gaze“, a doporučil Jeruzalému, aby Hamásu poskytl další ekonomické ústupky, aby se takovému scénáři zabránilo.

Netanjahu se měl ještě téhož dne zúčastnit tajného brífinku, během něhož určité ústupky schválil. O dva dny později Izrael znovu otevřel hraniční přechod pro gazánské dělníky zaměstnané v zemi v rámci dohody s Hamásem, kterou údajně zprostředkoval Egypt.

List The Atlantic uvedl, že mluvčí Netanjahua nereagoval na opakované žádosti o komentář, ačkoli jeho poradce pro národní bezpečnost z dob ze 7. října popřel, že by Kamel 26. září letěl do židovského státu, stejně jako existenci egyptského varování. Netanjahuova kancelář již dříve popřela, že by Kamel premiéra osobně varoval.

„S naším domem vypálili i naši duši“. Izraelci po návratu do kibuců nacházejí zkázu
Kibuc vypálený Hamásem

Výběr redakce

Netanjahu tajil varování před 7. říjnem kvůli smíru se Saúdy, píše NYT

Netanjahu tajil varování před 7. říjnem kvůli smíru se Saúdy, píše NYT

11:49Aktualizovánopřed 20 mminutami
Ukrajinské drony zaútočily na ilskou rafinerii

Ukrajinské drony zaútočily na ilskou rafinerii

10:55Aktualizovánopřed 45 mminutami
Bangkok zaplavila voda, platí stav ohrožení

Bangkok zaplavila voda, platí stav ohrožení

10:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Italská vláda zavádí do škol migrační zákony, zakáže i zahalování tváře

Italská vláda zavádí do škol migrační zákony, zakáže i zahalování tváře

před 1 hhodinou
Etiopie je na prahu občanské války

Etiopie je na prahu občanské války

09:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
AI agenti OpenAI zasáhli do několika webů amerických vládních agentur

AI agenti OpenAI zasáhli do několika webů amerických vládních agentur

08:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Čínu nemá smysl si idealizovat ani démonizovat, myslí si Staněk

VideoČínu nemá smysl si idealizovat ani démonizovat, myslí si Staněk

před 4 hhodinami
Nejvyšší soud USA potřetí zablokoval pokus o zavedení nové volební mapy v Missouri

Nejvyšší soud USA potřetí zablokoval pokus o zavedení nové volební mapy v Missouri

03:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Netanjahu tajil varování před 7. říjnem kvůli smíru se Saúdy, píše NYT

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl před útokem ze 7. října 2023 udeřit na vůdce Hamásu, přestože ho o hrozbě informovaly Spojené arabské emiráty (SAE). Netanjahu sice svolal schůzku se šéfy bezpečnostních složek, vzkaz ale nezmínil, a naopak zdůraznil nutnost zachování klidu v Gaze kvůli rozhovorům o normalizaci vztahů s Rijádem, píše list The New York Times (NYT). Netanjahu telefonát s Abú Dhabí popírá.
11:49Aktualizovánopřed 20 mminutami

Ukrajinské drony zaútočily na ilskou rafinerii

Ukrajinské síly zaútočily v noci z pátku na sobotu na ropnou rafinerii v Ilsku v ruském Krasnodarském kraji. Podle generálního štábu ukrajinských sil na místě vypukl požár. Tamní úřady tvrdí, že tři lidé v kraji zahynuli a další dva utrpěli zranění. Rafinerie byla cílem útoků Ukrajinců již dříve. Ruské údery hlásí i Ukrajina.
10:55Aktualizovánopřed 45 mminutami

Bangkok zaplavila voda, platí stav ohrožení

Úřady v Bangkoku vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Silné deště trvající téměř 48 hodin zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna, napsala agentura AFP.
10:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Italská vláda zavádí do škol migrační zákony, zakáže i zahalování tváře

Itálie zakázala ve školách zakrývání tváře šátky a omezila počet žáků ve třídě, kteří nemluví dostatečně italsky. Podle konzervativní vlády premiérky Giorgie Meloniové to posílí integraci dětí cizinců, podle části odborníků to bude právě naopak. Dekret vstoupil v platnost okamžitě. Parlament, ve kterém má kabinet většinu, ho musí do 60 dnů ratifikovat.
před 1 hhodinou

Etiopie je na prahu občanské války

V některých regionech Etiopie se v poslední době rozhořely tvrdé boje. Na severu v Tigraji povstalci obsadili letiště, v oblasti nefunguje mobilní síť a internet. Místní se obávají, že opět vypukne občanská válka. Rozložení sil je přitom tentokrát jiné.
09:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

AI agenti OpenAI zasáhli do několika webů amerických vládních agentur

Agenti umělé inteligence (AI) firmy OpenAI se pokoušeli získat informace od „vlád, univerzit, veřejných orgánů a dalších institucí“, včetně Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států, Úřadu pro sčítání lidu a ministerstva školství, uvedla podle britského serveru BBC společnost. Také však tvrdí, že všechny informace, které AI získala, jsou veřejně dostupné.
08:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Protesty proti odsouzení exčlenů UÇK se rozšířily do dalších kosovských měst

V Kosovu se rozšířily protesty proti rozsudku nad bývalými členy Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Vedle metropole Prištiny se během pátku konaly i v dalších kosovských městech, uvedla agentura AFP. V polovině září zvláštní tribunál pro Kosovo uložil kosovskému exprezidentovi Hashimu Thaçimu 25 let vězení za válečné zločiny. Tresty dostali i další vrcholní představitelé skupiny.
04:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoČínu nemá smysl si idealizovat ani démonizovat, myslí si Staněk

Nemá smysl si Čínu nějakým způsobem idealizovat, ale nemůžeme ji ani démonizovat, uvedl europoslanec Antonín Staněk (Motoristé) v reakci na návštěvu čínského vládce Si Ťin-pchinga ve Spojených státech. Přál by si prý, aby Evropané počítali s tím, že Čína je dnes „opravdu velmi silný ekonomický partner a je potřeba s ní určitým způsobem i jednat“. Peking i Washington dle něj hledají cestu, jak minimalizovat ekonomické problémy, které by z případného obchodního střetu mohly vzniknout. V Interview ČT24 hovořil také o česko-čínských vztazích, rozhovor moderoval Daniel Takáč.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

před 18 hhodinami
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

před 19 hhodinami
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026