Netanjahu tajil varování před 7. říjnem kvůli smíru se Saúdy, píše NYT

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl před útokem ze 7. října 2023 udeřit na vůdce Hamásu, přestože ho o hrozbě informovaly Spojené arabské emiráty (SAE). Netanjahu sice svolal schůzku se šéfy bezpečnostních složek, vzkaz ale nezmínil, a naopak zdůraznil nutnost zachování klidu v Gaze kvůli rozhovorům o normalizaci vztahů s Rijádem, píše list The New York Times (NYT). Netanjahu telefonát s Abú Dhabí popírá.
Izraelci míří koncem října k parlamentním volbám, přičemž otázka, kdo nese odpovědnost za to, že se nepodařilo zabránit masakrům ze 7. října, se stala dominantním tématem v jedné z nejdůležitějších izraelských kampaní v historii, píše NYT.
Netanjahu, který usiluje o bezprecedentní sedmé funkční období, svaluje vinu na úředníky národní bezpečnosti, zatímco jeho kritici tvrdí, že se musí osobně zodpovídat za selhání.
Izraelský deník Ha'arec nedávno jako první informoval o telefonátu, jenž Netanjahu obdržel od prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Nahajána několik dní před invazí palestinských teroristů a následným masakrem na jihu židovského státu, jenž si vyžádal přes 1200 životů.
Izraelský premiér uskutečnění takového hovoru popřel, ale několik médií, včetně deníku ToI, potvrdilo, že proběhl. Netanjahu následně 1. října 2023 uspořádal schůzku se šéfy bezpečnostních složek o situaci v Gaze, na které ovšem ostatní neinformoval o varování bin Zájida, zjistil NYT.
Slibné rozhovory s Rijádem
Premiér místo toho zdůraznil, že cílem Izraele by mělo být zachování klidu v Gaze, a dokonce odmítl návrhy některých bezpečnostních činitelů na provedení vojenských úderů na vůdce Hamásu v Pásmu, kteří dohlíželi na útoky proti Izraelcům na Západním břehu Jordánu, jak ukázaly zápisy ze schůzky.
Netanjahu podle zdrojů NYT vyjádřil obavy, že vojenská akce v palestinské enklávě by mohla poškodit probíhající nepřímá jednání o dohodě o normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií, která zprostředkovávaly USA. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán necelý měsíc před úderem Hamásu prohlásil, že se strany sbližují.
Interní dokumenty Hamásu, jež Izrael získal během války v Gaze, později ukázaly, že útok teroristické skupiny byl částečně motivován snahou zmařit sblížení Rijádu s židovským státem.
Varování před „zemětřesením“
Informace, které vedly lídra SAE k tomu, aby osobně nastolil tuto otázku s Netanjahuem, pocházely od bývalého ministra palestinské samosprávy Sufjána Abú Zajdy, který sloužil jako prostředník mezi Izraelem a Hamásem v neúspěšných rozhovorech o prodlouženém příměří v měsících předcházejících 7. říjnu.
Abú Zajda začátkem tohoto měsíce řekl egyptské panarabské televizní síti Alghad, že po zastavení rozhovorů s Izraelem obdržel varování od tehdejšího vůdce Hamásu Jahji Sinvára, že se blíží „zemětřesení“. Zprávu poté předal bývalému šéfovi bezpečnosti v Gaze z palestinské samosprávy Muhammadu Dahlánovi, který je blízkým poradcem bin Zájida.
Ten požádal mediátora, aby se znovu setkal se Sinvárem a ověřil závažnost jeho hrozby. Takové setkání se konalo v polovině září 2023, přičemž Sinvár hrozbu zopakoval a požádal Abú Zajdu, aby ji slovo od slova předal dál.
Dahlán poté o varování informoval bin Zájida a 15. září 2023 Abú Zajda předal zprávu rovněž svému kontaktu v izraelské kontrarozvědce Šin Bet. Tehdejší šéf Šin Betu Ronen Bar požádal o okamžitý telefonát s Netanjahuem a informoval ho o hrozbě. Následovala zmíněná schůzka s vedoucími příslušných izraelských bezpečnostních složek, na které ale nebyly schváleny žádné kroky.
Egyptská výstraha
Magazín The Atlantic v pátek napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Varování před plánem Hamásu měl předat izraelským představitelům osobně tehdejší šéf egyptské rozvědky Abbás Kamel na letišti Ben Guriona.
Egyptský úředník agentuře AP už dříve sdělil, že Izrael ignoroval opakovaná varování, že Hamás plánuje „něco velkého“, a zpravodajský web Ynet informoval, že Kamel osobně varoval Netanjahua deset dnů před zvěrstvy.
Podle listu The Atlantic Kamel 26. září, když přistál na letišti Ben Guriona, neposkytl izraelským představitelům žádné přesné informace o tom, kdy k útoku dojde nebo jak se bude vyvíjet. Jeho letadlo zůstalo v zemi něco málo přes hodinu, během níž se setkal s blíže neurčenými činiteli.
Americký časopis napsal, že Kamel řekl Izraelcům, že musí rychle změnit kurz, jinak riskují „požár v Gaze“, a doporučil Jeruzalému, aby Hamásu poskytl další ekonomické ústupky, aby se takovému scénáři zabránilo.
Netanjahu se měl ještě téhož dne zúčastnit tajného brífinku, během něhož určité ústupky schválil. O dva dny později Izrael znovu otevřel hraniční přechod pro gazánské dělníky zaměstnané v zemi v rámci dohody s Hamásem, kterou údajně zprostředkoval Egypt.
List The Atlantic uvedl, že mluvčí Netanjahua nereagoval na opakované žádosti o komentář, ačkoli jeho poradce pro národní bezpečnost z dob ze 7. října popřel, že by Kamel 26. září letěl do židovského státu, stejně jako existenci egyptského varování. Netanjahuova kancelář již dříve popřela, že by Kamel premiéra osobně varoval.
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