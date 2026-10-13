Vlna dokumentů z kauzy Jeffreyho Epsteina odkrývá spletitou síť vazeb mezi světovými elitami, byznysem a tajnými službami. Z více než tří milionů zveřejněných spisů však jasné odpovědi vycházejí jen pozvolna a řada pochybností přetrvává. Novinář portálu Voxpot a autor podcastu Redneck Matěj Schneider v první epizodě podcastu Složky pana Epsteina popisuje realitu amerického vyšetřování, roli Ghislaine Maxwellové i to, jak se z finančníka s vazbami na Billa Clintona či Donalda Trumpa stala nejtajemnější postava moderní politiky.
Šestidílná série České televize Složky pana Epsteina rozkrývá pozadí jednoho z nejvýraznějších skandálů moderní historie. Moderátorka Barbora Maxová spolu se zpravodaji ČT a experty rozebírá miliony stran zveřejněných dokumentů, které měly přinést odpovědi, ale místo toho vyvolaly další vlnu pochybností.
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