Protesty ve Francii pohání strach z „úpadku“, chaos nahrává Rusku


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Guardian, CNN, PBS, USA Today, al-Džazíra, The Middle East Eye, Financial Times, Euronews, The Wall Street Journal, France 24, Radio France Internationale

Za nebývale masivními nepokoji ve Francii stojí podle expertů kromě špatné situace ve školství také růst životních nákladů, stagnující ekonomika, dlouhodobá politická paralýza a celková frustrace zejména mladé generace z „úpadku“ země. K eskalaci přispěla i policejní brutalita, která má kořeny až v Napoleonově éře. Vláda viní z podněcování násilí ultralevicové skupiny a delikventy. Role zahraničních aktérů včetně Ruska se podle unijních činitelů zatím neprokázala, cizí mocnosti ale z chaosu těží. Protestům vedeným generací Z čelí i další země Evropy jako Řecko, Albánie, Itálie či Španělsko.

Demonstrace ve Francii začaly koncem minulého měsíce. První protest se odehrál na střední škole Saint-Exupéry v Créteilu, jižním pařížském předměstí. Hrstka učitelů tam zahájila 17. září stávku, přičemž si stěžovala na nedostatek personálu. „Chyběl nám učitel matematiky, francouzštiny, literatury, dějepisu a odborný asistent. Školní sestra byla na nemocenské,“ popsal situaci pro francouzskou rozhlasovou stanici France Inter učitel matematiky Laurent Bessière.

Studenti středních a vysokých škol pak odešli z výuky a zablokovali školy popelnicemi na protest proti vládnímu návrhu rozpočtu, jenž počítá se škrty ve školství. V ulicích požadovali více peněz na vzdělávání a lepší podmínky ve školách.

Tristní podmínky ve školství a zdražování

Studentům se nelíbí, že v institucích chybí učitelé a budovy chátrají. Žádají menší třídy a alternativu k současnému školnímu dni „8 až 18 hodin“. Stěžují si na také na krysy na chodbách, nefunkční toalety či přijímací řízení na univerzity, které připomíná loterii, shrnul server France 24.

Brojí také proti systémovým nerovnostem. Svědectví mladých lidí ukazují, jak nerovné a často ponižující školní podmínky nejvíce postihují etnické menšiny a dělnická předměstí, napsal server The Middle East Eye (MEE).

Protest francouzských studentů ze 6. října 2026
Zdroj: Reuters/Manon Cruz

Studenti hovoří o tom, jak se během nedávných vln veder přehřívali. „Buď je v zimě mráz, nebo v létě nesnesitelné horko. Vypadne proud, takže v učebnách je tma, počítače přestanou fungovat, světla přestanou fungovat,“ svěřila se MEE studentka střední školy Madeleine.

Třídy jsou často přeplněné, v městských oblastech se v nich tísní více než 36 studentů, a školní dny jsou notoricky dlouhé. Asi desetina vyučovacích hodin se neuskuteční, protože personál chybí – učitelů je přitom nedostatek hlavně v chudších oblastech, znevýhodněných čtvrtích s velkou populací imigrantů.

„Máme azbest ve zdech, ve třídách není dostatek židlí ani lavic. Ve třídě nás je 35. Chodíme do školy od 8:00 do 18:00 a pak musíme dělat domácí úkoly, to je nemožné,“ sdělil MEE student z lycea Alfred Kastler v Pontoise, jež se nachází asi třicet kilometrů severozápadně od Paříže.

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Studentské protesty ve Francii, 13. října 2026

Odborový svaz studentů středních a vysokých škol už dříve zveřejnil seznam deseti „nouzových opatření“, mezi něž patří rozsáhlá náborová kampaň. Každé zařízení by také mělo mít alespoň jednu zdravotní sestru, psychologa a kariérního poradce na každých pět set studentů, informoval o požadavcích server France 24.

Prohloubení sociální nerovnosti

Zdrojem frustrace mezi studenty je rovněž Parcoursup, francouzská národní platforma pro podávání přihlášek na vysoké školy. Studenti vyjádřili obavy z algoritmických zkreslení v systému, jež podle nich upřednostňují uchazeče ze škol v bohatších čtvrtích, což dál umocňuje sociální a rasovou nerovnost.

„Za poslední léta se ve Francii rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými a zhoršila se úroveň veřejných služeb, mimo jiné zdravotnictví a školství, což pociťuje velká část obyvatel,“ řekl ČT24 expert na Francii a bývalý velvyslanec Petr Janyška.

Připomněl, že francouzský zdravotní systém byl přitom léta považován za jeden z nejlepších na světě. „Dnes se stává, že na pohotovosti člověk čeká několik hodin, než ho vezmou. Samozřejmě soukromé kliniky jsou špičkové. Už v době covidu se (ale) ukázalo, že Francie měla daleko méně nemocničních lůžek než Německo, přitom je v době pandemie potřebovala. Bylo to způsobeno úspornou politikou, kdy se redukoval počet lůžek v představě, že pacient má jít pár dní po operaci domů,“ uvedl diplomat.

Vládě nenahrává do karet ani fakt, že francouzská ekonomika stagnuje. Zemědělce zasáhlo extrémně horké a suché léto, zatímco rostoucí globální ceny energií přiživovaly inflaci, uvedla americká stanice CNN. Dalším z problémů, na které lidé v ulicích upozorňují, jsou tak rostoucí životní náklady, obavy o ohledně mezd, důchodů a celkově životní úrovně.

Italská socioložka a politoložka Donatella della Portaová řekla al-Džazíře, že francouzští studenti inspirují širší mobilizaci v oblasti nerovnosti, škrtů ve veřejných investicích a demokratických práv, přičemž požadují spíše sociální výdaje než militarizaci. „Nechtějí vést války; chtějí jinou budoucnost,“ poznamenala expertka.

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Francouzský prezident Emmanuel Macron

Historická policejní brutalita

Postupně se tak do protestů kromě studentských a středoškolských hnutí zapojili i farmáři, odbory či takzvané hnutí žlutých vest. Po relativně poklidných počátečních demonstracích, jež doprovázely občasné střety s těžkooděnci, francouzské úřady přitvrdily v podobě nasazení slzného plynu, gumových projektilů a obušků.

Jednomu patnáctiletému chlapci utrhl ruku policejní zábleskový granát, další lidé přišli o zuby či ucho. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to odsoudily jako „zbytečné a nepřiměřené“ použití síly a vyzvaly úřady k deeskalaci.

Zatímco většina západoevropských států upřednostňuje policejní taktiku, která cílí na omezování davů a zmírnění napětí, Paříž reaguje na sociální hnutí fyzickou silou opakovaně. Podle deníku The Guardian jsou důvody historické, politické i kulturní, přičemž kořeny policejní taktiky mají kořeny v Napoleonově ultracentralizovaném státě a v politické filozofii republiky.

„Ve Francii je policie nástrojem státu. Jejím hlavním úkolem je chránit jej, vymáhat jeho zákony a udržovat veřejný pořádek,“ upozornil list s tím, že hlavním úkolem tak není ochrana veřejnosti ani vyjednávání. Podle Guardianu to vysvětluje agresivní taktiky, jako je systematické obkličování a chytání davů do pasti, a pokračující používání „středně silných“ nebo méně smrtících zbraní, z nichž mnohé jsou jinde v Evropě zakázány nebo přísně omezeny.

Francouzská pořádková policie
Zdroj: Reuters/Dylan Martinez

Nevybíravý přístup policejních složek řadu protestujících letos v říjnu pobouřil a nejspíš přispěl k vyhrocení situace. I když má Francie za sebou dlouhou historii občanských protestů, stávek a pochodů, vlna násilí, jež zachvátila zemi zejména předminulý víkend, byla bezprecedentní – na ulicích měst po sobě výtržníci zanechali rozbité výlohy, spálená auta a města zasypaná troskami.

„Francouzi se bouří, protože už máme dost této vlády, kterou tu máme deset let, a jediný způsob, jak mohou být naše hlasy slyšet, je účastnit se protestů, kterých si někdo všimne,“ hodnotil vývoj v rozhovoru pro deník USA Today dvaadvacetiletý pařížský vysokoškolák Adrien Amielet.

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Podle Guardianu jde o začarovaný kruh. Silně centralizovaný francouzský stát totiž může schvalovat zákony s minimálním souhlasem veřejnosti, což pak ze „síly ulice“ činí jeden z mála schůdných prostředků občanů, jak si vydobýt ústupky. Úřady ale vnímají velké davy jako existenční hrozbu, a proto na ně posílají policii s jejími často brutálními metodami, které provokují radikální skupiny.

„A místo aby se policie snažila tyto násilné elementy omezit a izolovat, reaguje obušky a municí. Agrese je zakořeněná – a protesty se mění v ostré bitvy mezi občany a policií,“ poznamenal britský server.

Srovnání s protesty žlutých vest

Současná vlna demonstrací je často porovnávána s masivními akcemi žlutých vest z roku 2018 proti vládním ekonomickým reformám. Demonstrace a silniční blokády byly původně namířeny proti plánovému růstu cen pohonných hmot, později ale přerostly v protesty proti hospodářské politice vlády, obecně i proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi samému. Rozsáhlá vlna protestů byla mnohými považována za největší od nepokojů v roce 1968.

„Ty protesty si jsou v mnohém podobné, jak svým rozsahem, tak způsobem organizace. Jejich účastníci se kontaktují a svolávají na sociálních sítích, mládež hodně na Snapchatu, takže nelze předvídat, kolik lidí kam přijde. A vždy se k nim přidruží radikální bojůvky, takzvané black blocs, které jsou ideologicky proti celému oficiálnímu systému a přijdou si to rozdat s policií, a potom party kluků z předměstí, kteří se sjedou rabovat, hlavně obchody s oblečením, teniskami a elektronikou,“ popsal aktuální situaci Janyška.

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Demonstrace Žlutých vest

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jsou ale současné protesty rozmanitější a volněji organizované. Je proto otázkou, zda tyto různorodé skupiny dokážou udržet mobilizaci, která z původního hnutí žlutých vest udělala pro Macrona takovou výzvu, napsal deník. Mezi lety 2018 a 2019 bylo během akcí žlutých vest zraněno 2500 demonstrantů a 1800 policistů. Způsoby, jakými policie demonstrace potlačovala, už tehdy vyvolaly širokou kritiku, včetně té ze strany OSN.

„Úpadek“ za Macronovy vlády

I nyní protestující zaměřili svůj hněv také přímo na Macrona, kterého viní mimo jiné z rostoucích životních nákladů a rekordně vysokých cen paliv. Šéf Elysejského paláce uznal, že někteří kritici mají „legitimní“ stížnosti na rostoucí ceny energií. Zdůraznil však, že vyplývají z války s Íránem, jíž se „Francie neúčastnila“.

Když se Macron stal hlavou státu, byl vnímán jako protilék na to, co Francouzi nazývají deklinismem – pocitem, že země nezadržitelně spěje k úpadku. Jeho vize reformované a dynamické země vnesla do společnosti naději. To se ale v posledních letech změnilo. V nedávném průzkumu Ipsos-BVA 85 procent respondentů uvedlo, že Francie je v úpadku, a 98 procent bylo nespokojeno se současným stavem země.

Podle analytiků oslovených CNN je jádrem prohlubující se krize ve Francii politická fragmentace, která vedla k paralýze parlamentu poté, co se předčasné volby vyhlášené Macronem v roce 2024 obrátily proti němu, když žádný blok nezískal přesvědčivou většinu. Macronovi po sobě jdoucí premiéři nebyli schopni prosadit rozpočet a politický střed prakticky vymizel.

„Macron je dnes už z velké části odepsaný politik, jeho popularita je velmi nízko – kolem 15 až 17 procent – a jen se čeká, kdy mu skončí mandát. To vnáší do celé země nejistotu a nervozitu. Na demonstranty nemá žádný vliv, tím méně na mládež,“ podotkl Janyška.

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Masivní francouzský dluh

Francie se v současné době blíží fiskální krizi, přičemž její veřejný dluh se pohybuje kolem 119 procent HDP, což je dvojnásobek cíle Evropské unie. „Francie nese jeden z nejvyšších vládních dluhů v Evropě a politická patová situace znamená, že očekáváme, že úroveň dluhu bude i nadále růst,“ uvedli v červenci výzkumníci z Oxford Economics.

Středopravicová menšinová koalice, kterou vede premiér Sébastien Lecornu, by chtěla v rozpočtu na příští rok dosáhnout snížení deficitu. K tomu ji tlačí mimo jiné nárůst výnosů francouzských státních dluhopisů v posledních týdnech v důsledku rostoucích cen energií, k níž přispívá zejména neukončený konflikt USA s Íránem.

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Pokles deficitu by se však neobešel bez škrtů některých výdajů či zvýšení daní. „Francie je podle HDP stále sedmou nejsilnější ekonomikou planety, není to žádná úpadková země. Její hlavní ekonomické problémy vyplývají do velké míry z letité deindustrializace a přenášení mnoha výrob do Číny, což platí ale i pro jiné země. Léta praktikovala úspěšně půjčky, dnes má ale deficit přes pět procent a na úrocích letos zaplatí 80 miliard eur, příští rok zřejmě sto miliard,“ podotkl Janyška.

Země podle něj potřebuje úsporný rozpočet, ten se ale současnému premiérovi asi nepodaří prosadit, jelikož z politických důvodů bude muset vyjít vstříc jak středoškolákům, tak odborům z veřejného sektoru.

V reakci na protesty už vláda uznala „legitimní“ povahu stížností na situaci ve školství a zavázala se řešit otázky velikosti tříd, denních rozvrhů, mechanismů nahrazování učitelů a stavu budov. Podle zprávy francouzského Senátu tak bude v nadcházejících letech zapotřebí miliardy eur na rekonstrukci tisíců stárnoucích škol, informoval MEE.

Napětí nahrává extremistům

Macronovo desetileté působení v Elysejském paláci skončí příští rok v květnu. Prezidentští kandidáti se nyní snaží využít nespokojenosti veřejnosti.

„Protesty nahrávají oběma krajním pólům politiky, tedy (Marine) Le Penové a (Jean-Lucovi) Mélenchonovi. Dnes se zdá, že žádný centristický politik nemá sílu se proti nim prosadit. Le Penová se bude prezentovat jako síla schopná zavést a udržet pořádek, Mélenchon jako obhájce sociálních požadavků, mládeže a lidových vrstev z předměstí. Podle posledních průzkumů by ty dva dohromady volilo 62 procent mladých a v případě, že by se dostali do druhého kola, vyhrává na celé čáře Le Penová,“ upozornil Janyška.

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Marine Le Penová

Marine Le Penová z krajně pravicového Národní sdružení (RN) uvedla, že hodlá zakotvit v ústavě „zakládající, inkluzivní a bratrský princip“ takzvaného „národního společenství“. „Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše,“ prohlásila o víkendu na sjezdu RN. „Neprožíváme konec světa, nýbrž konec jednoho světa – jejich světa,“ vzkázala vládním politikům.

Projev postavila na tématu národní „renesance“. Uvedla, že Francie prochází obdobím otřesů, ale vyjde z něj posílena, pokud přijme její vizi bezpečnosti, prosperity a obnovy. „Dříve bylo dobře, zítra bude ještě lépe!“ přislíbila Francouzům.

Lídra krajní levice Jeana-Luca Mélenchona a jeho Nepodrobenou Francii (LFI) viní vládní politici i krajní pravice z toho, že v posledních týdnech přilévají olej do ohně. Macron během vlny rabování a žhářství včetně zapálení radnice v Limoges předminulý víkend prohlásil, že za nepokoji stojí rozvratné ultralevicové skupiny, jež se podle něj snaží svrhnout republiku. Premiér Lecornu uvedl, že k těmto skupinám se přidali také delikventi.

Jean-Luc Mélenchon
Zdroj: Reuters/Tom Nicholson

Lídr LFI to odmítá. „Celou odpovědnost nese vláda. Nedokázala zajistit udržení veřejného klidu,“ konstatoval Mélenchon. Podle něj vláda používá, když čelí protestům a sociální nespokojenosti, stálé stejné metody – „nechat věci vyhnít a pak (použít) zaslepené násilí a pokusit se tak všechny vystrašit“.

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na sociálních sítích z 19. října tvrdil, že za rabování ve Francii jsou zodpovědní imigranti. V podobném duchu se vyjádřil i předseda RN Jordan Bardella, jenž spojil násilí s imigrací a tvrdil, že mnoho rabovačů pocházelo ze zahraničního prostředí. Vyzval proto k zastavení přistěhovalectví.

Možná role Ruska, Íránu či Alžírska

Vláda imigrační kartu nevytahuje, a místo toho poukazuje na údajný zahraniční vliv. „Existuje mnoho lidí, kteří se snažili této situace zneužít,“ prohlásil Macron. „Jsou tu lidé, kteří vedou kampaň na úkor Francie,“ dodal. Regulační orgány EU v současnosti prověřují možné zahraniční vměšování do on-line dění a dezinformační kampaně týkající se nepokojů ve Francii, ale i v dalších evropských zemích, informoval list The Financial Times (FT).

Podle bezpečnostních činitelů šířily proruské a krajně pravicové účty na sociálních sítích, které byly propojeny s předchozími dezinformačními kampaněmi, násilná videa ve snaze zasít další chaos. Odborníci uvedli, že za některými z těchto sdělení stojí také Írán a Alžírsko.

Paříž už požádala zpravodajské služby, aby prošetřily, zda ruští agenti hráli aktivnější roli v přímém podněcování pouličního násilí. Jeden vysoce postavený představitel evropské tajné služby listu FT řekl, že neexistují žádné konkrétní důkazy o takových provokacích. Ruské dezinformační snahy reagují většinou reaktivně a on-line, dodal však, že francouzské vyšetřování je v raných fázích.

Evropská komise tvrdí, že k zahájení formálního vyšetřování neexistují dostatečné důkazy. „O ruském vlivu se zatím neobjevily žádné potvrzené informace. Je ale jasné, že chaos ve velké zemi Západu, jako je Francie, Putinovi nahrává. Možná jen zpravodajské služby vědí, odkud přicházejí nejrůznější posty na sítích, které mládež podněcují k tomu jít někam protestovat nebo jít někam vykrást obchody,“ podotkl Janyška.

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Ilustrační foto

Ruští agenti se ve Francii již dříve dopouštěli fyzických provokací: v roce 2023 osoby podezřelé z toho, že jsou ruskými agenty, nastříkaly po Paříži modré Davidovy hvězdy, čímž evokovaly vzpomínky na pronásledování Židů během holocaustu. Cílem graffiti, které bylo v tisku původně prezentováno jako antisemitský incident, bylo podle dezinformační organizace Viginum zasít rozpory.

V Itálii, kde se minulý víkend také konaly násilné protesty, tamní ministr obrany Guido Crosetto připsal nepokojům „hybridní válku, kterou někdo vede proti našim národům prostřednictvím nekonvenčních nástrojů zvaných TikTok, sociální média a YouTube, aniž by si to Západ uvědomoval nebo dokonce reagoval“.

Podle serveru Euronews existují důkazy, že dezinformační sítě napojené na Rusko, včetně těch, které stojí za operacemi Overload a Doppelgänger, využily násilí k zesílení svých on-line kampaní.

„Na rozdíl od migrační krize v Ceutě letos v létě, kdy rozsáhlé důkazy ukazovaly, že tisíce lidí byly mobilizovány falešnými informacemi šířenými na internetu, se však zdá, že protesty ve Francii, Itálii a jinde byly zatím zneužity zahraničními aktéry, nikoli jimi řízeny,“ dodal server.

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Dezinformace, ilustrační foto

Frustrovaná generace Z v Evropě

Protesty v posledních týdnech nejsou jen záležitostí Francie. Rostoucí ceny pohonných hmot, nespokojenost se stavem škol, upadající veřejné služby a bytová krize vyhnaly do ulic tisíce lidí i v řadě dalších evropských zemí, jako je Itálie, Belgie, Řecko, Španělsko či Portugalsko. Proti vládě a korupci už měsíce protestují rovněž Albánci či Srbové.

Podle CNN je to viditelný důkaz mezigenerační frustrace, kterou pociťuje generace Z. „Navzdory svým odlišným katalyzátorům všechna tato hnutí fungují jako jakási černá díra, která přitahovala jakoukoli nespokojenost, než explodovala v záplavě frustrace u generace mladých lidí, kteří se obávají, že nebudou mít stejné příležitosti jako jejich rodiče. Částečně se také vzájemně inspirovala,“ uvedla americká stanice v analýze.

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Mladí Evropané zažívají „silný pocit nejistoty a nedostatku kontroly,“ řekla stanici PBS profesorka sociologie z Univerzity v Deustu ve Španělsku María Silvestreová. „A když se sejdou specifické situace, náhle se zapálí jiskra, která je schopna tuto nespokojenost usměrnit a vyhnat lidi do ulic,“ dodala expertka.

Města se proměnila v „bojiště“ v době, kdy se blíží volby kromě Francie také v Itálii a Španělsku, zatímco krajně pravicové strany zaznamenaly volební zisky v Německu a mohly by dosáhnout stejných úspěchů i jinde. Nepokoje přicházejí také v době, kdy Evropa čelí kritickému okamžiku ve své podpoře Ukrajiny, kdy prezident Donald Trump navazuje kontakty s ruským vládcem Vladimirem Putinem, přestože je Rusko obviňováno ze stále častějších hybridních útoků v zemích NATO.

Země Evropské unie nejvíce postižené protesty – Řecko, Itálie, Francie, Belgie, Španělsko a Portugalsko – přitom sdílejí zhoršující se ekonomickou situaci a vysokou úroveň státního dluhu, což vládám ztěžuje možnosti řešení situace, zejména pokud jde o zvyšování veřejných výdajů, podotýká CNN.

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Protesty v Albánii, které původně vyvolal spor o výstavbu luxusních resortů na chráněném pobřeží, se v říjnu rozšířily o požadavky studentů a odpůrců korupce. Demonstranti žádají demisi premiéra Ediho Ramy a dochází k nepokojům, zatímco bezpečnostní složky používají slzný plyn, vodní děla i gumové projektily. Napětí proniklo i do parlamentu, kde se střetli poslanci vládní strany a opozice. Krize může ovlivnit i evropské ambice země, která usiluje o členství v EU.
před 5 hhodinami

Ukrajina po ruských úderech hlásí zraněné. Rusko informovalo o mrtvých

Ruské dronové útoky na Ukrajinu si v noci na pondělí vyžádaly nejméně devět zraněných, informovaly ukrajinské úřady. Rusko tvrdí, že také čelilo dronovým útokům. Gubernátor ruské Voroněžské oblasti Alexandr Gusev sdělil, že dronové údery ve Voroněži zabily dva lidi a dalších 17 včetně dítěte zranily. Zpravodajský kanál Exilenova+ uvedl, že protivzdušná obrana ničila drony přímo nad Voroněží místo jejich likvidace ještě před jejich příletem do města. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
10:15Aktualizovánopřed 5 hhodinami

„Aleksandar je pryč“. V Srbsku po volební porážce Vučiče vypukly oslavy

V Bělehradě a dalších městech v Srbsku vypukly oslavy po volební prohře dlouholetého vůdce země Aleksandara Vučiče. Studentské hnutí, které v posledních bezmála dvou letech stálo v čele protivládních demonstrací, dosáhne podle projekcí na parlamentní většinu. Vučić již v neděli uznal, že byl v předčasných parlamentních volbách poražen.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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