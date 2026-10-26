Trumpovo odvolání prokurátorky Comeyové bylo dle soudu nezákonné

Rozhodnutí administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa odvolat federální prokurátorku Maurene Comeyovou bylo nezákonné, rozhodl americký soudce, píše agentura Reuters. Ta to zároveň označuje za vítězství pro nejstarší dceru bývalého šéfa amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho.
Comeyovou, která za téměř deset let působení v kanceláři federálního prokurátora na Manhattanu vedla trestní řízení proti Ghislaine Maxwellové, spolupracovnici sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, a hudebnímu magnátovi Seanovi „Diddy“ Combsovi, v červenci 2025 odvolalo ministerstvo spravedlnosti.
V žalobě proti Trumpově administrativě tvrdila, že byla propuštěna kvůli tomu, kým byl její otec, což je v rozporu s federálními zákony zakazujícími propouštění státních úředníků z politických důvodů a zaručujícími federálním zaměstnancům řádný proces v pracovněprávních sporech.
Otázka propuštění státního zástupce
Případ byl vnímán jako zkouška toho, zda Trumpova administrativa může propustit státní zástupce, jako je Comeyová, kteří nejsou jmenováni z politických důvodů a jejichž kariéra obvykle překlenuje období republikánských i demokratických administrativ, poznamenává Reuters.
Ministerstvo spravedlnosti naopak argumentovalo tím, že prokurátoři jako Comeyová mohou být prezidentem nebo ministrem spravedlnosti odvoláni bez udání důvodu, protože jim je svěřena velká moc, když zastupují federální vládu u soudu v trestních věcech.
Trump propustil Jamese Comeyho během svého prvního funkčního období a útočil na bývalého ředitele FBI kvůli jeho roli při vyšetřování ruského vměšování do prezidentských voleb v roce 2016, které Trump vyhrál.
V únoru byla Comeyová přijata jako partnerka do advokátní kanceláře Patterson Belknap Webb & Tyler. Ve své žalobě požádala federálního soudce Jesseho Furmana z Manhattanu, ať jí zpětně obnoví funkci prokurátorky do prosince 2025, aby mohla získat zpětně plat a nárok na důchod.