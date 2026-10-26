Bolsonaro nepřímo uznal porážku v prezidentských volbách


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Neúspěšný krajně pravicový kandidát na brazilského prezidenta Flávio Bolsonaro nepřímo uznal porážku v druhém kole prezidentských voleb. Prohlásil totiž, že bude organizovat opozici proti levicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, který v neděli volby vyhrál. Kvůli obavám úřadů, že by mohl utéct do zahraničí, musel Bolsonaro odevzdat své cestovní doklady, píší tamní média.

„Zorganizuji opozici, abychom vzdorovali chaosu,“ prohlásil Bolsonaro. Uvedl, že chce shromáždit zvolené poslance a senátory ze své Liberální strany a vypracovat strategii, aby „se ze sněmovny a senátu staly naše pevnosti“.

Liberální strana bude mít po volbách v obou komorách parlamentu největší klub a staronový prezident Lula, který v lednu zahájí svůj čtvrtý mandát, tak bude mít velké obtíže v parlamentu prosadit své návrhy. Většinu mandátů totiž v parlamentu mají středové a pravicové strany.

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Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva

Bolsonaro v pondělí také uvedl, že mu policie zabavila cestovní doklady a předala mu soudní zákaz vycestovat z Brazílie. Týká se to zřejmě dvou kauz, ve kterých je Bolsonaro vyšetřován. Jedná se o praní špinavých peněz a kauzu financování filmu o jeho otci.

Flávio Bolsonaro považuje rozhodnutí o zabavení cestovních dokladů za pokus ho zastrašit. Dodal, že nemá v úmyslu opustit Brazílii, ačkoliv mu to v případě prohry ve druhém kole doporučil bratr Eduardo Bolsonaro, který se vystěhoval do Spojených států. Kvůli tomu Eduardo Bolsonaro přišel o svůj poslanecký mandát.

Kvůli prohře tak Bolsonaro zůstane po dvaceti letech bez volené funkce, píše agentura EFE. V únoru začne nové volební období, čímž zanikne současný Bolsonarův senátorský mandát. V novém parlamentu však zasednou další děti, manželka i jeden bratr exprezidenta Jaira Bolsonara.

Prodloužení voleb nemělo vliv, píší média

Bolsonaro původně odmítl výsledek uznat a požadoval jeho anulaci kvůli tomu, že po oficiálním konci druhého kola odevzdalo hlas ještě asi 34 tisíc lidí. Ti tak využili dodatečného dvouhodinového okna, které schválil nejvyšší soud.

I bez těchto voličů by však Lula zvítězil nad Bolsonarem s převahou přibližně 4,4 milionu hlasů, píší brazilská média. Podle konečných výsledků prezident vyhrál volby s 51,8 procenta hlasů, Bolsonaro dostal 48,2 procenta hlasů.

Bolsonaro v noci na pondělí poukázal mimo jiné na to, že soudce nejvyššího soudu Cristiano Zanin, kterého jmenoval do funkce právě Lula, umožnil prodloužit dobu konání voleb. Soud s tím souhlasil kvůli logistickým problémům v některých brazilských oblastech. Podle tamních médií však o pozdější uzavření volebních místností žádal i Bolsonarův tým.

Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem
Flávio Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva

Bolsonaro mladší se podle agentury AP zachoval podobně jako jeho otec, exprezident a odsouzený pučista Jair Bolsonaro, který zpočátku odmítal uznat svou porážku v prezidentských volbách v roce 2022, kdy vyhrál Lula. Podle pravomocného rozsudku se Bolsonaro po prohře ve volbách pokusil o převrat, který by znemožnil Lulovi se ujmout prezidentského úřadu. To se mu však nepodařilo. Bolsonaro starší je kvůli tomu v domácím vězení a v případě úspěchu svého syna mohl doufat v prezidentskou milost.

Trump mluví bez důkazů o podvodech

Americký prezident Donald Trump současně v pondělí bez předložení důkazů řekl, že brazilské volby patrně poznamenaly podvody, píše Reuters.

„Nestavěl jsem se na žádnou stranu, ale vypadá to na další zmanipulované volby,“ prohlásil Trump. „Volby musí být nesporné a tohle mi připadalo velmi špatné,“ dodal. Otec Flávia Bolsonara byl během svého funkčního období blízkým Trumpovým spojencem.

Trumpova administrativa naopak uvítala nedávnou vlnu volebních vítězství pravice v dalších latinskoamerických zemích.

Bolsonaro a Lula se utkají ve druhém kole brazilských prezidentských voleb
Lidé před volební místnosti ve čtvrti Vila Estrutural na okraji Brasílie

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