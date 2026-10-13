Ve volbách letos uspělo více mladých

V letošních komunálních volbách oproti předchozímu hlasování narostl počet úspěšných osmnáctiletých kandidátů. Celkem je nových zastupitelů přes 61 tisíc. Voliči dali důvěru hned 26 nejmladším uchazečům.
Jedním z mladých kandidátů je Vojtěch Žák (STAN). Na svůj první rozhovor v roli zastupitele městské části Praha 14 si odskočil z odpoledního vyučování – příští rok bude maturovat. Politické zkušenosti ale už má, předsedal třeba pražskému studentskému parlamentu.
„Já mám poměrně angažované rodiče, ne politicky, ale chodí na různá veřejná projednání a tak, takže to mi snad dalo dobrý základ. Zároveň si myslím, že jsem měl skvělé učitele dějepisu a na základy společenských věd,“ míní Žák. Právě ve školské komisi by chtěl na radnici usednout. Učitelství plánuje taky studovat. „Doufám, že budu učitel, a politická kariéra se může vyvíjet dál. Zastupitelstvo bylo první krok a uvidíme, jak se to půjde,“ doplnil.
Na první zasedání v roli zastupitelky Milovic u Hořic se těší i studentka střední školy Ema Brantová (nestr.). Věnovat se chce hlavně kulturním akcím v obci. „Už se tomu věnuji nějaký čas, zatím jenom jako výpomoc. Například maškarní, dětské i dospělácké,“ popsala Brantová.
Na střední školu chodí i Matěj Sedmera (nestr.). Do zastupitelstva Bohutic se dostal společně se svým otcem. Každý ale na jiném hlasovacím lístku. A nebyli jediná místní rodina, která si ve volbách konkurovala. „Chtěli jsme si udělat stranu mladých lidí (...), jsme spřátelené strany,“ řekl. Jeho otec Radek Sedmera (nestr.) pak dodal, že „jakoby soutěžili“. „Ale všechno v dobrém, samozřejmě. Určitě to bude oživení nápadů, které oni mít určitě budou,“ řekl Radek Sedmera.
Souboj generací
Volební souboj generací přilákal k urnám v Bohuticích víc než polovinu obce. Ještě víc se mobilizovali obyvatelé Martinic u Onšova. Až na jednoho přišli všichni. Výběr měli širší něž obvykle – vznikla i kandidátka s více jmény. „Lidi mají zájem na tom, aby ta vesnice šla, aby dobře fungovala,“ míní obyvatel obce Pavel Buchta.
Naopak nejnižší v celé zemi byla účast v Zaječí. Přišla pětina místních. „Vytvořili jsme jednu kandidátku, která je složená de facto z třech minulých,“ uvedl starosta obce Jan Grmela (nestr.).
Výsledek tak tam byl jasný ještě před začátkem voleb. O patnáct míst v zastupitelstvu se ucházelo přesně patnáct místních.