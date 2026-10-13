Ve volbách letos uspělo více mladých


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V letošních komunálních volbách oproti předchozímu hlasování narostl počet úspěšných osmnáctiletých kandidátů. Celkem je nových zastupitelů přes 61 tisíc. Voliči dali důvěru hned 26 nejmladším uchazečům.

Jedním z mladých kandidátů je Vojtěch Žák (STAN). Na svůj první rozhovor v roli zastupitele městské části Praha 14 si odskočil z odpoledního vyučování – příští rok bude maturovat. Politické zkušenosti ale už má, předsedal třeba pražskému studentskému parlamentu.

„Já mám poměrně angažované rodiče, ne politicky, ale chodí na různá veřejná projednání a tak, takže to mi snad dalo dobrý základ. Zároveň si myslím, že jsem měl skvělé učitele dějepisu a na základy společenských věd,“ míní Žák. Právě ve školské komisi by chtěl na radnici usednout. Učitelství plánuje taky studovat. „Doufám, že budu učitel, a politická kariéra se může vyvíjet dál. Zastupitelstvo bylo první krok a uvidíme, jak se to půjde,“ doplnil.

Naše strany nám naslouchají, shodli se mladí politici
90′ ČT24: Mladí lidé v politice

Na první zasedání v roli zastupitelky Milovic u Hořic se těší i studentka střední školy Ema Brantová (nestr.). Věnovat se chce hlavně kulturním akcím v obci. „Už se tomu věnuji nějaký čas, zatím jenom jako výpomoc. Například maškarní, dětské i dospělácké,“ popsala Brantová.

Na střední školu chodí i Matěj Sedmera (nestr.). Do zastupitelstva Bohutic se dostal společně se svým otcem. Každý ale na jiném hlasovacím lístku. A nebyli jediná místní rodina, která si ve volbách konkurovala. „Chtěli jsme si udělat stranu mladých lidí (...), jsme spřátelené strany,“ řekl. Jeho otec Radek Sedmera (nestr.) pak dodal, že „jakoby soutěžili“. „Ale všechno v dobrém, samozřejmě. Určitě to bude oživení nápadů, které oni mít určitě budou,“ řekl Radek Sedmera.

Souboj generací

Volební souboj generací přilákal k urnám v Bohuticích víc než polovinu obce. Ještě víc se mobilizovali obyvatelé Martinic u Onšova. Až na jednoho přišli všichni. Výběr měli širší něž obvykle – vznikla i kandidátka s více jmény. „Lidi mají zájem na tom, aby ta vesnice šla, aby dobře fungovala,“ míní obyvatel obce Pavel Buchta.

Naopak nejnižší v celé zemi byla účast v Zaječí. Přišla pětina místních. „Vytvořili jsme jednu kandidátku, která je složená de facto z třech minulých,“ uvedl starosta obce Jan Grmela (nestr.).

Výsledek tak tam byl jasný ještě před začátkem voleb. O patnáct míst v zastupitelstvu se ucházelo přesně patnáct místních.

Hledáme i alternativní zajištění ve stáří, shodli se mladí politici
Ilustrační foto

Výběr redakce

Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

03:15AktualizovánoPrávě teď
Na jihu Čech vznikla třetí nejvýkonnější solární elektrárna v zemi, panely se natáčí za sluncem

VideoNa jihu Čech vznikla třetí nejvýkonnější solární elektrárna v zemi, panely se natáčí za sluncem

před 31 mminutami
Ve volbách letos uspělo více mladých

Ve volbách letos uspělo více mladých

před 47 mminutami
Obchodních řetězců v Česku se francouzský kyberútok nedotkl, krizové plány však mají

VideoObchodních řetězců v Česku se francouzský kyberútok nedotkl, krizové plány však mají

před 50 mminutami
Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

12:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty

Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty

19:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve Francii opět demonstrovali studenti

Ve Francii opět demonstrovali studenti

12:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

16:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie

Poslanci v úvodním kole podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie, týkat by se měla letošního a příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu asi 5,5 miliardy korun. Do závěrečného kola schvalování sněmovna poslala také pravidla pro fungování trhu během mimořádných situací.
03:15AktualizovánoPrávě teď

VideoNa jihu Čech vznikla třetí nejvýkonnější solární elektrárna v zemi, panely se natáčí za sluncem

Na jihu Čech vyrostla nová fotovoltaika na ploše zhruba padesáti hektarů s výkonem téměř 37 megawattů. Dokáže natáčet panely za sluncem, díky tomu je výkonnější. Aktuálně je to třetí největší park v Česku, který bude dodávat konkrétní firmě, v tomto případě působící v autoprůmyslu. Zajistit to má stabilitu cen i dodávek. Komplikovaná výstavba může podle Solární asociace za to, že podobné projekty jsou vzácné. Největší park stojí od roku 2010 v Ralsku. Letos přibyly ty na druhém a třetím místě a několik dalších projektů je ve výstavbě.
před 31 mminutami

Ve volbách letos uspělo více mladých

V letošních komunálních volbách oproti předchozímu hlasování narostl počet úspěšných osmnáctiletých kandidátů. Celkem je nových zastupitelů přes 61 tisíc. Voliči dali důvěru hned 26 nejmladším uchazečům.
před 47 mminutami

VideoObchodních řetězců v Česku se francouzský kyberútok nedotkl, krizové plány však mají

Kybernetický útok na francouzské supermarkety řeší tamní vláda, obchodů v tuzemsku se incident netýkal. Velké řetězce nicméně situaci sledují. Konkrétní být z bezpečnostních důvodů nechtějí. Krizové scénáře třeba pro případ výpadku proudu mají. V Česku čelily kybernetickým útokům v uplynulých letech státní instituce, samospráva i firmy. Loni v červenci jeden z nich ochromil například nymburskou nemocnici. Podle expertů, které ČT oslovila, jsou podobné útoky obvykle kombinací nedůslednosti a zastaralé technologie.
před 50 mminutami

Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty

Ministerstvo kultury chce přehodnotit rozsah a podmínky spolupráce s kulturními subjekty, týká se to mimo jiné karlovarského filmového festivalu nebo Pražského jara. Cílem je podle resortu zajistit, aby účelnost a přínosy spolupráce odpovídaly prioritám nové Státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2029.
19:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoSenátní duel v obvodu Žďár nad Sázavou: Michal Šmarda (za SOMVoltHR) a Josef Klement (KDU-ČSL)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Žďár nad Sázavou spolu diskutovali Michal Šmarda (za SOMVoltHR) a Josef Klement (KDU-ČSL).
před 1 hhodinou

VideoSenátní duel v obvodu Hradec Králové: Martin Dvořák (STAN) a Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Hradec Králové spolu diskutovali Martin Dvořák (STAN) a Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS).
před 3 hhodinami

ANO a Starostové se v Ostravě dohodli a mají většinu. Hledají třetího partnera

Vítězné hnutí ANO se ve třetím největším městě republiky Ostravě dohodlo na spolupráci se Starosty pro Ostravu. Subjekty spolu mají většinu třiceti křesel v pětapadesátičlenném zastupitelstvu, ale chtějí utvořit trojkoalici a nyní hledají třetího partnera, oznámili lídr ANO Richard Vereš a lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč.
13:22Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

před 6 hhodinami
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

před 7 hhodinami
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

včera v 15:21
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

včera v 14:42
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026