Hledáme i alternativní zajištění ve stáří, shodli se mladí politici

„Je to správné řešení a byl by podvod s tím nic neudělat,“ zhodnotil současnou penzijní novelu Chládek. Dodal, že mládežnická ODS je v pravidelném kontaktu se stranou a má vypracovaný programový dokument, který se mimo jiné věnuje i důchodové reformě.

Knedlhans věří, že reforma z pera hnutí ANO by mohla udržet důstojnou výši důchodů, aniž by se zvyšoval důchodový věk. Myslí si, že „je to o prioritě“. Do důchodového systému by podle něj mohly putovat finance z boje s takzvanou šedou ekonomikou.