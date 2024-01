Rodičovský příspěvek se zvyšuje o 50 tisíc korun. Porodnost ale celkově klesá

Trend má pomoct zvrátit vyšší rodičovský příspěvek. Například děvčata Kateřina a Naira se narodily s odstupem čtyř hodin, Kateřina dvě hodiny před koncem loňského roku, Naira dvě hodiny po silvestrovské půlnoci. Pro rodiče Kateřiny to znamená o padesát tisíc korun z vládního příspěvku méně. „Je to takové nešťastné, protože budeme mít náklady na péči o malou úplně stejné,“ říká matka Kateřiny Petra Mócová.

Základní výbava pro novorozené dítě se podle statistik pohybuje v desítkách tisíc korun, od padesáti třeba až po sto padesát tisíc.

Naira už dostane od státu podle nových pravidel 350 tisíc korun, k tomu je první letošní občankou Jihomoravského kraje. „Ono to vypadalo, že to bude už v sobotu, ale pak se to zastavilo. (...) Dala si načas, rozhodně jsme nic nedělali, abychom to posunuli,“ ujišťuje její matka Barbora Raboňová.