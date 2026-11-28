Už devět služebních psů v Česku umí vyhledávat psychomodulační látku kratom. Novou látku do výcviku svých psů zařadila Celní správa teprve letos na jaře a od té doby jí psi zachytili už přibližně padesát kilogramů. Už loni začali celníci cvičit psy na hledání také nebezpečné syntetické látky fentanyl. Ten ale od té doby psi zachytili jen ojediněle, uvedla pro ČT Celní správa.
První záchyt kratomu za pomoci fenky měli celníci v červnu letošního roku. „Zajistili přes čtyřicet kilo kratomu v provozovně, která neměla povolení ministerstva zdravotnictví k nakládání s psychomodulačními látkami,“ sdělila mluvčí Celní správy Hana Štaffová.
Celkem už psi vyčenichali přibližně padesát kilogramů této psychomodulační látky, kterou je sice možné koupit, ale prodej je regulovaný a prodejce musí mít licenci. První psy na vyhledávání kratomu vycvičili celníci v březnu, teď už jich tuto kompetenci má devět. „Celní správa reaguje na vývoj drogové scény průběžným zařazováním nových látek do výcviku služebních psů,“ dodala Štaffová.
Odhalit syntetický opioid fentanyl se naučili první služební psi už loni. Novou dovednost získalo deset psů v říjnu 2025 na mezinárodním semináři ve výcvikovém zařízení služební kynologie Celní správy v Heřmanicích na Frýdlantsku. Většina ostatních psů získala kompetenci v průběhu roku 2026.
Fentanyl ale psi při kontrolách objevili jen ojediněle. „Na rozdíl od některých států, zejména USA, kde fentanyl dlouhodobě představuje závažný společenský problém spojený s vysokým počtem předávkování a úmrtí, není jeho výskyt v České republice dosud tak rozsáhlý,“ popsala Štaffová.
Psovodi se nasazují například na letištích, v poštovních uzlech nebo při kontrolách v terénu – například při namátkové kontrole vozidel. Celníci dohromady mají šedesát služebních psů. Letos už pomohli zachytit přes tunu návykových látek. Většinou šlo o konopí a opium. Našli ale i například heroin, metamfetamin nebo LSD.
Bezpečnost a trénink
Fentanyl je syntetický opioid, který je i ve velmi malém množství životu nebezpečný. Proto museli při výcviku psů psovodi použít alternativní materiály. Ty byly připravené tak, aby měly pro psy vůni odpovídající původní látce, ale nebyly rizikové.
V praxi pak celníci sebou na ochranu sebe i psa nosí sprej, který slouží jako první pomoc při intoxikaci. „Psovodi jsou seznámeni s bezpečnostními postupy při manipulaci s vysoce rizikovými látkami a disponují potřebnými ochrannými prostředky i vybavením pro mimořádné situace,“ ujistila mluvčí.